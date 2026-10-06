Carlos Alcaraz đánh bại Jiri Lehecka sau trận chung kết căng thẳng, qua đó bảo vệ thành công danh hiệu Japan Open và đánh dấu màn trở lại ấn tượng.

Video highlights Carlos Alcaraz 2-0 Jiri Lehecka (nguồn: Tennis TV)

Carlos Alcaraz đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng sau giai đoạn bị ảnh hưởng bởi chấn thương khi bảo vệ thành công chức vô địch Japan Open 2026. Tay vợt người Tây Ban Nha vượt qua Jiri Lehecka với tỷ số 7-6(4), 6-4 trong trận chung kết kéo dài 96 phút.

Lehecka nhập cuộc đầy tự tin và gây nhiều khó khăn cho Alcaraz khi sớm giành break ở game đầu tiên. Tuy nhiên, tay vợt số 3 thế giới nhanh chóng lấy lại thế trận, thể hiện bản lĩnh ở những thời điểm quyết định. Trong loạt tie-break set đầu, Alcaraz từng bị dẫn 2-4 nhưng thắng liên tiếp 5 điểm để lật ngược tình thế.

Alcaraz đoạt danh hiệu đầu tiên kể từ khi bình phục chấn thương cổ tay - Ảnh: US Open

Sang set hai, Alcaraz tiếp tục duy trì sức ép bằng những cú thuận tay uy lực. Anh tạo ra bước ngoặt ở game thứ bảy khi giành break duy nhất của set đấu, sau đó bảo vệ thành công lợi thế để khép lại trận đấu.

Chức vô địch Japan Open là danh hiệu thứ ba của Alcaraz trong mùa giải 2026 và cũng là danh hiệu ATP đầu tiên kể từ Qatar Open hồi tháng 2. Thành tích này giúp tay vợt 23 tuổi nâng tổng số danh hiệu trong sự nghiệp lên con số 27.

Đáng chú ý, Alcaraz trở thành tay vợt nam thứ ba trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch Japan Open, sau Stefan Edberg và Pete Sampras. Anh cũng nâng thành tích tại ATP 500 lên 21 trận thắng liên tiếp, đồng thời vượt qua Ben Shelton để vươn lên vị trí thứ ba trên bảng ATP Live Race To Turin.