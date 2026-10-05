Trận bán kết China Open giữa Novak Djokovic và Daniil Medvedev đã khép lại theo cách không ai mong muốn khi tay vợt người Nga mất kiểm soát cảm xúc, bị xử thua dù cuộc đối đầu đang diễn ra vô cùng căng thẳng.

Xem video Medvedev đánh bóng trúng mặt khán giả (nguồn: Youtube)

Novak Djokovic bước vào trận đấu với quyết tâm lớn sau màn ngược dòng trước Alexander Zverev ở tứ kết. Tuy nhiên, Medvedev tiếp tục cho thấy sự khó chịu với lối đánh phòng ngự chắc chắn và khả năng kéo dài những pha bóng bền.

Medvedev bị loại vì hành động thiếu kiềm chế (ảnh chụp màn hình)

Set đầu tiên diễn ra giằng co khi cả hai tay vợt liên tục bám đuổi từng điểm số. Ở thời điểm quan trọng, Djokovic thể hiện bản lĩnh vượt trội, tận dụng tốt cơ hội để giành break và khép lại set đấu với chiến thắng 7-5.

Sang set hai, Djokovic tiếp tục duy trì sự ổn định và tạo lợi thế lớn khi dẫn trước 5-3. Tay vợt Serbia bước vào game giao bóng quyết định với cơ hội kết thúc trận đấu, nhưng diễn biến trên sân bất ngờ thay đổi bởi một tình huống gây tranh cãi.

Sau một pha bóng, Medvedev tỏ ra mất bình tĩnh và dùng vợt đánh bóng mạnh lên khán đài. Không may, quả bóng đi vào khu vực khán giả và trúng mặt một nam CĐV. Sau khi xem xét tình huống, trọng tài quyết định xử thua Medvedev vì hành động này.

Djokovic nối dài kỷ lục tại China Open - Ảnh: ATP Tour

Kết quả chung cuộc được ghi nhận Djokovic thắng Medvedev 7-5, 5-3 (default). Đáng chú ý, Djokovic chỉ còn cách chiến thắng một game giao bóng trước khi sự cố xảy ra.

Chiến thắng này giúp Djokovic tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu China Open thứ 7 trong sự nghiệp. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp anh vượt qua một đối thủ mạnh tại giải đấu sau khi đánh bại Zverev ở tứ kết.

Tại trận chung kết, Djokovic sẽ đối đầu Alex de Minaur, tay vợt giành vé đi tiếp sau khi Hubert Hurkacz bỏ cuộc vì chấn thương.