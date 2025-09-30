Theo đánh giá của Ban Tổ chức Lễ hội, trận đấu giữa trâu số 01 và trâu số 07 được xem là màn chọi kịch tính và hấp dẫn nhất mùa giải năm nay. Hai "ông trâu" tỏ ra ngang tài ngang sức, liên tục lao vào tì đòn, khóa sừng, không bên nào chịu nhường bước, khiến khán giả nhiều lần phải bật dậy reo hò phấn khích.

Đây là kháp đấu thứ 4 giữa trâu số 01 của nghệ nhân Hoàng Gia Thơm với trâu số 07 của ông Phí Văn Hiền.

Cú ghì nhau cực kỳ lỳ đòn của trâu 01 và trâu 07.

Trâu số 01 là một trong ba "ông trâu" nhập ngoại tham gia lễ hội năm nay. Được chủ trâu đưa về từ Thái Lan, trâu sở hữu thể hình ấn tượng: cao 1,56m, dài 2,35m, vòng ngực 2,37m, sừng cao 0,43m và rộng 0,76m.

Trong khi đó, trâu số 07 được chủ nhân mua từ miền Tây vào năm 2022. Không hề kém cạnh, ông trâu này cao 1,57m, dài 2,3m, vòng ngực 2,3m. Đặc biệt, trâu có sừng rộng tới 0,85m, cao 0,37m, mang các đặc điểm quý như 4 khoáy, 1 khoáy tam tinh lệch và 2 khoang.

Cả hai "ông trâu" đều sở hữu những đặc điểm ngoại hình được đánh giá cao trong giới chọi trâu như: đuôi trai móng sò, lông da đen bóng, mắt đỏ rực - dấu hiệu của sự gan lì và sung mãn.

Ngay khi vừa nhập cuộc, cả hai ông trâu - số 01 và số 07 - lập tức lao vào nhau, không ngần ngại tung ra hàng loạt đòn đánh dồn dập. Sau gần 12 phút gần như không một giây “nghỉ ngơi”, trâu số 07 chiến thắng trâu số 01, đối thủ có thể lực vượt trội hơn.

Không dừng lại ở đó, trâu số 07 tiếp tục đánh bại trâu số 02 để tiến vào bán kết. Tại đây, trâu 07 tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc, thắng trâu 04 ở trận bán kết 1, giành quyền vào chung kết chạm trán trâu số 06.

Kết thúc trận đấu cuối cùng, trâu số 07 giành ngôi vị Á quân. Dù không đoạt chức vô địch, nhưng hành trình ấn tượng của trâu số 07 và đặc biệt là trận đấu mãn nhãn với trâu số 01 đã ghi dấu ấn mạnh mẽ. Ban Tổ chức Lễ hội đã trao giải “Cặp trâu chọi hay nhất” cho trâu số 01 và trâu số 07.

Trâu 01 và 07 tỏ ra không ai kém ai, nhưng cuối cùng trâu 01 thua cuộc.

Những thế đánh hiểm hóc của trâu 07 và 04

Cú đánh chí mạng của trâu 06 khiến đối phương ngã.

Pha đánh khiến khán giả hò reo, thích thú.

Cuối cùng, trâu 06 tung đòn cáng hiểm, hất tung trâu số 07 ngã ngửa ra sân chọi và giành chiến thắng thuyết phục trong trận chung kết.

Nghệ nhân Đinh Đình Phú nhận giải nhất với "ông trâu" thắng trận.

Ban Tổ chức trao giải nhất, biểu tượng vô địch và giải thưởng trị giá 100 triệu đồng cho chủ trâu số 06 là nghệ nhân dân gian Đinh Đình Phú (đình Ngọc Xuyên, phường Đồ Sơn).