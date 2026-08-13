Đây là nghi thức khẳng định tư cách đại diện của gần 120 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời là sự kiện chính thức khởi động cho cuộc đua nhan sắc lớn nhất hành tinh.

Các người đẹp ra mắt tại sự kiện.

Tới tham dự họp báo có ông Đỗ Thanh Bình - Phó Giám đốc Sở VHTTDL thành phố Hải Phòng, bà Julia Morley – Chủ tịch kiêm CEO tổ chức Miss World; bà Phạm Kim Dung – Chủ tịch Miss World Vietnam; đạo diễn Hoàng Nhật Nam - Trưởng BTC Miss World lần thứ 73 cùng Miss World 2021 Karolina Bielawska.

Miss World - Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 đánh dấu cột mốc 75 năm hình thành và phát triển của một trong những cuộc thi sắc đẹp uy tín hàng đầu thế giới. Lần đầu tiên, Việt Nam trở thành quốc gia đăng cai, chào đón khoảng 120 đại diện đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, tham gia chuỗi hoạt động kéo dài gần 1 tháng tại nhiều địa phương.

Trong gần 1 tuần tại Hải Phòng, các thí sinh Miss World 2026 sẽ tham gia chuỗi hoạt động đa dạng, kết hợp giữa giao lưu, trải nghiệm văn hóa, trình diễn thời trang, tài năng và thể thao.

Bà Julia Morley – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Tổ chức Miss World cũng chia sẻ về ý nghĩa của việc Việt Nam đăng cai Miss World lần thứ 73, cũng như những kỳ vọng dành cho mùa giải đặc biệt kỷ niệm 75 năm Miss World.

Bà Julia Morley – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Tổ chức Miss World phát biểu tại chương trình.

Giám đốc Vận hành Miss World tại Việt Nam - Nam vương Phạm Tuấn Ngọc giới thiệu các hoạt động, sự kiện nổi bật diễn ra tại Hải Phòng. Theo đó, chặng đầu tiên của hành trình Miss World 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13/8-20/8. Tại đây, dàn thí sinh sẽ bước vào các hoạt động đồng hành, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực ven biển và tham gia các phần thi thi phụ đầu tiên.

Tâm điểm của buổi họp báo là nghi thức trao sash cho các thí sinh Miss World 2026 từ Miss World 2021 Karolina Bielawska.

Sau họp báo, các thí sinh sẽ tiếp tục tham gia chuỗi hoạt động tại Hải Phòng, nổi bật với các phần thi Tài năng, Thể thao, Chef Beauty, Top Model... Đặc biệt, show thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest XVI diễn ra vào ngày 18/8 sẽ là một trong những điểm nhấn của chặng Hải Phòng.