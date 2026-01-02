Đặc quyền sống hiếm có

Trong bối cảnh nhu cầu nghỉ dưỡng gắn liền với thiên nhiên dần trở thành một lối sống, các dự án bất động sản sinh thái đòi hỏi tư duy phát triển dài hơi, tôn trọng môi trường và cân bằng giá trị sống. Utopia Villas & Resort được kiến tạo theo tinh thần đó, với mặt nước và lõi cảnh quan tự nhiên đóng vai trò trung tâm trong cấu trúc quy hoạch.

Điểm nhấn cốt lõi tạo nên dấu ấn khác biệt của Utopia Villas & Resort chính là việc dự án được ôm trọn bởi 120ha mặt hồ Đá Bạc - quy mô hiếm gặp đối với một khu quần thể nghỉ dưỡng tại miền Bắc. Thay vì can thiệp mạnh vào cảnh quan, Phú Thành Holdings - đơn vị phát triển dự án lựa chọn phương thức phát triển thận trọng, đặt yếu tố bảo tồn hệ sinh thái bản địa làm nền tảng.

Mặt hồ uốn lượn bao quanh và kết nối các phân khu chức năng, tạo nên tổng thể không gian khoáng đạt, nơi ranh giới giữa công trình và thiên nhiên gần như được xóa nhòa. Từ nhiều góc nhìn, cảnh quan được mở ra theo nhiều lớp, mang lại chiều sâu thị giác và cảm giác hòa mình trọn vẹn vào thiên nhiên.

Với quy mô mặt nước lên tới 120ha, dự án Utopia Villas & Resort sở hữu lợi thế độc bản, đồng thời hình thành “đặc quyền thị giác” dành cho cộng đồng cư dân và du khách trong tương lai. Không chỉ mang giá trị cảnh quan, khối nước lớn còn đóng vai trò điều hòa vi khí hậu, cân bằng nhiệt độ, gia tăng độ ẩm tự nhiên, kết hợp cùng hệ thống cây xanh đa tầng, mang lại bầu không khí trong lành, dễ chịu quanh năm.

Utopia Villas & Resort khai thác lợi thế mặt nước với sự tinh tế và hài hòa. Ảnh phối cảnh: DNCC

Đáng chú ý, cách dự án khai thác lợi thế mặt nước không theo hướng chiếm dụng hay thương mại hóa quá mức. Các hoạt động trải nghiệm như dạo bộ ven hồ, vui chơi mặt nước hay thể thao nhẹ được bố trí tiết chế, đủ để kết nối con người với thiên nhiên, đồng thời giữ nguyên vai trò của hồ Đá Bạc như một trung tâm sinh thái tự nhiên.

Không gian xanh hiếm có giữa nhịp tốc độ đô thị hóa hối hả. Ảnh phối cảnh: DNCC

Ở tầng ý nghĩa sâu hơn, theo quan niệm phong thủy phương Đông, những dự án được bao bọc bởi diện tích mặt nước lớn thường được đánh giá cao về khả năng tích tụ và luân chuyển vượng khí. Mặt nước là biểu trưng của tài lộc, sự thịnh vượng và dòng chảy hài hòa của năng lượng. Khi yếu tố này được đặt ở vị trí trung tâm quy hoạch, không gian sống không chỉ đạt giá trị thẩm mỹ mà còn phản ánh một chuẩn mực sống đẳng cấp, nơi sự an nhiên và thịnh vượng song hành.

Lõi cảnh quan xanh hài hòa, mở lối cho phát triển bền vững

Bên cạnh lợi thế mặt nước, dự án Utopia Villas & Resort còn sở hữu thảm thực vật phong phú và địa hình tự nhiên đa dạng. Thay vì áp dụng các mô-típ cảnh quan nhân tạo, chủ đầu tư lựa chọn “nương theo thiên nhiên”, giữ nguyên địa hình đồi gò, khai thác tối đa cao độ và dòng chảy cảnh quan sẵn có.

Chủ đầu tư luôn ưu tiên bảo tồn không gian xanh. Ảnh phối cảnh: DNCC

Toàn bộ hệ thống biệt thự được bố trí theo dạng bậc thang từ cao xuống thấp, tạo hiệu ứng nổi khối độc đáo, đồng thời tối ưu hóa tầm nhìn panorama hướng về rừng cây, mặt hồ và thung lũng. Chính sự “không thể tái lập” của địa hình và cảnh quan tự nhiên đã góp phần định vị Utopia Villas & Resort như một quần thể sinh thái độc bản.

Không gian mặt nước tạo điểm nhấn cho cho công trình Utopia Lightrix Center. Ảnh phối cảnh: DNCC

Các công trình được tổ chức với tỷ lệ hài hòa giữa mặt nước, thảm thực vật và không gian mở. Những điểm nhấn như công viên trung tâm Utopia Valley rộng 5,6ha, Utopia Flower Garden, cầu cảnh quan Bamboo Walk hay tổ hợp khách sạn - trung tâm hội nghị được bố trí xen kẽ trong tổng thể cảnh quan tự nhiên. Hệ thống villa sinh thái, khách sạn thân thiện môi trường kết hợp cùng các khu bảo tồn và không gian tham quan sinh thái mở ra hành trình trải nghiệm đa tầng, nơi con người kết nối với thiên nhiên một cách tự nhiên và trọn vẹn.

Đại diện Phú Thành Holdings cho biết, tiêu chí phát triển xanh được đặt lên hàng đầu, xuyên suốt từ quy hoạch, thiết kế kiến trúc đến hạ tầng kỹ thuật. Đây không chỉ là lời giải cho bài toán thẩm mỹ, mà còn tạo nền tảng cho giá trị bền vững của dự án trong tương lai.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang dịch chuyển mạnh mẽ theo hướng xanh và bền vững, chính cách tiếp cận lấy thiên nhiên làm trục giá trị ngay từ đầu đã giúp Utopia Villas & Resort hình thành lợi thế dài hạn - nơi giá trị tài sản, chất lượng sống và sức hấp dẫn cùng tăng trưởng theo thời gian.

Bích Đào