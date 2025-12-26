Chiều 26/12, tại kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TPHCM khoá X (nhiệm kỳ 2021-2026) đã thông qua nghị quyết ban hành bảng giá đất lần đầu, áp dụng từ ngày 1/1/2026 trên địa bàn thành phố sau hợp nhất.

Bảng giá đất này được xây dựng trên cơ sở các quy định bắt buộc của Luật Đất đai năm 2024 và phản ánh yêu cầu thực tiễn trong công tác quản lý đất đai, phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM.

Phạm vi áp dụng bảng giá đất lần đầu được mở rộng lên 12 trường hợp, bao gồm xác định tiền thuê đất trả hằng năm, giá khởi điểm đấu giá đất và là cơ sở quan trọng để định giá đất tái định cư.

Về giá đất ở, TPHCM sau hợp nhất được chia làm 3 khu vực. Khu vực 1 (TPHCM cũ) có giá đất ở cao nhất 687,2 triệu đồng/m2 (đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi), thấp nhất 2,3 triệu đồng/m2 (khu dân cư Thiềng Liềng, xã Thạnh An).

Đất ở nằm dọc đường Đồng Khởi, TPHCM có giá 687,2 triệu đồng/m2. Ảnh: Anh Phương

Khu vực 2 (tỉnh Bình Dương cũ) có giá đất ở cao nhất 89,6 triệu đồng/m2 (đường Bác sĩ Yersin, Bạch Đằng) và thấp nhất 1,3 triệu đồng/m2 (đường ĐH.722, Minh Tân - Long Hòa).

Khu vực 3 (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) có giá đất ở cao nhất 149,5 triệu đồng/m2 (đường Thuỳ Vân) và thấp nhất 1,8 triệu đồng/m2 (các tuyến đường rộng từ 4-6m chưa xác định, do xã quản lý).

Đối với đất nông nghiệp, bao gồm đất trồng cây lâu năm và đất trồng cây hằng năm, TPHCM chia làm 4 khu vực và 3 vị trí để định giá.

Cụ thể, giá đất trồng cây hằng năm cao nhất 1,2 triệu đồng/m2, thấp nhất 300.000 đồng/m2. Đối với đất trồng cây lâu năm, giá cao nhất là 1,44 triệu đồng/m2 và thấp nhất 370.000 đồng/m2.

Đáng chú ý, giá đất nông nghiệp vừa được thông qua đã được điều chỉnh tăng trở lại so với dự thảo ngày 18/12 vừa qua. Cụ thể, theo tờ trình ngày 18/12, giá đất trồng cây hằng năm cao nhất tại TPHCM là 625.000 đồng/m2, thấp nhất là 205.000 đồng/m2. Trong khi đó, giá đất trồng cây lâu năm cao nhất chỉ 500.000 đồng/m2 và thấp nhất là 164.000 đồng/m2.

Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, sát thời điểm HĐND TPHCM họp thông qua, UBND Thành phố đã gửi tờ trình bổ sung theo hướng thống nhất điều chỉnh tăng giá đất nông nghiệp trở lại, phù hợp với dự thảo được đưa ra lấy ý kiến vào cuối tháng 11/2025.

Theo UBND TP, việc điều chỉnh giảm giá đất nông nghiệp tuy có tác động tích cực đối với người sử dụng loại đất này trong sản xuất, nhưng lại ảnh hưởng đến công tác thu hồi đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng. Do đó, UBND TP thống nhất giữ nguyên giá đất nông nghiệp đã được đưa ra lấy ý kiến vào cuối tháng 11/2025 để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước và người sử dụng đất.