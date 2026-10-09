Sau nhiều tuần chưa đến lớp do phụ huynh chưa đồng thuận việc giải thể điểm lẻ, 127 học sinh thôn Tiến Sơn (Nghệ An) đã trở lại trường khi địa phương triển khai các phương án hỗ trợ.

Ngày 9/10, thầy Đậu Viết Triều, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Tam (xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An) cho biết, hầu hết học sinh điểm lẻ Tiến Sơn đã trở lại học tại điểm trường chính và phân hiệu. Hiện chỉ còn một số em xin nghỉ với lý do bị ốm.

Hầu hết học sinh tại điểm lẻ Tiến Sơn đã trở lại lớp sau 4 tuần nghỉ học. Ảnh: T.T

Trước đó, sau lễ khai giảng năm học mới, nhiều phụ huynh thôn Tiến Sơn không đồng thuận việc giải thể điểm lẻ, chuyển học sinh về điểm trường chính và phân hiệu nên chưa cho con đến lớp. Đến ngày 2/10, vẫn còn 127 học sinh chưa đến lớp.

Trước tình hình này, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Giám đốc Sở GD-ĐT đã tổ chức đối thoại với phụ huynh, tìm phương án tháo gỡ khó khăn, bảo đảm việc học tập cho các em.

Nhà trường đã hợp đồng 3 xe đưa đón học sinh. Địa phương cũng thống nhất huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ 100% học sinh thôn Tiến Sơn. Theo phương án, mỗi em được hỗ trợ 400.000 đồng/tháng tiền xe đưa đón và 500.000 đồng/tháng tiền ăn bán trú.

Điểm lẻ Tiến Sơn trước đây có 5 phòng học được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1998. Đến nay, các phòng học đã xuống cấp nghiêm trọng, trong đó 3 phòng có nguy cơ cao mất an toàn, không thể tiếp tục sửa chữa tạm bợ để tổ chức dạy học.

Việc giải thể điểm lẻ, chuyển học sinh về điểm trường chính và phân hiệu từng khiến một bộ phận phụ huynh lo ngại do quãng đường đi học xa, các em còn nhỏ và phát sinh chi phí đưa đón. Đây là những nguyên nhân khiến nhiều học sinh chưa đến lớp trong thời gian đầu năm học.