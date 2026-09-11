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Ngày 11/9, UBND xã Quỳnh Tam phối hợp với Sở GD-ĐT Nghệ An tổ chức đối thoại với người dân xóm Tiến Sơn tại nhà văn hóa xóm, nhằm tháo gỡ những băn khoăn về việc giải thể điểm lẻ Tiến Sơn, Trường Tiểu học Quỳnh Tam.

Sau lễ khai giảng năm học mới, đến nay vẫn còn 149 học sinh tại điểm lẻ Tiến Sơn chưa đến lớp. Nguyên nhân là một số phụ huynh chưa đồng thuận với chủ trương giải thể điểm lẻ, chuyển học sinh về trường chính và phân hiệu.

UBND xã Quỳnh Tam phối hợp cùng Sở GD-ĐT tổ chức đối thoại với người dân xóm Tiến Sơn.

Theo báo cáo của UBND xã Quỳnh Tam, điểm lẻ Tiến Sơn có 5 phòng học, được đưa vào sử dụng từ tháng 10/1998. Năm học này, điểm trường dự kiến có 166 học sinh.

Tuy nhiên, cơ sở vật chất tại đây đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo các điều kiện tối thiểu để tổ chức dạy và học. Trong 5 phòng học, có 3 phòng được đánh giá có nguy cơ cao đổ sập, tiềm ẩn mất an toàn cho giáo viên và học sinh.

Hình ảnh cơ sở vật chất xuống cấp tại điểm lẻ Tiến Sơn.

Điểm lẻ Tiến Sơn cách trường chính khoảng 6km và phân hiệu khoảng 7km. Theo chính quyền địa phương, tuyến đường cơ bản thuận tiện, không bị chia cắt về mặt địa lý.

Trong khi đó, cơ sở vật chất tại trường chính và phân hiệu được đầu tư tương đối đồng bộ. Phân hiệu Trường Tiểu học Quỳnh Tam được đầu tư hơn 44 tỷ đồng từ năm 2022, có các phòng học, phòng chức năng, nhà ăn bán trú, nhà đa năng và trang thiết bị phục vụ dạy học; trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Cuối tháng 8, UBND xã Quỳnh Tam tiếp tục khởi công xây dựng thêm 8 phòng hành chính, phòng học chức năng và nhà đa năng với tổng kinh phí gần 20 tỷ đồng.

Phân hiệu Trường Tiểu học Quỳnh Tam được đầu tư đồng bộ, khang trang.

Trước thực trạng điểm lẻ xuống cấp, từ giữa tháng 6, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Quỳnh Tam đã xây dựng kế hoạch vận động học sinh về trường chính và phân hiệu. Chính quyền địa phương cũng tổ chức nhiều cuộc họp, tuyên truyền, đối thoại với phụ huynh và người dân.

Tuy nhiên, một số phụ huynh vẫn chưa đồng tình. Tại buổi đối thoại, đại diện phụ huynh cho rằng đường từ nhà đến trường xa khiến việc đưa đón con hằng ngày tốn thêm thời gian, công sức và chi phí, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Vì vậy, người dân mong muốn tiếp tục duy trì điểm lẻ Tiến Sơn.

Thầy Đậu Viết Triều, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Tam, cho biết từ năm 2024, nhà trường từng vận động phụ huynh đưa học sinh tại điểm lẻ về trường chính do cơ sở vật chất không đảm bảo. Tuy nhiên, phụ huynh chưa đồng thuận nên việc chuyển học sinh chưa thực hiện được.

Ông Nguyễn Văn Phú, Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Tam, cho rằng việc tiếp tục duy trì điểm lẻ trong điều kiện cơ sở vật chất xuống cấp sẽ ảnh hưởng đến an toàn của giáo viên, học sinh và chất lượng dạy học. Trong khi đó, trường chính và phân hiệu có cơ sở vật chất tốt hơn, đáp ứng yêu cầu dạy học.

Giám đốc Sở GD-ĐT: Xóa điểm lẻ xuống cấp là chủ trương đúng đắn

Ông Nguyễn Văn Khoa, Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của bà con đối với sự nghiệp giáo dục, đồng thời chia sẻ những băn khoăn liên quan đến việc đưa học sinh về trường chính.

Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An Nguyễn Văn Khoa trả lời các kiến nghị của phụ huynh tại buổi đối thoại.

Theo Giám đốc Sở, qua kiểm tra thực tế, cơ sở vật chất tại điểm lẻ Tiến Sơn xuống cấp nghiêm trọng, xà gồ lớp học bị mối mọt; nếu xảy ra lốc xoáy hoặc thời tiết cực đoan, nguy cơ mất an toàn là rất lớn.

“Chủ trương xóa các điểm trường lẻ cơ sở vật chất không đảm bảo là đúng đắn”, ông Khoa khẳng định.

Ông Khoa cho rằng để học sinh phát triển toàn diện, cần bảo đảm môi trường học tập và cơ sở vật chất an toàn, phù hợp.

“Nhìn vào trường học như thế, những người làm công tác quản lý sao có thể cam lòng”, Giám đốc Sở chia sẻ, khi nói về điểm lẻ Tiến Sơn.

Trước những lo lắng của phụ huynh về việc đi lại, Giám đốc Sở GD-ĐT đề xuất tổ chức xe đưa đón học sinh từ điểm lẻ đến trường chính hoặc phân hiệu.

“Mỗi ngày sẽ bố trí 3 chuyến xe đưa các cháu đến điểm chính hoặc phân hiệu. Buổi chiều cũng đón các cháu về. Toàn bộ kinh phí đến từ nguồn xã hội hóa. Các phụ huynh an tâm hoàn toàn”, ông Khoa nói.

Theo ông Khoa, phương án này nhằm giải quyết lo lắng của phụ huynh về khoảng cách, chi phí và an toàn, đồng thời giúp học sinh được học tập trong môi trường khang trang, bảo đảm hơn.

Giám đốc Sở GD-ĐT kỳ vọng phụ huynh, chính quyền địa phương và ngành giáo dục sớm thống nhất phương án, đưa học sinh trở lại lớp trong điều kiện an toàn.