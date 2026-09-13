XEM CLIP: Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An Nguyễn Văn Khoa kiểm tra điểm lẻ Tiến Sơn

Ngày 13/9, thầy Hồ Chí Quang, Hiệu phó Trường Tiểu học Quỳnh Tam (tỉnh Nghệ An), cho biết hai ngày vừa qua, cán bộ, giáo viên nhà trường đã đến từng gia đình học sinh tại điểm lẻ Tiến Sơn để gặp gỡ, trao đổi, vận động phụ huynh cho con em đi học trở lại.

Theo thầy Quang, qua gặp gỡ, một số phụ huynh bày tỏ sự đồng thuận với phương án của nhà trường. Trường đã chuẩn bị ba xe loại 24, 16 và 7 chỗ để đón các em đến trường chính và phân hiệu.

Điểm lẻ Tiến Sơn, Trường Tiểu học Quỳnh Tam. Ảnh: T.T

Theo báo cáo của UBND xã Quỳnh Tam, điểm lẻ Tiến Sơn có 5 phòng học, được đưa vào sử dụng từ tháng 10/1998. Năm học này, điểm trường dự kiến có 166 học sinh.

Tuy nhiên, cơ sở vật chất tại đây đã xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm các điều kiện tối thiểu để tổ chức dạy và học. Trong 5 phòng học, có 3 phòng được đánh giá có nguy cơ cao đổ sập, tiềm ẩn mất an toàn cho giáo viên và học sinh.

Phòng học tại điểm lẻ phải căng bạt, xà gồ mối mọt. Ảnh: T.T

Khu vực sân chơi của học sinh trước điểm lẻ. Ảnh: T.T

Trong khi đó, cơ sở vật chất tại trường chính và phân hiệu được đầu tư tương đối đồng bộ. Phân hiệu Trường Tiểu học Quỳnh Tam được đầu tư hơn 44 tỷ đồng từ năm 2022, có các phòng học, phòng chức năng, nhà ăn bán trú, nhà đa năng và trang thiết bị phục vụ dạy học; trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Sau lễ khai giảng năm học mới, đến nay vẫn còn 149 học sinh tại điểm lẻ Tiến Sơn chưa đến lớp. Nguyên nhân là một số phụ huynh chưa đồng thuận với chủ trương giải thể điểm lẻ, chuyển học sinh về trường chính và phân hiệu.

Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An Nguyễn Văn Khoa (bìa phải) "giật mình" khi kiểm tra cơ sở vật chất tại điểm lẻ Tiến Sơn. Ảnh: T.T

Trước đó, ngày 11/9, ông Nguyễn Văn Khoa, Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An, đã đi kiểm tra cơ sở vật chất tại điểm lẻ Tiến Sơn và đối thoại với phụ huynh.

Tại buổi đối thoại, ông Khoa cho biết bản thân “giật mình” trước thực trạng xuống cấp của điểm trường. “Nhìn vào trường học như thế, những người làm công tác quản lý sao có thể cam lòng”, ông Khoa chia sẻ.

Giáo viên chuẩn bị tổ chức nấu ăn bán trú ở Trường tiểu học Quỳnh Tam với hy vọng sẽ nhận được sự đồng thuận của phụ huynh. Ảnh: Hồ Chí Quang

Trước những lo lắng của phụ huynh về việc đi lại, Giám đốc Sở GD-ĐT đề xuất tổ chức xe đưa đón học sinh từ điểm lẻ đến trường chính hoặc phân hiệu.

Tuy nhiên, sau buổi đối thoại với ngành giáo dục và chính quyền địa phương, nhiều phụ huynh vẫn bỏ ngỏ việc cho con trở lại trường học.