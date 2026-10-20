Trong 9 tháng đầu năm 2026, Gia Lai đón hơn 13,5 triệu lượt khách du lịch, tổng thu từ lĩnh vực này ước đạt 29.210 tỷ đồng.

Ngày 20/10, UBND tỉnh tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng đầu năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng cuối năm 2026.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, trong 9 tháng đầu năm 2026, tỉnh đã tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quy mô quốc gia và quốc tế...

Trong quý 3, toàn tỉnh ước đón khoảng 4,755 triệu lượt khách du lịch, tăng 25,3% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh ước đón 13,51 triệu lượt khách du lịch, đạt 90% kế hoạch, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ.

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 10.200 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 29.210 tỷ đồng, đạt 83,5% kế hoạch, tăng khoảng 24,6% so với cùng kỳ.

Khách du lịch thích thú bên khung dệt thổ cẩm. Ảnh: Trần Hoàn

Bên cạnh tổ chức các sự kiện và ra mắt sản phẩm du lịch mới, ngành du lịch đã tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định trong hoạt động kinh doanh du lịch tại các khu, điểm du lịch và cơ sở lưu trú; kiểm tra hoạt động vận tải khách du lịch và hoạt động của hướng dẫn viên du lịch; đồng thời chú trọng xây dựng hình ảnh điểm đến nhằm nâng cao hiệu quả thu hút du khách trong và ngoài nước.

Ngoài tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quy mô quốc gia và quốc tế, tỉnh Gia Lai cũng chú trọng phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, các hạng mục nâng cấp đường giao thông, hạ tầng cảnh quan như cổng chào, tiểu cảnh và điểm thu hút khách chụp ảnh được hỗ trợ tối đa 2,5 tỷ đồng. Mỗi điểm còn được hỗ trợ đầu tư một nhà đón tiếp và trưng bày có diện tích tối thiểu 100m², mức hỗ trợ tối đa 400 triệu đồng; một bãi đỗ xe có diện tích tối thiểu 200m², mức hỗ trợ tối đa 250 triệu đồng...

Hoạt động quảng bá như xây dựng video clip, trang thông tin điện tử, fanpage, mã QR, bản đồ số và cơ sở dữ liệu số hóa được hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/điểm. Tỉnh cũng hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/điểm để tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm tại các mô hình du lịch cộng đồng tiêu biểu trong và ngoài tỉnh; hỗ trợ xây dựng, liên kết sản phẩm du lịch cộng đồng với mức hỗ trợ một lần tối đa 50 triệu đồng cho mỗi sản phẩm.

Lực lượng chức năng làm thủ tục cho khách du lịch ra đảo Nhơn Châu. Ảnh: Trần Hoàn

Thông qua các hoạt động trên, hình ảnh và thương hiệu du lịch Gia Lai tiếp tục được quảng bá rộng rãi, từng bước hình thành không gian du lịch liên kết giữa biển Quy Nhơn và đại ngàn Tây Nguyên, góp phần thúc đẩy các ngành lưu trú, ăn uống, vận tải, thương mại và dịch vụ phát triển.