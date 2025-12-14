14,7km Vành đai 3 đoạn qua phường Long Bình (TPHCM) đã gần hoàn thiện nối các khu công nghiệp với đô thị Bình Thắng, Long Bình, Long Trường và An Phước. Những ngày này, nhịp độ thi công trên toàn công trường được đẩy lên cao. Theo kế hoạch, đến ngày 19/12, đường Vành đai 3 sẽ thông xe kỹ thuật một số đoạn tuyến.

Theo ghi nhận tại công trường phía đông TPHCM đoạn 14,7km qua các gói XL1 (xây lắp 1) đến gói thầu XL3 (xây lắp 3), các nhịp cầu chạy qua khu vực Vinhomes Grand Park đã nối thông suốt, hình thành trục cầu vượt cao xuyên qua khu dân cư.

Đoạn từ khu đô thị Vinhomes Grand Park kéo dài đến gói thầu XL2, công tác hoàn thiện lan can, dải phân cách và các hạng mục hạ tầng phụ trợ đang được triển khai đồng loạt.

Đặc biệt, khu vực này đang lắp đặt hệ thống kính chống ồn, chống bụi nhằm bảo đảm an toàn và giảm tác động môi trường khi tuyến đường đi vào vận hành.

Hiện nay, ưu tiên hàng đầu của nhà thầu là hoàn thiện lao, lắp dầm trên toàn tuyến cầu cạn để đạt tiến độ thông xe kỹ thuật.

Tại gói thầu XL2, công tác thi công cũng được triển khai khẩn trương, các hạng mục chính được huy động tối đa nhân lực, máy móc để hoàn thành đúng tiến độ.

Trên công trường, máy móc, vật liệu được huy động tối đa, các mảng cầu cạn đã hiện rõ hình hài, thể hiện nỗ lực bám sát tiến độ thông xe kỹ thuật theo kế hoạch.

Song song với trục cầu vượt trên cao, tuyến đường song hành cũng đang được triển khai đồng loạt.

Gói thầu XL1 là hạng mục quan trọng, kết nối Đồng Nai với TPHCM, đóng vai trò then chốt trong việc hoàn thiện tuyến đường trên cao của dự án.

Tại công trường nút giao Vành đai 3 với cao tốc TPHCM - Long Thành, Ban Giao thông TPHCM vẫn đang hoàn thiện các nhánh rẽ để đấu nối dự án thành phần 1A (cầu Nhơn Trạch) với dự án thành phần 1. Hiện, nút giao này mới chỉ vận hành một nhánh rẽ kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành với cầu Nhơn Trạch.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến ngày 19/12, đường Vành đai 3 sẽ thông xe kỹ thuật một số đoạn với tổng chiều dài 29,2km/70,1km. Cụ thể, TPHCM thông xe 14,7km cầu cạn trên địa bàn phường Long Bình TPHCM; tỉnh Đồng Nai 5km; Phường Bình Dương 3,1km và Tây Ninh 6,4km.

Dự kiến đến 30/4/2026, toàn bộ 70,1km sẽ hoàn thành thông xe và thông xe kỹ thuật; đến 30/6/2026, dự án đường Vành đai 3 TPHCM, bao gồm cả đường song hành, thông xe toàn bộ.

Tổng tuyến Vành đai 3 TPHCM dài 76,3km với tổng mức đầu tư 75.378 tỷ đồng. Theo chủ đầu tư, 10 gói thầu xây lắp chính đang triển khai bám sát tiến độ, đồng thời huy động tối đa nguồn lực để bù thời gian chậm do nhiều yếu tố như thiếu vật liệu, di dời hạ tầng hay nhà thầu chậm tiến độ, nhằm đảm bảo hoàn thiện toàn tuyến vào giữa năm 2026.