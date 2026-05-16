Ngày 16/5, UBND xã Hướng Lập cho biết đang rà soát thiệt hại, đề xuất phương án hỗ trợ các hộ dân có bò bị sét đánh chết trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 7h10 ngày 15/5, ông Hồ Văn Trung, trú xã Hướng Lập, phát hiện 14 con bò chết tại khu vực rừng Trắc Nòi, thuộc thôn Cù Bai.

Hiện trường 14 con bò chết la liệt trong khu vực rừng Trắc Nòi, xã Hướng Lập, Quảng Trị. Ảnh: CTV

Ngay sau khi nhận tin báo, UBND xã Hướng Lập phối hợp với Đồn Biên phòng Hướng Lập và Công an xã kiểm tra hiện trường, xác minh vụ việc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đàn bò chết từ khoảng ngày 12/5, trùng thời điểm địa phương xảy ra mưa lớn kèm sấm sét.

Tại hiện trường, nhiều con bò trong tình trạng sình bụng, da cháy xém, nằm sát nhau dưới gốc cây. Khu vực xung quanh cũng xuất hiện nhiều dấu vết cháy sém trên cây cối. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân đàn bò chết là do bị sét đánh.

Theo chính quyền địa phương, số bò chết thuộc sở hữu của 6 hộ dân ở thôn Cù Bai, xã Hướng Lập. Các đơn vị liên quan đã tổ chức khử trùng, tiêu hủy đàn bò theo quy định. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 150 triệu đồng.