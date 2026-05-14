Tối 14/5, bà Sang Thị Minh Ngọc, Chủ tịch UBND xã Sơn Linh (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh khiến anh Đ.V.N. (29 tuổi, trú tại thôn Làng Rê) tử vong.

Khoảng 14h30 cùng ngày, anh N. cùng nhiều người đi khai thác keo tại khu vực thôn Làng Lùng (xã Sơn Linh) thì bất ngờ gặp mưa giông kèm sét. Anh N. bị sét đánh trúng và tử vong tại chỗ.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã cử người tới hỗ trợ, thăm hỏi và động viên gia đình nạn nhân.

Chiều cùng ngày, tại khu vực giáp ranh giữa xã Ba Động và xã Ba Vinh (Quảng Ngãi), một vụ sét đánh khác đã xảy ra khiến một phụ nữ tử vong.

Cụ thể, khoảng 14h, vợ chồng chị P.T.A. (43 tuổi, trú tại xã Ba Vinh) đi làm rẫy keo tại khu vực trên thì gặp giông lốc kèm sét. Không may, chị A. bị sét đánh tử vong.

Theo ông Nguyễn Văn Sinh - Chủ tịch UBND xã Ba Động, thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà để người thân lo hậu sự.

Thời gian này, người dân tại nhiều xã miền núi Quảng Ngãi đang bước vào cao điểm thu hoạch cây keo lá tràm, thường xuyên phải làm việc ngoài trời, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi có mưa giông.