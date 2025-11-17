Ngày 17/11, Công an xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau cho biết đã nhận được báo cáo về vụ 2 người tử vong nghi do bị sét đánh, xảy ra tại ấp 12.

Theo thông tin ban đầu, anh T.V.H. (42 tuổi, ngụ phường Bạc Liêu), chủ một vuông tôm, đã thuê anh T.T.L. (34 tuổi) và anh L.V.H. (38 tuổi, cùng ngụ xã Vĩnh Mỹ, tỉnh Cà Mau) cùng một số người khác đến cắt cỏ, kéo lưới và may bạt.

Hai người tử vong nghi bị sét đánh khi làm việc tại vuông tôm ở Cà Mau. Ảnh: Nguyên Khang

Khoảng 6h30 ngày 17/11, nhóm nhân công đến vuông tôm của anh T.V.H. để làm việc như thường lệ. Lúc sau, anh L.V.H. và anh T.T.L. ra khu ao nuôi để may bạt, trong khi một số người khác nghe thấy tiếng sét đánh gần đó.

Đến khoảng 7h45, khi không thấy hai người, mọi người chia nhau đi tìm thì phát hiện anh L.V.H. nằm trên bờ ao với thi thể bị cháy xém. Nghi ngờ anh T.T.L. cũng gặp nạn, các nhân công tiếp tục tìm kiếm dưới ao và phát hiện thêm thi thể của nạn nhân.

Chủ vuông tôm sau đó đã trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng. Theo lãnh đạo UBND xã Vĩnh Hậu, ngay khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã cử cán bộ đến hiện trường, liên lạc với thân nhân các nạn nhân và có các biện pháp hỗ trợ kịp thời.