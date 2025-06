Ngày 3/6, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã hoàn thành bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự “Tổ chức đánh bạc” “đánh bạc” xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng tại câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Kiều - Chi nhánh Hà Nội (King Club), có địa chỉ tại tầng 1, khách sạn Pullman (40 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội) thuộc Công ty TNHH dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã chuyển hồ sơ đến Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 141 bị can về 2 tội danh. Trong đó, 5 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” có 3 bị can là người Hàn Quốc, 2 bị can là người Việt Nam; 136 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Đánh bạc”.

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã Kim In Sung (SN 1958, quốc tịch Hàn Quốc) là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty HSDVNCO.,LTD về tội “Tổ chức đánh bạc” do đối tượng đã xuất cảnh khỏi Việt Nam trước thời điểm vụ án được phát hiện.

Cơ quan An ninh điều tra triệt phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng tại King Club. Ảnh: Bộ Công an

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an làm rõ, đủ căn cứ xác định 136 bị can là người Việt Nam đã bị khởi tố về tội "Đánh bạc" đã thông qua người quen, bạn bè giới thiệu hoặc trực tiếp liên hệ với King Club để được mở thẻ thành viên; cho phép vào chơi trò chơi điện tử có thưởng được thua bằng tiền tại King Club.

Căn cứ kết quả bắt quả tang, kết quả điều tra, khai thác dữ liệu điện tử còn lưu trữ trên hệ thống phần mềm, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã làm rõ, có đủ căn cứ kết luận các bị can Kim In Sung và 3 quản lý của King Club là: Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee và Choi Jin Bok; Nguyễn Đình Lâm và Phan Trường Giang (cùng là Giám đốc King Club) biết, nhận thức rõ pháp luật nghiêm cấm người Việt Nam vào chơi trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Song, vì động cơ vụ lợi và ham muốn đánh bạc, các bị can nói trên đã nhiều lần tổ chức cho 136 đối tượng là người Việt Nam vào đánh bạc trái phép bằng hình thức chơi: Slot, Roulettee, Bacarat. Tổng số tiền đánh bạc là 111,4 triệu USD (tương đương 2.683 tỷ đồng). Trong đó, Kim In Sung thu lợi bất chính số tiền bất chính 9,4 triệu USD (khoảng 228 tỷ đồng).