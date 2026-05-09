Ngày của Mẹ thường được kỷ niệm vào ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 5. Theo cách tính này, Ngày của Mẹ năm 2026 sẽ rơi vào Chủ nhật, ngày 10/5.

1. Hôm nay là ngày gì, mẹ có biết không ạ? Chính là ngày tôn vinh những người mẹ, những người tuyệt vời nhất trên thế gian. Con muốn nói với mẹ, con rất tự hào khi được làm con của mẹ. Con mong mẹ mãi mạnh khỏe, hạnh phúc bên con.

2. Con kính chúc mẹ yêu không chỉ trong Ngày của Mẹ mà tất cả 365 ngày đều vui vẻ, hạnh phúc! Cảm ơn mẹ đã sinh con ra, nuôi nấng con nên người.

3. Mẹ biết không, điều con ao ước mỗi ngày là luôn được nhìn thấy nụ cười của mẹ. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con, yêu thương và dành cho con những điều tuyệt vời nhất.

4. Cảm ơn mẹ - người phụ nữ xinh đẹp, tuyệt vời nhất trong trái tim con! Con luôn hạnh phúc và tự hào vì được làm con của mẹ. Con chúc mẹ lúc nào cũng thật vui, thật hạnh phúc. Con yêu mẹ nhiều lắm.

5. Happy Mother's Day! Con biết rằng chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả hết được những hy sinh, vất vả cùng tình yêu mà mẹ dành cho con. Nhân dịp Ngày của Mẹ 2026, con chỉ cầu mong mẹ của con luôn được bình an, khỏe mạnh.

6. Đối với con, điều hạnh phúc nhất trên cuộc đời này là được làm con của mẹ. Trong ngày đặc biệt này, con chỉ cầu mong mẹ của con luôn mạnh khỏe và mãi là chỗ dựa tinh thần vững chắc của con mẹ nhé!

7. Dù con có lớn thế nào cũng muốn làm một người con bé bỏng của mẹ. Chỉ mong sao mẹ mãi ở bên con và yêu con mãi mãi thôi. Chúc mẹ thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình mình mỗi ngày mẹ nhé.

Một lời chúc chân thành có thể mang tới niềm vui cho mẹ trong Ngày của Mẹ. Ảnh minh họa: Freepik

8. Mẹ ơi, khi làm mẹ rồi con càng thấy trân trọng và biết ơn sự hy sinh của mẹ dành cho gia đình. Con cảm ơn vì mẹ đã luôn lắng nghe, thấu hiểu và động viên con. Con yêu mẹ!

9. Cảm ơn mẹ đã dành cả thanh xuân để yêu thương gia đình. Mong mẹ luôn khỏe mạnh để đồng hành cùng chúng con thật lâu.

10. Dù con có trưởng thành thế nào, mẹ vẫn luôn là người con yêu thương và biết ơn nhất.

11. Chúc "ngân hàng" của con luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và bình an. Mẹ có biết con luôn tự hào và vui mừng khi được làm con của mẹ không? Không phải vì mẹ luôn chiều con đâu nhé, mà là vì mẹ có quá nhiều điểm tuyệt vời đấy.

12. Nhân dịp Ngày của Mẹ - ngày tôn vinh những người mẹ tuyệt vời, con muốn gửi đến mẹ những điều tốt đẹp nhất. Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi!

14. Con ước gì ngay bây giờ có thể trở về nhà, nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ. Ngày của Mẹ, thật tiếc khi con lại ở quá xa xôi. Nhưng mẹ ơi, dù ở đâu, con cũng vẫn luôn nhớ về mẹ, cầu mong mẹ bình an, hạnh phúc.

15. Mẹ biết không, mỗi ngày con luôn cố gắng để tốt hơn, hạnh phúc hơn vì con biết điều đó sẽ làm mẹ an lòng. Cảm ơn mẹ đã luôn tin tưởng, động viên con. Nhân Ngày của Mẹ, con mong mẹ mạnh khỏe, bình an. Con yêu mẹ rất nhiều!

(Tổng hợp)