Ghé thăm Việt Nam để hiểu con dâu

Bà Rosmarie (80 tuổi, Thụy Sĩ) vừa có 2 tuần trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và cuộc sống thú vị ở Việt Nam - quê hương của con dâu bà - chị Quỳnh Anh (SN 1989, quê Nghệ An).

Quỳnh Anh và anh Jorg Strehler (SN 1985, đến từ làng Wald ZH, bang Zurich, Thụy Sĩ) kết hôn năm 2021, hiện sống và làm việc tại Thụy Sĩ.

Chị Quỳnh Anh bên mẹ chồng, chồng và con trai

Thời điểm đó, cặp đôi dự định tổ chức đám cưới ở Việt Nam, gia đình chồng chị đã mua vé máy bay để sang tham dự. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 bùng phát, đám cưới phải hoãn lại. Bà Rosmarie vẫn thường tiếc nuối nói với con dâu: "Mẹ lỡ hẹn với Việt Nam rồi”.

Bà Rosmarie được gia đình thông gia tiếp đón nồng hậu

Sau khi chị Quỳnh Anh sinh con đầu lòng, mong muốn được đến Việt Nam của mẹ chồng chị càng thêm mãnh liệt. Và lý do phía sau khiến chị xúc động mãi.

“Mẹ chồng tôi nói, bà muốn tận mắt nhìn thấy quê hương của con dâu, trải nghiệm đời sống văn hóa nơi đây để hiểu con dâu hơn.

Bà cũng cho rằng, khi hiểu nếp sống của người Việt, bà có thể thấu hiểu được cách dạy con của con dâu”, chị Quỳnh Anh chia sẻ.

Chị Quỳnh Anh (áo trắng) bên mẹ ruột (áo dài đỏ), mẹ nuôi (áo dài tím) và mẹ chồng

Bố chồng chị Quỳnh Anh đã qua đời. Vì muốn mẹ có chuyến đi thoải mái không vướng bận, chồng chị quyết định ở lại chăm con, quán xuyến nhà cửa, để vợ dẫn mẹ về Việt Nam chơi.

Bà Rosmarie háo hức và chuẩn bị rất kỹ cho chuyến đi này. Trước đó khoảng 1 tháng, bà ăn thử một số món ăn Việt để không bị bỡ ngỡ. Bà thậm chí còn tập ăn các loại cá biển – một món trước đây bà chưa từng ăn.

Bà còn tìm mua quà tặng cho gia đình thông gia. Tuy nhiên, chị Quỳnh Anh không muốn mẹ chồng phải mang vác vất vả nên khuyên mẹ hạn chế nhất có thể.

“Tôi đề nghị mình sẽ ở giữa làm cầu nối để hai bên gia đình có thể thấu hiểu nhau mà không cần đến những món quà phức tạp”, chị nói.

Được thông gia tặng vàng

Ngày 21/4, chị Quỳnh Anh và mẹ chồng đáp chuyến bay đến Hà Nội. Vì thời tiết không cho phép, họ đã lỡ chuyến đi khám phá Hạ Long. Thay vào đó, chị đưa mẹ chồng đến Ninh Bình tham quan, tắm suối nước nóng..., sau đó về quê nhà Nghệ An để thăm gia đình.

Mẹ nuôi của chị Quỳnh Anh dẫn thông gia đi mua vàng làm quà tặng

Hay tin bà thông gia ghé thăm, mẹ ruột và mẹ nuôi (cô ruột của chị Quỳnh Anh) rất phấn khởi. Họ chuẩn bị mọi thứ từ phòng ngủ, đồ ăn hợp khẩu vị để tiếp đón thông gia chu đáo nhất.

“Về đến Nghệ An, thấy mọi người đã đợi sẵn, gương mặt ai cũng niềm nở đón chào, mẹ chồng tôi rất xúc động. Vì mọi người đã biết nhau qua cuộc gọi video nên không còn bỡ ngỡ. Đôi bên nhanh chóng thân thiết, giao tiếp với nhau qua nụ cười, những cái nắm tay và ngôn ngữ hình thể”, chị Quỳnh Anh chia sẻ.

Trước đó, bà Rosmarie đã bấm lỗ tai để khi về Việt Nam sắm một đôi bông tai đeo làm kỷ niệm. Tuy nhiên, vì lịch trình quá dày, bà chưa có cơ hội sắm thứ mình thích.

Hai bên thông gia có những trải nghiệm thú vị cùng nhau

Khi biết điều đó, mẹ nuôi của chị Quỳnh Anh đã dẫn thông gia đến tiệm vàng, mua tặng bà một đôi bông tai và xem đó như món quà sinh nhật tuổi 80. Món quà đặc biệt này khiến bà Rosmarie vừa vui, vừa xúc động.

“Trước đây, mỗi lần tôi về Việt Nam, mẹ chồng đều gửi quà về cho gia đình. Nhân dịp này, mẹ nuôi của tôi cũng muốn tặng thông gia một món quà làm kỷ niệm”, chị Quỳnh Anh nói.

Bà Rosmarie ở lại Nghệ An 2 ngày, sau đó cùng thông gia đi du lịch Đà Nẵng, Hội An. Cùng với mẹ ruột và mẹ nuôi của con dâu, bà Rosmarie đã có những trải nghiệm khó quên ở Việt Nam.

Bà Rosmarie thử làm món bánh tráng cuốn

Đi đến mỗi nơi, bà Rosmarie đều muốn thưởng thức các món ăn dân dã ở đó. Khi ăn được món hợp ý, bà lại hỏi cách nấu để sau này về Thụy Sĩ có thể chế biến cho con dâu và gia đình thưởng thức.

Bà ấn tượng với cảnh đẹp và sự thân thiện của người Việt. Nhiều lần bà nói với thông gia: “Việt Nam thật đặc biệt vì mọi người cười rất nhiều. Ở đâu tôi cũng gặp những nụ cười thân thiện, được chào đón và hỏi han”.

“Với sự đồng hành của tôi, 3 người mẹ đã có chuyến đi đầy ý nghĩa. Dù bất đồng ngôn ngữ, họ vẫn rất giỏi trong việc đoán ý nhau. Nhiều khi, tôi không cần phiên dịch mà mọi người vẫn có thể hiểu nhau rõ ràng.

Sau 2 tuần trải nghiệm văn hóa, cuộc sống ở Việt Nam, mẹ chồng tôi nói một câu khiến tôi rất xúc động: ‘Bây giờ mẹ đã biết quê hương con, hiểu hơn tính cách và nếp sống của con. Mẹ có thể giúp con chăm sóc bé Táo (tên thân mật của con trai chị Quỳnh Anh - PV) và nấu những bữa ăn Việt khi cần’”, chị Quỳnh Anh kể.

Hai bên thông gia xúc động tạm biệt nhau

Ngày 4/5, bà Rosmarie cùng con dâu trở về Thụy Sĩ, khép lại hành trình. Trong khoảnh khắc nắm tay, ôm nhau tạm biệt, hai bên thông gia vừa cười, vừa rơi nước mắt.

Khoảnh khắc ấy khiến chị Quỳnh Anh càng tin rằng mẹ chồng đã có những kỷ niệm thật đẹp trong 2 tuần ở Việt Nam.

Ảnh, video: NVCC