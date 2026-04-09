Lời dặn dò của mẹ

Ông Bùi Văn Khôi (SN 1942, Hà Nội) là con trai trưởng trong gia đình có 6 anh chị em (3 trai, 3 gái). Bao năm qua, ông Khôi và hai người em trai vẫn sống chung trên cùng mảnh đất gần 300m2 do bố mẹ để lại.

Ông Khôi kể, trước đây, anh em ông sống cùng bố mẹ trong căn nhà cấp bốn nhuốm rêu phong. Sau này, các em gái lần lượt đi lấy chồng, ông và người em trai thứ ba cũng lấy vợ. Riêng người em trai thứ hai lập gia đình muộn hơn.

Căn nhà của ông Khôi và người em trai thứ hai chung sân, không có tường rào (từ phải sang)

Có một khoảng thời gian, ông Khôi đưa gia đình nhỏ đến sống tại nhà riêng ở phường Bạch Mai cũ. Người em trai thứ hai và thứ ba vẫn sống chung với bố mẹ.

Năm 1994, ông đưa vợ con trở về, xây căn nhà 2 tầng khang trang trên mảnh đất của gia đình, hướng về phía căn nhà cấp bốn. Đại gia đình ông lại quây quần bên nhau.

“Lúc đó, hai căn nhà chung sân, 3 anh em tôi cùng sống ở đó và chăm sóc bố mẹ. Cuộc sống vui vẻ, hòa thuận”, ông Khôi kể.

Căn nhà của người em trai thứ ba (ngoài cùng bên trái) sát vách với nhà anh cả, anh hai

Những năm 2000, sau khi bố ông Khôi qua đời, mẹ ông đứng ra chia đất cho các con. Ông Khôi nhớ mãi, trong cuộc họp gia đình hôm ấy, 6 người con ngồi ngay ngắn, nghiêm túc lắng nghe mẹ chia sẻ. Một trong 3 người con gái đứng ra làm thư ký, ghi chép lại biên bản cuộc họp.

“Mẹ tôi chia mảnh đất 270m2 cho 3 người con trai với điều kiện, nếu mai này các con bán nhà chuyển đi nơi khác sống thì phải trả một phần nào đó cho 3 em gái. Phần đất của tôi và em trai thứ ba đối diện nhau, còn phần đất của em trai thứ hai ở giữa.

Mẹ còn nói, mẹ mong 3 anh em tôi nếu đập nhà cũ, xây nhà mới thì giữ lại phần sân chung để gia đình được quây quần, kết nối với nhau. Chúng tôi hoàn toàn nhất trí với đề xuất đó, bởi bản thân mỗi người cũng mong được gần gũi anh em ruột thịt”, ông Khôi kể.

Anh em sống vui vẻ, chan hòa

Năm 2001, em trai thứ hai của ông Khôi – ông Bùi Văn Hòa (SN 1947) khởi công xây nhà. Căn nhà 2 tầng nằm vuông góc với nhà của anh trai, em trai, hướng thẳng ra cổng và không có tường rào. Phần sân chung, cả ba gia đình nhỏ cùng sinh hoạt.

Ông Khôi và ông Hòa tự hào về sự gắn kết của đại gia đình (từ trái sang)

Năm 2016, em trai thứ ba của ông Khôi phá bỏ căn nhà cấp bốn của cha mẹ, xây nhà mới khang trang hơn. Nhưng vì lý do riêng, căn nhà này không hướng về phía sân chung mà hướng về phía đường lớn.

“Vợ chồng em trai thứ ba của tôi không có lương hưu nên muốn mở cửa hàng để làm kế sinh nhai. Vì lẽ đó, em ấy xây nhà hướng ra đường để tiện buôn bán. Dù không còn chung sân nhưng em trai vẫn ở sát vách với chúng tôi”, ông Khôi chia sẻ.

Năm 2018, ông Khôi xây căn nhà mới 6 tầng, hướng thẳng về phần sân chung. Ông còn đặc biệt thiết kế tầng 6 thành hội trường rộng để thuận tiện trong những dịp con cháu sum vầy.

Sau nhiều năm phấn đấu, cả 3 anh em ông Khôi đều có nhà cao cửa rộng và vẫn giữ đúng ước nguyện của mẹ năm nào, sống chung sân, sát vách, quây quần với nhau.

Ba em gái của ông Khôi, một người ở ngay kế bên nhà ông, hai người còn lại chỉ ở cách đó vài km. Sáu anh em ông Khôi suốt bao năm qua sống đoàn kết, hòa thuận với nhau.

Anh chị em sum họp trong lễ kỷ niệm 55 ngày cưới của vợ chồng ông Khôi (ảnh: NVCC)

Mỗi ngày, 3 anh em trai đều có mặt ở nhà anh cả, cùng nhau thưởng trà, trò chuyện. Các em gái, em rể cũng thường xuyên ghé chơi, thăm hỏi các anh.

“Tôi và các em rể quý nhau, thường rủ nhau uống bia, tán gẫu. Anh em thân nhau, không có khoảng cách nào”, ông Hòa chia sẻ.

Ông Khôi và ông Hòa sống chung sân, bước ra khỏi cửa là nhìn thấy nhau. Dù đôi bên “cơm nhà ai nhà ấy nấu” nhưng hễ có món gì ngon là đem sang chia sẻ cho nhau.

Ông Hòa kết hôn muộn, vợ lại mất sớm, hiện sống cùng cô con gái duy nhất. Nhà neo người nhưng sống gần anh chị em nên ông vẫn được tận hưởng không khí gia đình ấm áp, sum vầy.

Bà Nguyên (SN 1949, vợ ông Khôi) cho hay, suốt 56 năm qua kể từ ngày về đây làm dâu, bà chưa từng thấy anh chị em nhà chồng lớn tiếng cãi vã. Mối quan hệ giữa bà và các em dâu, em gái chồng rất tốt đẹp. Chị em ríu rít, chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống.

“Đàn ông trong gia đình tôi rất tâm lý, yêu thương vợ con, quý trọng tình cảm gia đình nên phụ nữ chúng tôi cũng theo đó mà làm.

Ví như dịp 20/10 năm ngoái, chồng tôi mua 5 bó hoa cùng 5 bộ áo dài tặng vợ, em gái và em dâu. Đó cũng là một cách kết nối tình cảm gia đình mà chúng tôi rất trân trọng”, bà Nguyên chia sẻ.

Mỗi năm, đại gia đình ông Khôi đều đặn sum họp vào 2 dịp: ngày giỗ và ngày Tết. Vào những dịp này, con cháu tề tựu đông đủ, ngồi kín 10 mâm cơm. Nhìn gia đình quây quần, đoàn kết với nhau, ông Khôi thầm cảm ơn lời dặn dò năm nào của mẹ.

“Có câu ‘phúc đức tại mẫu’. Gia đình tôi đoàn kết được như hiện tại cũng nhờ sự răn dạy của ông bà, cha mẹ.

Ngày còn tại thế, cha mẹ tôi luôn nói ‘bàn tay 5 ngón còn có ngón dài, ngón ngắn. Anh em muốn hòa thuận thì phải biết trên, biết dưới, sống lựa nhau, chín bỏ làm mười. Nhớ lời cha mẹ dặn, anh em tôi bao năm qua vẫn nhìn nhau mà sống, vui vẻ, chan hòa”, ông Khôi tâm sự.

Thanh Minh - Nguyễn Hạnh