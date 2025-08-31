Trong chương trình Ký ức VTV phát sóng tối 30/8, diễn viên Việt Anh chia sẻ về khoảnh khắc thay đổi cuộc đời nghệ thuật của mình. Gần 20 năm trôi qua, nhiều người vẫn gọi anh là Cao Thanh Lâm khi gặp ngoài đường - vai diễn mà Việt Anh sẽ không quên trong đời với phim Chạy án.

Câu chuyện bắt đầu từ một buổi chiều muộn khi Việt Anh nhận được cuộc gọi từ NSND Khải Hưng. Khi đến nơi, anh được giới thiệu với đạo diễn Vũ Hồng Sơn, người đang chuẩn bị thực hiện bộ phim Chạy án. NSND Khải Hưng hỏi liệu Việt Anh có hợp với vai không, khiến anh bất ngờ và hơi sốc.

Cuộc trò chuyện diễn ra cùng Phó Giám đốc hãng phim kiêm biên kịch. Sau 15 phút trao đổi, vị này nhận xét Việt Anh chính là Cao Thanh Lâm.

NSƯT Việt Anh hiện tại và trong phim "Chạy án".

NSND Hương Dung - người đóng vai mẹ của Cao Thanh Lâm trong phim - chia sẻ ban đầu bà thấy vai diễn này khá nặng so với Việt Anh lúc bấy giờ. Tuy nhiên, điều đó lại phản ánh đúng bản chất của những đứa con được sinh ra trong nhung lụa và luôn được mẹ chiều chuộng.

Việt Anh thừa nhận điểm chung giữa anh và Cao Thanh Lâm là có người mẹ thật sự yêu thương mình. NSND Hương Dung mô tả Cao Thanh Lâm có một người mẹ yêu con mù quáng. Có những cảnh nam diễn viên diễn tự nhiên đến mức khiến bà cảm thấy anh như con trai ruột.

Để chuẩn bị cho vai diễn nhân vật nghiện, Việt Anh phải tự tìm hiểu qua mạng xã hội về biểu hiện của những người nghiện ngoài đời thực. Đây là lần đầu tiên anh đóng vai chính và áp lực rất lớn khi tất cả diễn viên xung quanh đều là những NSND, nghệ sĩ gạo cội.

NSND Hương Dung.

NSND Hương Dung nhấn mạnh rằng để thành công một bộ phim cần nhiều yếu tố, đặc biệt là sức chịu đựng bền bỉ của cả đội ngũ làm phim.

Kỷ niệm đáng nhớ là khi NSND Hương Dung về thăm mẹ, bà được mẹ khuyên: "Con ơi, lần sau con đừng đóng những phim như thế này. Các bác làm cùng mẹ nói: Ngày xưa ở nhà nó hiền lắm, chỉ khóc thôi. Sao bây giờ lại đóng phim lừa cả chồng".

Với vai Cao Thanh Lâm, NSƯT Việt Anh lần đầu tiên được giải Diễn viên truyền hình ấn tượng của Đài Truyền hình Việt Nam.

Chạy án đã trở thành bàn đạp giúp Việt Anh có động lực và sự tự tin để "cất cánh" trong sự nghiệp. Việt Anh bày tỏ lòng biết ơn đối với vai Cao Thanh Lâm, NSND Khải Hưng, NSƯT Vũ Hồng Sơn và toàn thể đoàn làm phim giúp anh có được vai diễn mà đến nay khán giả vẫn còn nhớ và nhắc lại.

NSND Hương Dung và NSƯT Việt Anh kể về phim "Chạy án":