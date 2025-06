Danh sách những cái tên tham gia vô cùng dài và đa dạng, như NSND Thu Hà, Lan Hương; NSƯT Nguyệt Hằng, NSƯT Chiều Xuân, NSƯT Việt Anh; MC Thanh Bạch, MC Thảo Vân, NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Thoại Mỹ, đạo diễn Lê Hoàng hay ca sĩ Ngọc Sơn, Ưng Hoàng Phúc, Duy Mạnh, các diễn viên Doãn Quốc Đam, Lương Thanh... cùng nhiều gương mặt khác.

Hình ảnh NSƯT Nguyệt Hằng quảng cáo xăm lông mày. Ảnh: Tư liệu

Việc có quá nhiều nghệ sĩ cùng tham gia một loại hình quảng cáo giống nhau đã khiến công chúng đặt ra câu hỏi: Liệu đây có phải là một chiến dịch marketing có tổ chức hay chỉ đơn thuần là xu hướng tự nhiên?

Điều đáng chú ý nhất trong "cơn sốt" này chính là sự đồng bộ một cách đáng ngờ trong nội dung các video quảng cáo. Hầu hết đều theo một "kịch bản" giống nhau: nghệ sĩ được "chẩn đoán" các khuyết điểm trên khuôn mặt như "chân mày khuyết thiếu cung tài lộc", "không chạm tới cung phu thê" dẫn đến "thất thoát tài lộc"... Sau đó là những lời hứa hẹn hoa mỹ về việc "cải tướng sửa vận", "thu hút tài lộc" và "gia tăng vận khí trên khuôn mặt".

Các cơ sở thẩm mỹ đã vô cùng khéo léo trong việc khai thác hình ảnh của những nghệ sĩ có uy tín. Với lượng người hâm mộ đông đảo và độ tin cậy cao trong lòng công chúng, việc có mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng không chỉ giúp tăng độ nhận diện thương hiệu mà còn tạo ra hiệu ứng "bảo chứng chất lượng".

Hình ảnh NSƯT Việt Anh quảng cáo xăm lông mày. Ảnh: Tư liệu

Khi thấy những gương mặt quen thuộc trên màn ảnh xuất hiện trong quảng cáo, nhiều khán giả dễ dàng tin tưởng rằng dịch vụ này thực sự hiệu quả. Đây chính là tâm lý "ngưỡng mộ thần tượng" được khai thác một cách tinh vi.

Thêm vào đó, các cơ sở này còn sử dụng những cái tên mỹ miều đầy tính hấp dẫn như "Ngọc phúc an thọ", "Mộc xà hưng thịnh", "Phong kiếm phượng vũ" hay "Phúc tài vượng an" để đặt tên cho các kiểu dáng chân mày. Những cái tên này không chỉ nghe "sang trọng" mà còn đánh trúng tâm lý mong cầu may mắn, tài lộc của người Việt.

Kết hợp với việc tự phong các danh hiệu như "Top 1 Việt Nam", "độc quyền" hoặc "được cố vấn chi tiết bởi thầy tử vi tướng số uyên bác bậc nhất", các cơ sở này đã tạo ra một viễn cảnh đầy hứa hẹn về thành công và giàu có. Đáng chú ý, việc sử dụng các từ ngữ như "nhất" và "duy nhất" mà không có tài liệu chứng minh có thể vi phạm quy định của Luật Quảng cáo Việt Nam.

Ca sĩ Duy Mạnh. Ảnh: Tư liệu

Đằng sau câu chuyện quảng cáo xăm lông mày, khi được hỏi nhiều nghệ sĩ tiết lộ sự thật bất ngờ. NSND Lan Hương khẳng định chị chỉ nhận quảng cáo và không thực sự tác động gì lên khuôn mặt: "Tôi là một nghệ sĩ nên không đồng ý chuyện 'dao kéo' hay tác động gì trên khuôn mặt. Tôi muốn để mặt tự nhiên còn đóng được các vai già nua xấu xí. Thi thoảng tôi chỉ đi đắp mặt nạ, tẩy da chết để da khỏe hơn. Dù có nhiều đơn vị mời quảng cáo làm đẹp, tôi chỉ cho họ biểu diễn mà không làm thật...".

Ca sĩ Duy Mạnh cũng thẳng thắn thừa nhận: "Tôi không đi làm chân mày, phun môi kiểu phong thủy như mọi người hay nói. Nếu chỉ làm môi, chân mày mà giàu có hơn thì ai cũng đổ xô đi làm. Tôi quảng cáo chỗ đó để ai muốn đẹp và tự tin hơn thì đi làm, chỉ đơn giản vậy thôi". Những lời thú nhận này cho thấy rằng phần lớn các nghệ sĩ chỉ đóng vai "diễn viên quảng cáo".

Việc có quá nhiều nghệ sĩ cùng xuất hiện trong cùng một loại hình quảng cáo đã tạo ra hiện tượng "viral" trên mạng xã hội, khiến nhiều người cho rằng đây là một chiến dịch marketing được tính toán kỹ lưỡng. Các video này không chỉ xuất hiện rải rác mà còn được đăng tải dày đặc trong một khoảng thời gian ngắn, tạo ra hiệu ứng "bão" thông tin. Điều này khiến người dùng mạng xã hội liên tục tiếp xúc với nội dung quảng cáo, từ đó tăng khả năng ghi nhớ và tạo ấn tượng về sự "phổ biến" của dịch vụ.

Phản ứng của công chúng trước hiện tượng này cũng rất đáng chú ý. Trên mạng xã hội, người tỏ ra thích thú và tin tưởng vào hiệu quả của dịch vụ, đặc biệt là những người hâm mộ của các nghệ sĩ tham gia quảng cáo. Tuy nhiên, nhiều người bày tỏ sự hoài nghi và bức xúc liệu nghệ sĩ quảng cáo phun chân mày để cải tướng sửa vận, thu hút tài lộc, may mắn có bị xem là tiếp tay cho việc lừa đảo.

Sở Y tế TPHCM từng khuyến cáo người dân thận trọng trước những thông tin quảng cáo có nội dung: Thay tướng đổi vận, giúp cải thiện vận may, tài lộc, sử dụng hình ảnh nghệ sĩ nổi tiếng, công nghệ hiện đại cùng với các chương trình khuyến mãi hấp dẫn của các cơ sở chân mày phong thủy khi chưa rõ thông tin hoạt động của cơ sở, chưa có những kiểm chứng khoa học liên quan phong thủy dễ sa vào hoạt động mê tín dị đoan gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng.

Việc nghệ sĩ Việt "đua nhau" tham gia quảng cáo phun xăm phong thủy phản ánh không chỉ sự phát triển của ngành làm đẹp mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của người nổi tiếng. Trong bối cảnh thông tin ngày càng đa dạng và phức tạp, việc giáo dục người tiêu dùng về cách lựa chọn dịch vụ thẩm mỹ an toàn, dựa trên cơ sở khoa học chứ không phải những lời hứa hẹn viển vông về "thay đổi vận mệnh", trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Minh Dũng