Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm, chỉ định và giới thiệu ứng cử đối với 20 cán bộ, trong đó có 16 chủ tịch xã.

Sáng 23/11, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Thành, Trưởng phòng Ngân sách tỉnh (Sở Tài chính), được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính, thời hạn 5 năm.

Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm, chỉ định, giới thiệu ứng cử các chức danh. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động 18 cán bộ cấp xã.

Cụ thể, ông Nguyễn Thiều Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức Thịnh, được điều động đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Đức Quang, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Ông Đặng Giang Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức Quang, được điều động đến nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy xã Đức Thịnh.

Trong số 18 cán bộ cấp xã có 16 chủ tịch UBND xã được điều động, luân chuyển giữa các địa phương. Các cán bộ này đều được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tại địa phương mới.

16 trường hợp gồm:

Ông Hoàng Xuân Tần từ xã Hà Linh đến xã Phúc Trạch; ông Dương Ngọc Hoàng từ xã Phúc Trạch đến xã Hà Linh.

Ông Trần Mạnh Sơn từ xã Can Lộc đến xã Xuân Lộc; ông Trần Đình Việt từ xã Xuân Lộc đến xã Can Lộc.

Ông Trần Quỳnh Thao từ xã Đan Hải đến xã Cổ Đạm; ông Nguyễn Văn Tuấn từ xã Cổ Đạm đến xã Đan Hải.

Ông Nguyễn Việt Cường từ xã Lộc Hà đến xã Mai Phụ; ông Nguyễn Văn An từ xã Mai Phụ đến xã Lộc Hà.

Ông Bùi Ngọc Nhật từ xã Đức Thọ đến xã Đức Minh; ông Nguyễn Anh Đức từ xã Đức Thịnh đến xã Đức Thọ.

Ông Nguyễn Tiến Thắng từ xã Đức Minh đến xã Đức Đồng; ông Lê Văn Hiệp từ xã Đức Đồng đến xã Đức Thịnh.

Ông Phan Hồng Yến từ xã Vũ Quang đến xã Mai Hoa; ông Phạm Ngọc Tạo từ xã Mai Hoa đến xã Vũ Quang.

Ông Nguyễn Minh Tuấn từ xã Sơn Hồng đến xã Sơn Kim 2; ông Trần Quang Hòa từ xã Sơn Kim 2 đến xã Sơn Hồng.

Ngoài ra, ông Dương Đình Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Trần Phú, được điều động đến công tác tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm.

Phát biểu giao nhiệm vụ, lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh việc bố trí bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND không phải người địa phương là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị các cán bộ được điều động, bổ nhiệm nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc tình hình cơ sở, phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ gìn đoàn kết, gần dân, sát dân, chủ động và quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.