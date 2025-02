Công an tỉnh Đồng Tháp hôm nay (21/2) cho biết vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với cán bộ, gồm 10 trưởng phòng, trưởng công an cấp huyện và 6 phó trưởng phòng, phó trưởng công an cấp huyện.

Có 7 người trong số cán bộ nói trên mang cấp hàm đại tá và 9 người mang cấp hàm thượng tá.

Đại tá Nguyễn Văn Hiểu - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp - trao quyết định nghỉ công tác chờ hưu đối với các lãnh đạo công an cấp phòng và cấp huyện. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, đây là những những cán bộ có quá trình rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau; luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Những cán bộ này tình nguyện nghỉ công tác trước hạn tuổi phục vụ trong ngành để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp và thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy.