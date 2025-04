Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an khởi tố, bắt 8 đối tượng trong đường dây sản xuất sữa giả tại Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma, Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group (đều có trụ sở tại Hà Nội), thu giữ 84 loại sản phẩm sữa bột và hơn 26.000 hộp sữa.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 8/2021, lợi dụng nhu cầu tiêu thụ cao các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, đặc biệt là sữa bột trên thị trường nội địa, Vũ Mạnh Cường (46 tuổi) và Hoàng Mạnh Hà (46 tuổi) đã thành lập 2 công ty trên để sản xuất, kinh doanh và phân phối sữa bột giả.

Đến nay, nhóm này đã sản xuất tới 573 nhãn hiệu sữa bột các loại, hướng đến đối tượng tiêu dùng là người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ mang thai.

Hai trong số 12 loại sữa giả, được bác sĩ dinh dưỡng nổi tiếng quảng cáo. Ảnh cắt từ clip.

Kết quả kiểm nghiệm bước đầu xác định 12 sản phẩm sữa bột có hàm lượng các chất dinh dưỡng chính dưới 70% so với công bố - đủ căn cứ xác định là hàng giả. Trong số này có các sản phẩm như Colos IQ For Mum, Darifa A+ ProGold, Gludiabet Talacmum… Nhiều sản phẩm từng được bác sĩ nổi tiếng quảng cáo, khiến người tiêu dùng hoang mang. Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ đối với 72 sản phẩm còn lại.

Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 12 sản phẩm sữa giả và khuyến cáo không dùng 72 sản phẩm khác đang điều tra.

Ngoài hai công ty chính, nhóm đối tượng còn lập thêm 9 công ty khác, thu lợi gần 500 tỷ đồng trong 4 năm hoạt động. Một số bệnh viện đã phát hiện có sản phẩm sữa do công ty trong đường dây sữa giả sản xuất được nhân viên y tế tư vấn cho bệnh nhân sử dụng.

Khi vụ việc về đường dây sản xuất sữa giả chưa lắng xuống, ngày 16/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả quy mô lớn trên toàn quốc, bắt giữ 14 đối tượng liên quan.

Lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp 6 địa điểm tại Hà Nội, TPHCM, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, An Giang và Đồng Tháp, thu giữ 21 loại thuốc giả gồm 4 loại tân dược và chữa xương khớp. Tổng khối lượng thuốc tân dược và nguyên liệu để làm thuốc giả gần 10 tấn..

Theo điều tra, từ năm 2021, nhóm đối tượng đã lợi dụng kẽ hở trong quản lý kinh doanh dược phẩm tại các quầy thuốc, nhà thuốc để lập xưởng sản xuất, mua nguyên liệu không rõ nguồn gốc, trộn lẫn, nghiền bột, đóng viên nang, ép vỉ và đóng gói thành thuốc giả thành phẩm. Thuốc giả sau đó được phân phối rộng rãi qua các nhà thuốc và mạng xã hội.

Công an xác định, trong thời gian hoạt động, nhóm này đã bán ra thị trường lượng lớn thuốc giả, thu lợi bất chính gần 200 tỷ đồng. Kết quả xét nghiệm cho thấy một số loại thuốc Đông y giả chứa hàm lượng lớn chất giảm đau, trong khi thuốc Tây y giả chưa phát hiện dược tính độc hại nhưng không có dược tính kháng sinh để chữa bệnh như hướng dẫn sử dụng in trên bao bì.

Nhóm đối tượng bán thuốc giả ra thị trường thu lợi bất chính gần 200 tỷ đồng. Ảnh: CACC

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ngày 17/4 cho biết chưa ghi nhận thuốc giả trong đường dây này lọt vào hệ thống bệnh viện công.

Tại Thanh Hóa, nhiều quầy thuốc bị phát hiện có tiêu thụ sản phẩm giả như Bình Minh (Hậu Lộc), Thắng Hồng (Thiệu Hóa), Bảo An (TP Thanh Hóa), Đức Tín (Nam Ngạn), Thuận Hương (Như Thanh)… Một số tài khoản Facebook như “Nga Hoàng”, “Trần Thu” cũng bị xác định rao bán thuốc giả.

Sản xuất hàng trăm thực phẩm chức năng đáng ngờ

Sau hai đường dây sữa giả, thuốc giả bị phanh phui, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an ngày 25/4 lại cho biết đang điều tra đường dây sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhắm vào việc bổ sung dinh dưỡng cho trẻ em, trong đó có trẻ sơ sinh.

Cầm đầu đường dây là Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc Công ty TNHH công nghệ Herbitech. Hai sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe được xác định làm giả do Công ty này (ở khối 8, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) sản xuất là BABY SHARK và Medi Kid Calcium K2.

Hai loại thực phẩm bảo vệ sức khoẻ được xác định là giả. Ảnh: Cục An toàn thực phẩm

Công ty trên đã gia công, sản xuất hơn 200 sản phẩm có giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng nhưng lại thiếu sự kiểm soát về chất lượng. Dù sản phẩm được quảng cáo là nhập khẩu từ Pháp, Đức, Mỹ nhưng thực tế giá thành, chất lượng không đúng như công bố.

Tại cơ quan công an, bước đầu, Phạm Vũ Khiêm khai nhận đã sửa khoản chỉ tiêu đạt công bố sản phẩm. Cụ thể là sửa nội dung "không đạt" thành "đạt" để đưa ra thị trường.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân không nên sử dụng 2 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên cho đến khi có kết luận cuối cùng của Cơ quan Công an.

Một ngày sau (26/4), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an tiếp tục khởi tố thêm 1 vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm có quy mô rất lớn, số lượng thực phẩm chức năng thu giữ lên tới trên 100 tấn.

5 người bị khởi tố bắt tạm giam, trong số này có 3 giám đốc gồm: Nguyễn Năng Mạnh (Giám đốc Công ty MegaPhaco, Chủ tịch HĐQT Công ty MEDIUSA); Đỗ Mạnh Hoàng (Giám đốc Công ty MediPhar) và Khúc Minh Vũ (Giám đốc Công ty Việt Đức).

Lô thực phẩm chức năng giả tới 100 tấn hàng bị cơ quan công an phát hiện, thu giữ. Ảnh: CAND

Từ năm 2016, nhóm này đã điều hành nhiều công ty để sản xuất thực phẩm chức năng giả, dán nhãn “nhập khẩu từ châu Âu, Mỹ”, nhưng thực tế nguyên liệu phần lớn đến từ Trung Quốc, không rõ nguồn gốc. Chất lượng sản phẩm chỉ đạt dưới 30% so với công bố. Khi nghi ngờ bị điều tra, các đối tượng đã tẩu tán và tiêu hủy nhiều tang vật.

Đường dây này sản xuất hơn 900 nhãn hiệu thực phẩm bảo vệ sức khỏe, chủ yếu nhắm vào người cao tuổi, phụ nữ mang thai và trẻ em. Doanh thu của một công ty trong hệ thống đã vượt 800 tỷ đồng từ năm 2021.

Công an xác định nhóm đối tượng chủ yếu là trình dược viên, bán hàng qua hệ thống chợ thuốc và còn gia công cho nhiều đơn vị khác.