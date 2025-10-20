Từ chuyên viên ngân hàng đến người “nấu” ước mơ

Trước khi đến với ngành bia, Nguyễn Thị Thu Vân là một chuyên viên ngân hàng, làm việc trong môi trường ổn định và đầy cơ hội thăng tiến. Những ngày tháng ấy, lịch làm việc của chị được lấp đầy bởi những con số, những bản báo cáo, những cuộc họp và kế hoạch tài chính. Nhưng càng đi xa trên con đường ấy, chị càng nhận ra một khoảng trống lớn trong chính mình.

Chị Nguyễn Thị Thu Vân bên các sản phẩm của thương hiệu 1689 Beckent Bauer

“Tôi đang sống đúng với chuẩn mực, nhưng lại chưa thấy mình thực sự sống. Tôi muốn làm điều gì đó có thể chạm đến cảm xúc, có thể tạo nên giá trị mới - điều khiến tôi thấy tự hào khi nhìn lại” , chị chia sẻ.

Rẽ hướng sang một lĩnh vực vốn được coi là “cuộc chơi của nam giới” như bia thủ công là một quyết định táo bạo. Nhưng trong sự liều lĩnh ấy, có một điều chị Vân chắc chắn: đam mê chỉ thực sự sống khi được thử thách.

Hành trình học hỏi và thấu hiểu từng hạt malt, từng giọt bia

Khi bắt đầu, Nguyễn Thị Thu Vân gần như phải học lại từ đầu: từ những kiến thức cơ bản nhất về nguyên liệu, quy trình ủ, cách phân biệt men bia cho đến việc nắm bắt xu hướng thị trường và gu thưởng thức của người Việt.

Chị kể, có những ngày đứng hàng giờ trong xưởng, quan sát từng công đoạn ủ, nếm từng mẻ bia để cảm nhận sự khác biệt nhỏ nhất trong hương vị. “Bia thủ công là một thế giới đầy tinh tế. Chỉ cần chênh vài độ, sai lệch một chút tỉ lệ nguyên liệu, hương vị sẽ thay đổi hoàn toàn. Nhưng chính sự không hoàn hảo ấy khiến tôi say mê - vì nó là kết quả của cảm xúc, của sáng tạo, của bàn tay con người”, Nguyễn Thị Thu Vân nói.

Từ sự tỉ mỉ và khát vọng mang lại điều mới, chị Vân cùng đội ngũ Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát 1689 Beckent Bauer Việt Nam đã tạo nên dòng bia thủ công mang bản sắc Việt - nơi hội tụ giữa kỹ thuật chuẩn quốc tế và cảm hứng địa phương. Mỗi sản phẩm không chỉ là một loại đồ uống, mà là một câu chuyện kể về văn hoá, về vùng nguyên liệu, và về niềm tự hào Việt Nam.

1689 Beckent Bauer không chỉ là một thương hiệu bia, mà còn là lời tri ân đến huyền thoại bóng đá Đức Franz Beckenbauer - người được mệnh danh là “Hoàng đế” của sân cỏ. Với phong thái điềm tĩnh, tư duy chiến lược và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ, Cố Tuyển thủ Đức đã trở thành biểu tượng của bản lĩnh, chuẩn mực và đam mê theo đuổi đến cùng giá trị hoàn hảo - những phẩm chất mà thương hiệu 1689 Beckent Bauer hướng đến.

Khi lựa chọn cái tên này, chị Nguyễn Thị Thu Vân - nữ lãnh đạo của thương hiệu - muốn gửi gắm tinh thần “chinh phục đỉnh cao bằng trái tim và kỷ luật”, giống như cách người Đức tạo nên những tuyệt tác không chỉ trong bóng đá, mà còn trong nghệ thuật ủ bia. Đó cũng là triết lý xuyên suốt hành trình của 1689 Beckent Bauer: mang tinh hoa châu Âu kết hợp với bản lĩnh Việt Nam, để tạo nên những trải nghiệm bia thủ công vừa chuẩn mực, vừa đậm dấu ấn riêng.

Chị Nguyễn Thị Thu Vân cùng Đại sứ thương hiệu 1689 Beckent Bauer - HLV Park Hang Seo

Đam mê - Tầm nhìn và Truyền cảm hứng

Sau những thử thách ban đầu, điều khiến Nguyễn Thị Thu Vân kiên định không chỉ là đam mê, mà còn là tầm nhìn về giá trị văn hoá và con người trong từng giọt bia.

“Tôi muốn bia thủ công không chỉ là một sản phẩm để thưởng thức, mà còn là trải nghiệm - nơi người ta có thể cảm nhận được tinh thần sáng tạo, sự tự do và lòng tự tôn Việt Nam”, chị nói.

Chính vì thế, mỗi sản phẩm của 1689 Beckent Bauer được Nguyễn Thị Thu Vân chăm chút từ khâu chọn nguyên liệu, thiết kế bao bì cho đến câu chuyện thương hiệu. Với chị, mỗi chi tiết đều là cơ hội để kể về tinh thần khác biệt - tinh thần của người Việt trẻ dám nghĩ, dám làm và dám sáng tạo.

Chị Vân thường nói: “Không ai sinh ra đã biết mình đam mê điều gì. Nhưng khi bạn dám thử, dám học và dám kiên trì, đam mê sẽ tự tìm đến bạn. Bia giúp tôi hiểu rằng sáng tạo không có giới hạn, và niềm đam mê không bao giờ là muộn. Mỗi ngày được làm điều mình yêu thích, được tạo ra sản phẩm có ý nghĩa, với Nguyễn Thị Thu Vân, đó đã là thành công”.

Với niềm tin rằng bia không chỉ là đồ uống, mà còn là nghệ thuật cân bằng giữa kỹ thuật và cảm xúc, giữa sự chính xác và niềm đam mê, Nguyễn Thị Thu Vân tin rằng: Nếu bạn đủ yêu, đủ bền bỉ và đủ tin vào giá trị mình tạo ra, bạn sẽ tìm được “hương vị” thành công riêng.

Ngày nay, khi 1689 Beckent Bauer đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong thị trường bia thủ công, nhiều bạn trẻ tìm thấy trong hành trình của Nguyễn Thị Thu Vân một biểu tượng của sự dấn thân và sáng tạo.

Phương Dung