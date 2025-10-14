Thiếu Mbappe vì chấn thương, Pháp không thể duy trì mạch trận ấn tượng khi để chủ nhà Iceland cầm hòa 2-2 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.
Nguồn ảnh: Uefa, OneFootball, BR Football
Lamine Yamal đang chấn thương, khoe ảnh tình tứ khi đi đi nghỉ mát cùng bạn gái hơn 7 tuổi ở Croatia.
Zidane không màng lời đề nghị hậu hĩnh từ MU và Chelsea, úp mở sắp trở lại dẫn dắt tuyển Pháp, sau hơn 4 năm bất ngờ rời ‘ghế nóng’ Real Madrid.
Lãnh đạo Barca sẽ không trao cho Lewandowski bản hợp đồng mới, thay vào đó là chi tiền mua đứt Marcus Rashford từ MU.
Estevao đang sống trong những ngày đặc biệt khi bùng nổ với Chelsea và đội tuyển Brazil, đe dọa vai trò của Neymar ở World Cup 2026.