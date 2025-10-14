G3KkqCVXsAAZ03e.jpg
Đức áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc
G3KqIDQWAAAzAIS.jpg
Bắc Ailen phòng ngự chủ động bên phần sân nhà
editorial_uefa_com northern_ireland_v_germany_ _fifa_world_cup_2026_qualifier (3).jpg
Phút 31, Woltemade bật cao đánh đầu mở tỷ số cho đội khách
editorial_uefa_com northern_ireland_v_germany_ _fifa_world_cup_2026_qualifier.jpg
G3KknunWkAAPfHH.jpeg
Đây là pha lập công đầu tiên của Woltemade cho tuyển Đức
G3Ki82WXoAAe6jv.jpg
Woltemade cho thấy duyên ghi bàn ở cả màu áo Newcastle lẫn tuyển Đức
G3KhH1hXMAApxE .jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về tuyển Đức
G3Kcg9DWYAA_G J.jpg
Sang hiệp hai, Bắc Ailen thi đấu nỗ lực hơn nhưng không thể đảo ngược tình thế
G3KvpDDWQAAlqyi.jpeg
Chiến thắng xứng đáng của "cỗ xe tăng"

Nguồn ảnh: Uefa, OneFootball, BR Football