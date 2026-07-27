Thành tích không chỉ khẳng định chất lượng của một thương hiệu bia thủ công Việt, mà còn phản ánh hành trình bền bỉ đưa sản phẩm từng bước hiện diện trong những không gian đòi hỏi tiêu chuẩn cao nhất của ẩm thực và trải nghiệm.

Khi chất lượng trở thành "tấm vé" bước vào những sân khấu lớn

Với 3 năm liên tiếp được vinh danh Top 10 Thương hiệu xuất sắc hàng đầu Việt Nam làm vốn, 1689 Beckent Bauer coi đây là bước đà để tiếp tục tiến vào những sân khấu lớn hơn

Sân khấu của bia từ trước đến nay thường gắn với những khán đài thể thao sôi động, những lễ hội hay các đêm hòa nhạc ngập tràn cảm xúc. Nhưng 1689 Beckent Bauer nhìn thấy một sân khấu khác. Ít náo nhiệt hơn, song lại đòi hỏi những tiêu chuẩn khắt khe và sự tinh tế trong từng chi tiết: bàn tiệc ẩm thực.

Chính vì vậy, 1689 Beckent Bauer lựa chọn đồng hành cùng chương trình “Đầu bếp thượng 2026” (Top Chef Vietnam). Sự kết hợp giữa món ăn và đồ uống vốn là một giá trị kinh điển, luôn hiện diện trong đời sống và được kiểm chứng bằng trải nghiệm thực tế của thực khách.

Việc lựa chọn bước vào sân khấu ấy cũng cho thấy sự tự tin của 1689 Beckent Bauer đối với năng lực sản xuất và sáng tạo của những nghệ nhân nấu bia. Thay vì chỉ thu hút sự chú ý bằng bầu không khí sôi động, thương hiệu lựa chọn hướng sự chú ý của người thưởng thức đến điều cốt lõi nhất: hương vị.

Bàn tiệc ẩm thực chưa bao giờ chỉ có một hương vị. Đó là nơi những sắc thái phong phú của món ăn cùng hiện diện và bổ trợ cho nhau. Cũng như vậy, thế giới bia thủ công được tạo nên từ sự đa dạng về chủng loại và phong cách nấu, để mỗi dòng bia đều mang một cá tính riêng. Chính sự đa dạng ấy khiến bia thủ công trở thành mảnh ghép hoàn hảo của ẩm thực để mỗi hương vị đều có thể tìm thấy sự đồng điệu.

Đại diện thương hiệu nhận giải thưởng

Phía sau giải thưởng là 1 tập thể không ngừng theo đuổi những chuẩn mực

Đằng sau ánh đèn sân khấu rực rỡ và những giải thưởng cao quý của 1689 Beckent Bauer luôn là một niềm tin nhất quán: chất lượng là kết quả của quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và kiểm soát nghiêm ngặt.

Với đội ngũ phát triển sản phẩm, bia là lĩnh vực luôn mở ra những giới hạn mới để khám phá. Niềm đam mê dành cho bia thủ công cùng khát vọng theo đuổi những chuẩn mực cao hơn đã thôi thúc họ đào sâu vào từng nguyên liệu, từng kỹ thuật nấu và từng tầng hương vị, để mỗi dòng bia đều mang dấu ấn riêng.

Bia thủ công sở hữu sự đa dạng về chủng loại và phong cách nấu. Chính sự phong phú ấy đặt ra những yêu cầu ngày càng cao trong việc duy trì chất lượng ở từng sản phẩm, để mỗi dòng bia đều chạm tới độ tinh hoa mà đội ngũ theo đuổi. Và cũng chính bài toán ấy trở thành nguồn cảm hứng, thôi thúc những người làm bia tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm và hoàn thiện từng công thức, từng quy trình, từng chi tiết trong hành trình sáng tạo.

Phát biểu tại lễ vinh danh, bà Nguyễn Thị Thu Vân - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Beckent Bauer Việt Nam chia sẻ: "Có những thời điểm rất khó khăn, nhưng chúng tôi luôn tin rằng nếu đủ kiên định với chất lượng thì sẽ có ngày được thị trường ghi nhận. Giải thưởng này không dành riêng cho một cá nhân, mà là thành quả của toàn thể đội ngũ 1689 Beckent Bauer. Từ những người nghiên cứu công thức, sản xuất, kiểm soát chất lượng đến những người đưa thương hiệu đến gần hơn với khách hàng, tất cả đều là một phần của hành trình này".

Bà Nguyễn Thị Thu Vân nhận giải thưởng

Ba năm liên tiếp được vinh danh Top 10 Thương hiệu Xuất sắc Hàng đầu Việt Nam là một cột mốc đáng tự hào. Nhưng với 1689 Beckent Bauer, dấu mốc ấy càng có ý nghĩa hơn khi diễn ra trong một năm thương hiệu hiện diện tại Top Chef Việt Nam, nơi sự chỉn chu, sáng tạo và chất lượng luôn là những tiêu chuẩn cao nhất. Đó không chỉ là sự gặp gỡ giữa bia thủ công và nghệ thuật ẩm thực, mà còn là bước tiến mới trên hành trình đưa một thương hiệu bia Việt chinh phục những trải nghiệm ngày càng đẳng cấp.

(Nguồn: Beckent Bauer Việt Nam)