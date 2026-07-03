Nữ đầu bếp nổi tiếng với loạt kỷ lục thế giới đam mê ẩm thực từ nhỏ. Ảnh: Guinness World Records

Mê ẩm thực từ nhỏ

Sinh ra và lớn lên tại Nigeria, Hilda Baci (hiện 30 tuổi) bắt đầu hành trình với ẩm thực từ rất sớm. Khi còn là học sinh tiểu học, cô phụ giúp công việc tại nhà hàng của mẹ ở thủ đô Abuja. Môi trường này đã nuôi dưỡng niềm đam mê bếp núc trong cô.

"Tôi luôn nhận được nhiều tiền típ vì tôi rất nhanh nhẹn, thuộc lòng toàn bộ thực đơn", cô kể lại.

Sau khi theo học ngành Xã hội học tại đại học, Hilda từng thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau như dẫn chương trình truyền hình và diễn xuất. Tuy nhiên, niềm đam mê với ẩm thực đã đưa cô trở lại với căn bếp, theo Guinness World Records.

Năm 2020, cô chính thức theo đuổi nghề đầu bếp chuyên nghiệp và sáng lập nhà hàng Hilda’s Kitchen, sau này đổi tên thành My Food by Hilda.

Song song với hoạt động kinh doanh, Hilda Baci xây dựng hình ảnh cá nhân mạnh mẽ trên mạng xã hội bằng việc chia sẻ công thức nấu ăn và mẹo ẩm thực, thu hút hàng triệu người theo dõi.

Nhắc đến triết lý nghề nghiệp, Hilda từng đúc kết 3 nguyên tắc sống đáng chú ý: “Sự kiên trì quan trọng hơn tài năng, hệ thống quan trọng hơn làm việc vất vả và sự khiêm nhường giúp con người không ngừng phát triển".

Hilda Baci lập kỷ lục thế giới năm 2023. Ảnh: Guinness World Records

Những kỷ lục ấn tượng

Năm 2023, Hilda Baci gây chấn động khi thực hiện thử thách nấu ăn liên tục trong thời gian dài nhất thế giới tại Lekki, Lagos (Nigeria).

Trong suốt 93 giờ 11 phút, từ ngày 11 đến 15 tháng 5, cô gần như không rời khỏi khu bếp, liên tục chế biến hàng trăm món ăn dưới sự cổ vũ của hàng nghìn khán giả trực tiếp và người theo dõi qua mạng.

Sự kiện này nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu, đến mức lượng truy cập theo dõi quá trình của cô đã khiến hệ thống của Guinness World Records bị quá tải.

Sau sự kiện lần đó, Hilda Baci được ghi nhận là người tạo nên làn sóng mạnh mẽ thúc đẩy tinh thần chinh phục kỷ lục tại Nigeria và nhiều quốc gia châu Phi.

Năm 2025, Hilda tiếp tục gây ấn tượng khi lập kỷ lục thế giới với món cơm lớn nhất. Tại Victoria Island, Lagos, cô đã nấu nồi cơm khổng lồ cho ra hơn 8.780 kg cơm jollof - món ăn truyền thống nổi tiếng của Tây Phi.

Món ăn khổng lồ này được tạo nên từ 4.000kg gạo basmati, 164kg thịt dê, hơn 600kg dầu và 300kg hành tây, cùng 600kg hỗn hợp gia vị ớt, và nhiều gia vị đặc trưng khác. Tất cả đều nấu trong chiếc nồi khổng lồ có đường kính tới 6m.

Toàn bộ phần cơm sau đó đã được chia thành hơn 16.600 suất ăn và phân phát cho cộng đồng, không có bất kỳ sự lãng phí nào.

Hilda Baci nấu nồi cơm khổng lồ làm ra 16.000 suất ăn. Ảnh: Daily Post Nigeria

Chia sẻ về trải nghiệm này, Hilda gọi đó là “9 giờ đồng hồ đầy lửa, đam mê và tinh thần đồng đội”.

Đầu năm 2026, cô được vinh danh là một trong những gương mặt tiêu biểu của Kỷ lục Guinness Thế giới.

Ẩm thực cũng là cách Hilda thể hiện tình yêu với văn hóa quê hương. Cô đặc biệt yêu thích cơm - món ăn chủ đạo trong nhiều nền ẩm thực châu Phi, cũng như món súp Afang truyền thống của bang Akwa Ibom - quê hương cô.

Không chỉ là một đầu bếp, Hilda Baci còn được xem là một doanh nhân trẻ đầy tham vọng. Cô đặt mục tiêu mở rộng thương hiệu My Food by Hilda ra ngoài Nigeria, hướng đến các thị trường quốc tế như Anh, Mỹ, Dubai và Nam Phi, với mong muốn trở thành đại sứ ẩm thực Nigeria trên toàn cầu.

Dù đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng, Hilda khẳng định các kỷ lục không phải là đích đến cuối cùng. Với cô, điều quan trọng hơn là ý nghĩa và tác động mà mỗi hành trình mang lại.

"Nếu hành trình của tôi có thể truyền cảm hứng để ai đó dám theo đuổi ước mơ, thì điều đó còn giá trị hơn cả danh hiệu", cô chia sẻ.