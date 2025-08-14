Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, 16h30 ngày 18/8, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức triển lãm tranh sơn mài Mùa xuân Độc lập.

Triển lãm trưng bày 17 bức tranh sơn mài khổ lớn của họa sĩ Chu Nhật Quang, tái hiện sinh động các chặng đường lịch sử, những chiến thắng vẻ vang của dân tộc và hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các tác phẩm kết hợp chất liệu sơn mài truyền thống với phong cách hội họa đương đại, tạo nên hiệu ứng thị giác mới mẻ mà vẫn giàu bản sắc.

Tác phẩm đặc biệt trong triển lãm là bức tranh hai mặt dài 7,2m, cao 2,4m, một mặt có chủ đề "Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập"...

mặt còn lại là "Mùa xuân dân tộc".

Chia sẻ với PV VietNamNet, họa sĩ Chu Nhật Quang cho biết, ý tưởng cho loạt tranh về các sự kiện lịch sử từ kháng chiến chống Pháp đến kháng chiến chống Mỹ đã nhen nhóm trong anh khi du học ở Mỹ, Úc. Năm 2017, gia đình anh ở Việt Nam nghiên cứu làm vóc sơn mài khổ lớn. Sau 2 năm nghiên cứu, nhiều lần thử nghiệm thất bại, gia đình thông báo đã hoàn thành được những tấm vóc đầu tiên. Đến năm 2019, khi vừa từ nước ngoài trở về, tôi bắt tay ngay vào việc phác thảo, tìm kiếm và thu thập tư liệu.

17 tác phẩm trưng bày trong Mùa xuân Độc lập là kết quả của 7 năm miệt mài sáng tác của Chu Nhật Quang.

"Nhiều người hỏi vì sao một họa sĩ trẻ lại chọn đề tài về lãnh tụ và cách mạng. Thật ra, tình yêu nước và niềm trân trọng lịch sử đã ngấm vào tôi từ nhỏ qua giáo dục gia đình, nhà trường. Sinh ra trong gia đình nghệ thuật - ông nội là NSND, họa sĩ sơn mài Chu Mạnh Chấn, cha là NSƯT, đạo diễn, họa sĩ Chu Lượng, vì thế tôi sớm được nuôi dưỡng tình yêu hội họa và ý thức gìn giữ di sản văn hóa dân tộc.

Ông nội tôi từng vẽ nhiều tranh về đề tài cách mạng, khi lớn lên tôi chủ động đến bảo tàng, tìm đọc, xem phim tư liệu, gặp gỡ các nhân chứng. Khi học tập và trải nghiệm ở nước ngoài, tôi càng thấm thía giá trị tự do, độc lập và muốn đóng góp trí tuệ, sáng tạo của mình cho những tác phẩm về đất nước", Chu Nhật Quang bày tỏ.

Tác phẩm "Bác Hồ" và "Chiến thắng".

Tác phẩm đặc biệt trong triển lãm là bức tranh 2 mặt dài 7,2m, cao 2,4m có chủ đề Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập. Một mặt tái hiện Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 - thời khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, mặt kia là Mùa xuân dân tộc - khắc họa nhân dân cả nước hân hoan mừng ngày tự do.

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam bày tỏ xúc động với PV VietNamNet khi được xem trước các tác phẩm của Chu Nhật Quang: "Chứng kiến Quang cùng các bạn trẻ miệt mài vẽ, dành trọn tình yêu cho lịch sử dân tộc, cho nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là sơn mài - chất liệu khó bậc nhất, tôi tin đây là một 'trang mới' đầy kỳ vọng cho mỹ thuật đương đại Việt Nam.

Lao vào vẽ tranh đề tài lịch sử là việc khó khăn vô cùng. Quang phải có tình yêu dân tộc mãnh liệt mới chắt ra được chất liệu để vẽ nên tranh. Trong Mùa xuân Độc lập, Quang vẽ nhiều bức về Bác Hồ - một thử thách vô cùng lớn mà Quang đã dũng cảm đối mặt. Và chính sự đối mặt này sẽ định hình số phận nghệ thuật của Quang".

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đặc biệt ấn tượng với cách Chu Nhật Quang khắc họa Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Anh không chỉ sao chép hình ảnh tư liệu mà thổi vào đó tinh thần mới. Bác Hồ trong tranh vừa quen vừa mới, vừa là nhân vật lịch sử vừa gần gũi như đang sống giữa nhân dân. Đây là thành công lớn của một nghệ sĩ trẻ".

Một số tác phẩm sẽ trưng bày tại triển lãm:

Tác phẩm "Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ".

Tác phẩm "Hành trình Nguyễn Ái Quốc".

Tác phẩm "Dinh Độc lập".

Tác phẩm "Cây cầu bất khuất".

Tác phẩm "Cuộc sống mới".

Ảnh: BTC