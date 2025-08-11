Ông Nguyễn Tiến Khoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO1 tái cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đoàn Đại biểu Đảng bộ EVNGENCO1 tham dự Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 10/8/2025, Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ IV có ý nghĩa bước ngoặt đối với sự phát triển của Tập đoàn trong những năm tới. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp bứt phá cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới, sáng tạo, đột phá; phát triển Tập đoàn bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Đại hội nhất trí đánh giá, trong nhiệm kỳ qua 2020 - 2025, tình hình thế giới, tình hình trong nước mặc dù có những tác động không thuận lợi đến các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Chính phủ, sự giúp đỡ của các Bộ, ban, ngành Trung ương, toàn Đảng bộ đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III (nhiệm kỳ 2020 - 2025), góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thành công các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trên tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ EVN đã nhấn mạnh 3 khâu đột phá chính bao gồm: (1) Tăng cường hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng; Quản trị doanh nghiệp minh bạch, tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; (2) Tăng tốc đầu tư xây dựng nguồn và lưới điện; (3) Đột phát phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đoàn đại biểu Đảng bộ EVNGENCO1 bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, Đại hội đã lựa chọn và bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ gồm 30 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực, trí tuệ để lãnh đạo Đảng bộ triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 cũng đã bầu ra 10 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy. Ông Đặng Hoàng An tiếp tục tín nhiệm được bầu làm Bí thư Đảng ủy Tập đoàn, ông Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Tuấn cũng đã tiếp tục tín nhiệm được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 cũng đã bầu ra Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn gồm có 4 thành viên.

Ông Nguyễn Tiến Khoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO1 tái cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là động lực để toàn thể Đảng bộ EVNGENCO1 tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam vững bước tiến vào thời kỳ phát triển mới - hiện đại, bền vững và hội nhập sâu rộng.

Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 30 đồng chí, trong đó đồng chí Nguyễn Tiến Khoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 được tín nhiệm cao và tái cử

Với truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và những bài học nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ, ngành, cấp ủy cấp trên, sự nỗ lực và tinh thần quyết tâm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Tập đoàn, Đảng bộ Tập đoàn quyết tâm nỗ lực, cố gắng không ngừng, vượt qua khó khăn, thách thức, lãnh đạo Tập đoàn phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra.

Hồng Anh