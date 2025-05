Chỉ trong 18 ngày, từ 6-24/5, 3 lô sản phẩm do Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group (gọi tắt là Công ty VB Group-TPHCM, người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Quốc Vũ - chồng ca sĩ Đoàn Di Băng) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và Công ty cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai (Công ty EBC Đồng Nai) sản xuất đã bị phát hiện vi phạm chất lượng.

Các mẫu kiểm nghiệm đều được Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM lấy mẫu tại Công ty EBC Đồng Nai để kiểm tra.

Sản phẩm Phiếu tiếp nhận số công bố Số lô Ngày sản xuất- hạn dùng Lỗi vi phạm Dầu gội Hanayuki - chai 300g (bị Bộ Y tế đình chỉ, thu hồi từ ngày 6/5) 780/24/CBMP-ĐN (bị Sở Y tế Đồng Nai thu hồi ngày 8/5) 0010125 NSX: 5/1/2025; HD: 4/1/2027. - Mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật. - Chứa 2-Phenoxyethanol không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Kem chống nắng toàn thân Hanayuki Sunscreen Body - Hộp 1 tuýp 100g (bị Bộ Y tế đình chỉ, thu hồi từ ngày 16/5) 779/24/CBMP-ĐN (bị Sở Y tế Đồng Nai thu hồi ngày 19/5) 0010125 NSX: 6/1/2025; HD: 5/1/2027 Kết quả chỉ số chống nắng (SPF) trên mẫu thử đạt 2,4 nhưng ghi nhãn 50 Dầu xả Hanayuki Conditioner - Chai 300 gam (bị Bộ Y tế đình chỉ, thu hồi từ ngày 24/5) 794/24/CBMP-ĐN 0010125 NSX: 5/1/2025, HD: 4/1/2027. Mẫu kiểm nghiệm có chứa 2-Phenoxyethanol, không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận

Mỹ phẩm quảng cáo bị phát hiện vi phạm, Đoàn Di Băng xin lỗi

Sau khi có thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi lô dầu gội và kem chống nắng (cùng có số lô 0010125), ca sĩ Đoàn Di Băng lần lượt có động thái xin lỗi trên trang cá nhân có "tick xanh" gần 2 triệu người theo dõi.

Cặp dầu xả Hanayuki Conditioner - Chai 300 gam và dầu gội Hanayuki - Chai 300 gam từng được ca sĩ Đoàn Di Băng quảng cáo là sản phẩm bán chạy của VB Group, "là niềm tự hào của gia tộc Hanayuki". Cô cũng dành nhiều mỹ từ hấp dẫn khi giới thiệu các loại sản phẩm kem chống nắng do Công ty EBC Đồng Nai sản xuất.

Cặp dầu gội - dầu xả và kem chống nắng cùng nhãn Hanayuki do Đoàn Di Băng quảng cáo. Ảnh chụp màn hình

Trong các bài viết "thanh minh", Đoàn Di Băng cho biết, Công ty EBC Đồng Nai đã thừa nhận trách nhiệm, công nhận sai sót phát sinh trong quy trình sản xuất và ghi nhãn (với sản phẩm kem chống nắng). Riêng với dầu gội đầu, Đoàn Di Băng cho biết, theo chia sẻ từ nhà máy, lỗi vi sinh không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và trải nghiệm của người dùng.

Ngoài xin lỗi khi lô mỹ phẩm thứ 2 do chính cô quảng cáo bị phát hiện vi phạm, Đoàn Di Băng cho rằng "cũng là bên chịu thiệt hại trực tiếp, vì là khách hàng nhập sản phẩm từ nhà máy sản xuất".

Sở Y tế Đồng Nai kiểm tra, ban đầu báo cáo "không có dấu hiệu hình sự", 1 ngày sau xin sửa câu chữ

Ngày 8/5, Sở Y tế Đồng Nai yêu cầu thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm cấp đối với mỹ phẩm Hanayuki Shampoo; ngày 19/5, yêu cầu thu hồi số tiếp nhận của sản phẩm Hanayuki Sunscreen Body.

Ngày 20/5, phòng Thanh tra và phòng Nghiệp vụ Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã có buổi kiểm tra 2 lô mỹ phẩm gồm Hanayuki Shampoo và Hanayuki Sunscreen Body tại Công ty EBC Đồng Nai.

Đoàn kiểm tra các mẫu mỹ phẩm tại Công ty EBC Đồng Nai. Ảnh: B.N

Công ty đã xác nhận 3 lỗi vi phạm quy định về sản xuất và kinh doanh mỹ phẩm. Đáng nói, trong báo cáo đầu tiên nêu, Đoàn kiểm tra nhận thấy vụ việc không có dấu hiệu hình sự, vì vậy đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt theo quy định. Công ty TNHH EBC có trách nhiệm thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm đối với 2 sản phẩm mỹ phẩm trên.

Tuy nhiên, ngày 23/5, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức có văn bản yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Công Thương và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý mỹ phẩm tại Công ty EBC Đồng Nai; Công an tỉnh chỉ đạo Công an địa phương vào cuộc điều tra, làm rõ sai phạm của doanh nghiệp này.

Cùng ngày, Sở Y tế Đồng Nai đã có văn bản gửi Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) xin điều chỉnh nội dung báo cáo, thay báo cáo cũ ngày 22/5.

Cụ thể: Sở xin thay đổi từ "không có dấu hiệu hình sự" thành "chưa phát hiện sai phạm phải chuyển cơ quan cảnh sát điều tra".

Bộ Y tế: Yêu cầu chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm đến cơ quan Công an

Khi chỉ trong 10 ngày có 2 lô sản phẩm bị phát hiện vi phạm chất lượng của cùng một công ty sản xuất và phân phối, sau 1 ngày nhận báo cáo của Sở Y tế Đồng Nai, ngày 23/5, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) tiếp tục chỉ đạo Sở này tập trung làm rõ đây là lỗi vi phạm có tính hệ thống hay cá biệt.

Cơ quan của Bộ Y tế yêu cầu căn cứ vào kết quả kiểm tra và báo cáo của Công ty, trường hợp có vi phạm hình sự, sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm giả, Sở Y tế Đồng Nai cần chuyển hồ sơ cho các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý.

Đến ngày 24/5, Cục Quản lý dược yêu cầu Công ty TNHH thương mại dịch vụ VB Group và Công ty cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai tạm dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm. Lý do là trong 8 mẫu mỹ phẩm do Công ty VB Group chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, Công ty EBC Đồng Nai sản xuất có liên tiếp 3 mẫu vi phạm chất lượng.

Sở Y tế TPHCM, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai tiếp tục kiểm tra, xử lý, xử phạt vi phạm của hai công ty này theo quy định, chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm đến cơ quan Công an để điều tra, làm rõ và xử lý theo thẩm quyền.