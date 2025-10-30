Trong đợt khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự vừa qua, trên địa bàn xã Ea Kiết (Đắk Lắk) có 18 thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ, trong số này có 3 người dân tộc H'Mông, 2 người dân tộc Ê Đê.

Anh Y Li Vun M'Jâu (SN 2006) là con thứ 2 trong gia đình có 5 anh em trai và đang là lao động chính trong nhà. Sau khi học xong lớp 9, Y Li Vun M'Jâu ở nhà phụ giúp gia đình làm nương rẫy.

Anh Y li Vun M'Jâu (phải) mong muốn sẽ được nhập ngũ. Ảnh: Hải Dương

Những năm trước do chưa đủ tuổi nên chưa được gọi đi khám nghĩa vụ, năm nay Y Li Vun M'Jâu chủ động làm đơn ngay từ đầu với mong muốn được đóng góp công sức cho đất nước.

"Thời gian qua, tôi được tuyên truyền về nghĩa vụ quân sự và suy nghĩ bản thân cần phải đóng góp sức mình cho Tổ quốc, đồng thời cũng mong muốn được trải nghiệm môi trường quân đội để trưởng thành hơn nên đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ," Y Li Vun M'Jâu chia sẻ.

Tương tự, anh Y Din Mlô (2007) là con một trong gia đình làm nông ở buôn Wing, xã Ea Kiết và đã nghỉ học từ lớp 10.

Từ lúc còn nhỏ, nhìn thấy các anh trong gia đình đi bộ đội nên Y Din Mlô đã nuôi ước mơ được nhập ngũ để góp phần bảo vệ Tổ quốc. Do sợ không trúng tuyển vì sức khỏe không bằng các bạn cùng trang lứa nên anh đã xin phép mẹ viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Y Din Mlô xin mẹ ruột để viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ảnh: Hải Dương

Bà H'nhơn Mlô (mẹ anh Y Din Mlô) cho biết, lúc còn nhỏ con trai bà đã nuôi ước mơ đi bộ đội. Mấy năm trước, cháu đang học dở lớp 10 thì nghỉ học ở nhà phụ giúp bố mẹ. Khi con nói muốn đi bộ đội, cả gia đình đều ủng hộ để giúp con thực hiện ước mơ này.

Ông Y Mluôn Mlô - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea Kiết cho biết, những thanh niên kể trên đã có tinh thần gương mẫu dù một vài người sức khỏe chưa tốt, hoàn cảnh gia đình còn khó khăn. Chúng tôi rất vui mừng và sẵn sàng động viên, giúp đỡ để họ hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự”, ông Y Mluôn Mlô nói.

Được biết, năm 2026 toàn xã Ea Kiết sẽ có 25 thanh niên gia nhập nghĩa vụ quân đội. Trong đợt khám sơ tuyển vừa qua có hơn 100 thanh niên tham gia.

Ea Kiết là một xã vùng sâu của tỉnh Đắk Lắk, dân cư chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số Ê Đê, M’nông, Thái, H'mông… Dù đời sống bà con trong xã còn nhiều khó khăn và những thanh niên tình nguyện nhập ngũ đều là lao động chính trong gia đình, nhưng bà con vẫn luôn sẵn sàng tạo mọi điều kiện để con em mình hoàn thành nghĩa vụ với Đảng, Nhà nước và nhân dân.