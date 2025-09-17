Sau khi tốt nghiệp đại học, trong khi nhiều bạn trẻ tìm đến các đô thị lớn để tìm kiếm việc làm ổn định với mức thu nhập tốt, Nông Thị Lan (SN 2003, trú tại thôn Kơ Nia, xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) lại chọn tình nguyện nhập ngũ vào lực lượng Công an nhân dân.

Vừa tốt nghiệp đại học, Nông Thị Lan viết đơn tình nguyện nhập ngũ vào lực lượng Công an nhân dân năm 2026. Ảnh: NVCC

Vài tháng sau khi tốt nghiệp Khoa Luật Kinh tế (Trường ĐH Luật - Đại học Huế), Nông Thị Lan làm việc tại một công ty tư nhân để tích lũy kinh nghiệm thực tế và kiến thức nghề nghiệp. Công việc khá ổn định nhưng niềm khát khao khoác lên mình bộ sắc phục Công an nhân dân vẫn luôn cháy bỏng trong lòng cô.

“Từ nhỏ em đã mơ ước trở thành chiến sĩ công an, nhưng đến năm học lớp 12 vẫn chưa đủ chiều cao nên đành gác lại. Sau khi tốt nghiệp đại học, qua tìm hiểu, em được biết có thể thực hiện ước mơ bằng cách tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, vì thế em đã viết đơn tình nguyện đi nghĩa vụ. Hy vọng sau khi hoàn thành 2 năm nghĩa vụ, em sẽ có cơ hội ở lại và gắn bó lâu dài”, Lan chia sẻ.

Nữ cử nhân Luật Kinh tế cho hay, quyết định này không xuất phát từ suy nghĩ nhất thời, bồng bột mà đã được ấp ủ từ những năm tháng ngồi trên giảng đường. Thời điểm đó, em đã bày tỏ với gia đình về nguyện vọng tham gia nghĩa vụ và được bố mẹ cùng anh trai ủng hộ.

Theo Lan, bố mẹ hiểu rằng đây không chỉ là một ước mơ cá nhân mà còn là cơ hội để em rèn luyện, trưởng thành và cống hiến cho xã hội.

Theo nữ cử nhân, môi trường kỷ luật nghiêm ngặt trong lực lượng Công an nhân dân không phải là rào cản, mà giúp cô rèn luyện sự ngăn nắp, tinh thần tự giác và khả năng thích nghi. Ảnh: Trần Hoàn

Trong câu chuyện của mình, nhiều lần Lan nhắc đến hình tượng nữ anh hùng Võ Thị Sáu như một nguồn cảm hứng mãnh liệt, thôi thúc cô gái mảnh mai khoác áo lực lượng vũ trang.

Hai tháng học quân sự tại Đại học Huế với những ngày nắng cháy trên sân tập, tiếng hô khẩu lệnh dõng dạc và những bước chân đều tăm tắp đã trở thành trải nghiệm vô cùng quý báu với Lan. Chính môi trường kỷ luật nghiêm ngặt ấy đã rèn cho cô sự ngăn nắp, tinh thần tự giác và khả năng thích nghi.

Lan tâm sự: “Khi đã hình thành ý thức kỷ luật, em tin mình sẽ dễ dàng hòa nhập với cuộc sống và các quy định trong lực lượng vũ trang nhân dân. Hơn nữa, kiến thức về luật đã được trang bị sẽ giúp em vận dụng vào công việc thực tiễn khi được đứng trong hàng ngũ Công an nhân dân”.

Để thích nghi với môi trường rèn luyện khắc nghiệt, hằng ngày cô tuân thủ chế độ ăn uống và thường xuyên luyện võ nhằm nâng cao thể lực. Ảnh: Trần Hoàn

Để sẵn sàng cho ngày nhập ngũ, Nông Thị Lan đang dành thời gian chuẩn bị về mặt sức khỏe. Mỗi ngày, cô gái trẻ tuân thủ chế độ ăn uống hợp lý để tăng cân. Khi có điều kiện, Lan lại đến phòng tập boxing để rèn luyện thể lực, nâng cao sức bền. Lan khẳng định: “Sức khỏe là yếu tố quan trọng hàng đầu. Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ thì phải có nền tảng thể lực vững vàng”.

Khi được hỏi có chút do dự nào về quyết định của mình không, Lan quả quyết: “Nếu phải quyết định lại, em vẫn sẽ viết đơn tình nguyện nhập ngũ, bởi vì đó là con đường em thật sự muốn đi”.

Theo Nông Thị Lan, sức khỏe là yếu tố quan trọng hàng đầu, muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ thì phải có nền tảng thể lực vững vàng. Ảnh: Trần Hoàn

Chia sẻ về quan điểm khi chọn con đường này, nữ cử nhân trẻ cho biết, nhiều bạn trẻ sợ rằng môi trường quân đội, công an sẽ vất vả, khổ cực, nhưng em nghĩ, chỉ khi mình trực tiếp trải qua mới có thể hiểu được ông cha ta đã hy sinh thế nào để có được cuộc sống hôm nay. Thế hệ trẻ chúng ta may mắn được học tập, tiếp cận nhiều tri thức thì cần phải vận dụng để phụng sự Tổ quốc.