ELMO 2025 do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ phối hợp cùng Hội đồng Đội TP.HCM với sự đồng hành của Công ty TNHH Tudy Việt Nam tổ chức, nhằm mang đến một sân chơi tư duy sáng tạo và chuẩn quốc tế cho học sinh trên địa bàn Thành phố.

ELMO 2025 tiếp tục được duy trì với định hướng tạo một sân chơi Toán học và IQ lành mạnh, giúp học sinh phát triển tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề và sự tự tin khi tiếp cận các dạng toán quốc tế. Cuộc thi là cơ hội để học sinh trải nghiệm đề thi song ngữ Việt - Anh được xây dựng theo tiêu chuẩn toàn cầu, đồng thời khám phá và bồi dưỡng năng khiếu Toán học ngay từ bậc Tiểu học. Chương trình cũng góp phần phát hiện, hỗ trợ bồi dưỡng các tài năng trẻ, đồng thời xây dựng tinh thần học tập chủ động, sáng tạo cho học sinh.

Năm nay, ELMO tiếp tục tổ chức cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, chia theo các bảng A, B, C, D và E. Thí sinh làm bài trực tiếp trên giấy trong 50 phút với tổng cộng 40 câu hỏi, gồm 20 câu Số học, 10 câu Toán có lời văn và 10 câu Toán tư duy - logic. Đề thi được thiết kế theo cấu trúc khoa học, vừa kiểm tra năng lực tính toán, vừa đánh giá khả năng phân tích, suy luận và xử lý tình huống, đảm bảo tính công bằng và trải nghiệm đồng bộ tại tất cả các điểm thi.

Cấu trúc đề thi năm 2025 tiếp tục khẳng định định hướng phát triển tư duy của ELMO: Không chỉ kiểm tra khả năng tính toán mà còn đòi hỏi học sinh vận dụng suy luận logic, phân tích tình huống và tư duy sáng tạo. Đây là cơ hội để các em làm quen với định dạng đề thi quốc tế, rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian và mở rộng phương pháp tiếp cận Toán học từ sớm.

Ông Youngwook Kwon - Tổng Giám đốc Tudy Việt Nam, chia sẻ mong muốn duy trì cuộc thi ELMO tại Việt Nam nhằm tạo ra một sân chơi học thuật lành mạnh và giàu tính thử thách cho học sinh tiểu học: “Chúng tôi kỳ vọng ELMO 2025 sẽ mang đến cho các em cơ hội cọ xát với chuẩn quốc tế, từ đó hình thành sự tự tin để bước vào những kỳ thi cấp cao hơn trong tương lai. Tudy Việt Nam luôn hướng đến việc giúp học sinh không chỉ tìm đáp án mà biết cách phân tích và giải quyết vấn đề bằng logic. Đó là nền tảng quan trọng để các em học tập chủ động, sáng tạo và linh hoạt hơn”.

Cơ cấu giải thưởng ở mỗi bảng bao gồm:

- Giải Nhất: Tiền thưởng + giấy khen Ban tổ chức;

- Giải Nhì: Tiền thưởng + giấy khen Ban tổ chức;

- Giải Ba: Tiền thưởng + giấy khen Ban tổ chức;

- Giải Khuyến khích: Tiền thưởng + giấy khen Ban tổ chức;

- Giải Tiềm năng: Giấy khen Ban Tổ chức.

- Tất cả các thí sinh tham gia làm bài thi chính thức và đạt chuẩn sẽ nhận được huy chương của Ban Tổ chức.

Victoria School - Saigon South, 1 trong 2 điểm thi của ELMO 2025, là trường liên cấp Quốc tế Song ngữ Cambridge tại khu vực Nhà Bè với cơ sở vật chất hiện đại và định hướng đào tạo toàn diện. Môi trường học tập chuyên nghiệp của nhà trường góp phần giúp kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng chuẩn quốc tế.

Trường thuộc Hệ thống giáo dục Victoria School - hệ thống trường liên cấp Quốc tế Song ngữ Cambridge theo mô hình "Trường học Hạnh phúc" của UNESCO, mang đến giáo dục quốc tế chất lượng cao với chi phí hợp lý. Cùng với cơ sở vật chất hiện đại và chương trình học tích hợp tinh hoa kiến thức quốc gia và quốc tế, Victoria School đào tạo học sinh trở thành những công dân toàn cầu hạnh phúc, bản lĩnh, mang bản sắc dân tộc và lòng trắc ẩn, có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội.

Minh Hòa