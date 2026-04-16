Thủ khoa 9,45 điểm Toán lựa chọn đi làm truyền hình

Sinh năm 1983, Việt Khuê lớn lên trong một gia đình mà cha anh, GS.TSKH Nguyễn Hữu Việt Hưng, là một tượng đài trong giới toán học Việt Nam.

Việt Khuê từng là học sinh chuyên Toán của "lò" đào tạo tài năng Hà Nội - Amsterdam. Năm 2002, anh giành giải 3 Học sinh Giỏi Quốc gia môn Toán trong một năm không có giải Nhất.

Bước vào giảng đường đại học, Việt Khuê chọn chương trình Cử nhân Khoa học Tài năng tại Đại học Khoa học Tự nhiên. Anh tốt nghiệp với điểm trung bình tích lũy (GPA) lên tới 9,45. Với 95% số môn đạt điểm tuyệt đối, anh được vinh danh là Thủ khoa tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám năm 2006. Tấm bằng lẽ ra là tấm vé thông hành đưa anh đến những viện nghiên cứu danh tiếng nhưng định mệnh lại đưa anh rẽ sang hướng khác.

Mùa hè năm 2006, khi cả thế giới sôi sục với trái bóng tròn tại Đức, Việt Khuê xuất hiện trên sóng VTV trong chương trình Người hâm mộ cùng bình luận. Với tư duy logic của một nhà toán học và đam mê cháy bỏng của một người trẻ, anh đem đến phong cách bình luận mới mẻ: sắc sảo, thống kê chuẩn xác và đầy tính thuyết phục.

Quyết định từ bỏ con đường nghiên cứu của cha để theo nghiệp làm người dẫn chương trình là một cú sốc với nhiều người nhưng lại là sự lựa chọn tự do của Việt Khuê. Hiện tại, anh là "linh hồn" của nhiều bản tin như 360 độ Thể thao, Thể thao 24/7... Khán giả nhớ đến anh qua những trận cầu đỉnh cao tại Ngoại hạng Anh, World Cup hay AFF Cup với lối dẫn dắt thông minh.

Ngoài công việc ở VTV, Việt Khuê cùng với bà xã mở các lớp dạy Toán trực tuyến.

Con gái anh hùng và hành trình từ thủ khoa báo chí đến đạo diễn ở VTV

BTV Diệp Chi sinh năm 1986 tại Nghệ An là con gái của Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Thiêm. Lớn lên dưới kỷ luật quân đội của cha nhưng lại mang tâm hồn nghệ sĩ của mẹ, Diệp Chi bộc lộ tài năng từ sớm.

Năm 3 tuổi, Diệp Chi đã đứng trên sân khấu Đài Truyền hình Nghệ An. Cô trở thành "ngôi sao nhí" với tần suất biểu diễn dày đặc đến mức cát-sê từ nhỏ đã đủ để trang trải học phí cho bản thân và trui rèn bản lĩnh đứng trước ống kính. Dù bận rộn biểu diễn ở các cấp học, cô vẫn giữ vững thành tích học tập xuất sắc với các giải học sinh giỏi Văn cấp tỉnh và đạt danh hiệu Thủ khoa khối D Học viện Báo chí và Tuyên truyền với 26,5 điểm.

Diệp Chi bước vào VTV từ năm thứ 2 đại học với vai trò cộng tác viên. 20 tuổi, cô đã có thể tự mua cho mình chiếc Macbook đời mới nhất bằng chính thù lao dẫn chương trình và viết báo. Sự nghiệp của Diệp Chi thăng hoa cùng các chương trình như Rung Chuông Vàng, nơi hình ảnh cô gái nhỏ nhắn với nụ cười rạng rỡ và lối dẫn thông minh đã in sâu vào tâm trí khán giả thế hệ 8X, 9X.

Tuy nhiên, dấu ấn lớn nhất của Diệp Chi không chỉ là vị trí MC của Đường lên đỉnh Olympia mà là vai trò đạo diễn của Điều ước thứ 7. Cô là người trực tiếp đi thực địa, bấm máy, cắt dựng những thước phim khiến triệu khán giả rơi nước mắt về những số phận nghiệt ngã nhưng đầy nghị lực. Chuyển từ vị trí người dẫn chương trình sang người chỉ đạo sản xuất là một bước tiến khẳng định năng lực chuyên môn toàn diện của Diệp Chi trong môi trường truyền hình khắc nghiệt. Cô hiện là Phó trưởng phòng Văn hóa - du lịch, Ban Văn hóa - Giải trí của Đài Truyền hình Việt Nam.

Dịp Quốc khánh 2/9/2025, Diệp Chi chia sẻ hình ảnh Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm rạng rỡ tại Quảng trường Ba Đình. Chứng kiến người cha già thức dậy từ 3h sáng, chỉnh tề quân phục để tham dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày độc lập, Diệp Chi không giấu nổi niềm tự hào. Với cô, mọi hào quang sân khấu đều không bằng khoảnh khắc được là con gái của một người lính đã cống hiến cả đời cho đất nước. Mới nhất, hai cha con BTV Diệp Chi đã có chuyến du lịch tại Nhật Bản cùng nhau.

Diệp Chi thường chia sẻ về con gái An Nhiên (biệt danh Sumo) nhưng luôn giữ cho mình một khoảng lặng về cuộc sống riêng.

