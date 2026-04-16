XEM VIDEO (Nguồn: CACC)

Chiều 16/4, trao đổi với VietNamNet, ông Ngân Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Phú (Lâm Đồng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc trên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h45 ngày 14/4, anh Lã Y Minh (SN 2005, trú tại xã Krông Nô, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe máy kéo lưu thông trên quốc lộ 28.

Khi đến địa phận thôn Xuyên Hải (xã Quảng Phú), do bị mất phanh, xe tông thẳng vào 2 cháu Nguyễn Thiện N. (SN 2017) và Phan Thế H. (SN 2014, cùng trú tại thôn Xuyên Hải) đang chơi bên đường. Cú tông mạnh khiến 2 cháu nhỏ ngã ra đường, bị trầy xước.

Sau khi vụ việc xảy ra, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khám nghiệm hiện trường, tạm giữ phương tiện để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Theo một cán bộ CSGT phụ trách địa bàn, do thương tích của các nạn nhân không nghiêm trọng nên anh Lã Y Minh và gia đình hai cháu bé đã chủ động thương lượng, hòa giải dân sự.