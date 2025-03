Chương trình được phối hợp tổ chức bởi Đại học RMIT Việt Nam, Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham Vietnam), Mạng lưới trường quốc tế Sài Gòn và Đại học Mỹ tại Việt Nam.

Người tham dự tìm hiểu hai nhóm chủ đề chính gồm sức khỏe tâm thần và khả năng phục hồi; an toàn học đường. Ảnh: RMIT

Hội nghị có sự tham gia của đại diện của các trường quốc tế và song ngữ, các trường đại học, trường mầm non và công lập, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe tinh thần và các bệnh viện, các tổ chức phi chính phủ…

Chương trình gồm hai nhóm chủ đề chính: Sức khỏe tâm thần và khả năng phục hồi; An toàn học đường. Khách tham dự được nghe 6 bài tham luận và tham gia vào 63 phiên thảo luận chia ra ba khung thời gian diễn ra đồng thời, cùng các phiên thảo luận mở dành để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm.

Nhóm chủ đề “Sức khỏe tâm thần và khả năng phục hồi” đã tìm hiểu các yếu tố chính thúc đẩy khả năng phục hồi ở thanh thiếu niên và những phương thức mà chuyên gia, gia đình và các tổ chức giáo dục có thể thực hiện. Các phiên thảo luận tập trung vào những can thiệp hiệu quả đối với các vấn đề sức khỏe tinh thần phổ biến mà thanh thiếu niên Việt Nam gặp phải.

Nhóm chủ đề “An toàn học đường” đem đến các phiên thảo luận về các thực hành nhằm đảm bảo an toàn học đường ở các mức độ và hình thức khác nhau, từ việc dạy thanh thiếu niên về an toàn trực tuyến đến xử lý các trường hợp liên quan đến đối tượng này, cũng như các chính sách và chương trình được triển khai toàn trường cần thiết để xây dựng môi trường và văn hóa học đường an toàn. Các phiên thảo luận cũng luận bàn về nhu cầu của thanh thiếu niên khuyết tật, các nhóm dễ bị tổn thương ở Việt Nam.

Các phiên thảo luận diễn ra bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt, mang đến cho khách tham dự cơ hội tiếp cận với nhiều chủ đề hơn và tạo tác động sâu rộng hơn.

Ông Michael Tower - Phó Giám đốc bộ phận Chăm sóc sức khỏe RMIT Việt Nam, đồng Chủ tịch hội nghị. Ảnh: RMIT

Ông Michael Tower - Phó Giám đốc bộ phận Chăm sóc sức khỏe RMIT Việt Nam, Chủ tịch hội nghị chia sẻ: “Đây là năm thứ ba chúng tôi tổ chức Hội nghị Chăm sóc sức khỏe trẻ em và An toàn học đường Việt Nam. Số lượng khách đăng ký tham dự tăng cũng như việc mở rộng ra các địa điểm khác gồm Hà Nội và Đà Nẵng cho thấy tầm quan trọng của việc hỗ trợ các chuyên gia đang đảm nhận công việc đầy ý nghĩa trong lĩnh vực chăm sóc trẻ em. Chúng tôi đang xây dựng một cộng đồng các chuyên gia với mục tiêu chung là hỗ trợ thanh thiếu niên ở Việt Nam với tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe tốt nhất”.

TS. Catriona Moran - Hiệu trưởng Trường quốc tế Nam Sài Gòn, đồng Chủ tịch hội nghị chia sẻ: “Nếu chúng ta không thể giữ an toàn cho trẻ em và thanh thiếu niên thì không còn điều gì khác có ý nghĩa nữa. Chỉ cần một đứa trẻ bị tổn thương do mạng lưới bảo vệ chưa đủ chặt chẽ đã là quá nhiều”.

Hội nghị thu hút đông đảo người tham dự. Ảnh: RMIT

Tại hội nghị, GS. Julia Gaimster - Giám đốc cấp cao phụ trách học thuật, nghiên cứu và chương trình giảng dạy cho sinh viên tại RMIT Việt Nam nhấn mạnh mục tiêu chính của hội nghị là “nhằm đảm bảo rằng tất cả những đứa trẻ chúng ta chăm sóc đều có tuổi thơ hạnh phúc và có cơ hội phát triển thành những phiên bản tốt nhất của chúng”.

“Mục tiêu cuối cùng của cộng đồng là đảm bảo rằng văn hóa chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn được xây dựng trong từng tổ chức. Từng đứa trẻ đều đáng trân trọng. Chúng ta cần bảo vệ, nuôi dưỡng, giáo dục và lắng nghe các em”, GS. Julia Gaimster nhấn mạnh.

Lệ Thanh