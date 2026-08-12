Lần đầu tiên tại sự kiện, Đại sứ văn hóa ẩm thực Tomisawa Hirokazu sẽ song hành cùng Chuyên gia dịch vụ Hando Tomoi, mang tới thực khách Việt Nam hành trình trải nghiệm trọn vẹn cả về mỹ vị lẫn tinh thần hiếu khách Omotenashi chuẩn Nhật Bản.

Lần đầu tiên đại diện ẩm thực và dịch vụ Nhật Bản cùng kết hợp trong chuỗi sự kiện “Taste of Japan”

“Taste of Japan” ra đời năm 2023, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Ngay mùa đầu tiên, chương trình đã tạo dấu ấn với nghi thức xẻ cá ngừ vây xanh khổng lồ. Từ khởi đầu đó, chuỗi sự kiện liên tục thiết lập những cột mốc mới qua từng mùa tổ chức. Sang mùa 2 năm 2025, sự kiện ghi dấu với chủ đề “Kết tình hữu ái - Dệt vị tinh hoa” và lễ ra mắt Chi hội Việt Nam thuộc Liên hiệp hội Nghiên cứu Ẩm thực Nhật Bản truyền thống. Đến năm 2026, “Taste of Japan” tiếp tục vinh dự nhận được sự ủng hộ từ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cùng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch.

Đại sứ văn hóa ẩm thực Nhật Bản Tomisawa Hirokazu (trái) tại sự kiện “Taste of Japan 2025”

Đặc biệt, trải nghiệm trong sự kiện năm nay được “nâng tầm” nhờ sự kết hợp của 2 chuyên gia hàng đầu. Lần đầu tiên, Chuyên gia dịch vụ Nhật Bản Hando Tomoi trực tiếp định hình chuẩn mực dịch vụ Omotenashi. Cùng với đó, Đại sứ Văn hóa ẩm thực Nhật Bản Tomisawa Hirokazu sẽ bảo chứng cho nghệ thuật chế biến món ăn. Dấu ấn kết hợp này biến mỗi không gian tiệc thành một hành trình văn hóa trọn vẹn, giúp thực khách cảm nhận tinh hoa ẩm thực bằng cả vị giác lẫn sự chăm sóc chu đáo từ trái tim.

Chuyên gia dịch vụ Nhật Bản Hando Tomoi

Taste of Japan 2026 - nơi câu chuyện mùa vụ và trải nghiệm Omotenashi song hành

Kế thừa thành công từ những lần tổ chức trước, Taste of Japan 2026 mang đến hành trình thưởng thức ẩm thực trọn vẹn nhờ sự phân vai nhịp nhàng giữa những chuyên gia hàng đầu.

Đồng hành xuyên suốt cùng “Taste of Japan”, Đại sứ Văn hóa ẩm thực Nhật Bản Tomisawa Hirokazu bảo chứng cho uy tín chuyên môn và chiều sâu triết lý. Với hơn 42 năm kinh nghiệm, hiện giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Đầu bếp Tokyo kiêm Phó Chủ tịch Hội Nghiên cứu ẩm thực truyền thống Nhật Bản, ông là người gìn giữ và truyền tải trọn vẹn triết lý Shun (đọc là Suyn) - nghệ thuật thưởng thức nguyên liệu ở thời điểm đạt đỉnh hương vị của tự nhiên.

Tại sự kiện năm nay, Ngài Tomisawa Hirokazu sẽ trực tiếp diễn giải câu chuyện về nguồn gốc nguyên liệu, tinh thần Kaiseki và sự tỉ mỉ trong từng nhát cắt; chính thức giới thiệu thực đơn 'Hương vị mùa thu' mới nhất của Hatoyama.

Đặc biệt, trong khuôn khổ sự kiện, Đại sứ Tomisawa Hirokazu với - vai trò đại diện chính thức của Hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Nhật Bản - sẽ trực tiếp trao bằng “Giảng viên của Hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Nhật Bản” cho 2 bếp trưởng Hatoyama: Chef Nguyễn Văn Cường (Kyo Nguyễn) và Chef Nguyễn Bá Phước (Fuku Nguyễn). Đây là lần đầu tiên, các đầu bếp người Việt vinh dự nhận được chứng nhận cao quý này, đánh dấu cột mốc ý nghĩa trong hành trình lan tỏa văn hóa ẩm thực xứ sở Hoa Anh Đào, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành chế biến món ăn và dịch vụ ẩm thực Nhật Bản tại Việt Nam.

Đại sứ ẩm thực Tomisawa tại sự kiện Taste of Japan 2025

Song hành cùng Đại sứ Văn hóa ẩm thực Tomisawa, Chuyên gia dịch vụ Hando Tomoi mang đến mảnh ghép hoàn thiện cho hành trình trải nghiệm tại “Taste of Japan 2026”. Sở hữu hơn 30 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực dịch vụ cao cấp, cùng hơn 2 thập kỷ đảm nhiệm vai trò quản lý tại các nhà hàng danh tiếng thuộc khu vực Ginza và Roppongi (Tokyo), bà Hando Tomoi hiện là Quản lý bộ phận dịch vụ tại Saraya Honten (Nhật Bản). Đại diện cho tinh thần Omotenashi - sự hiếu khách chân thành từ trái tim, Bà trực tiếp chia sẻ và chuẩn hóa các quy trình dịch vụ, giúp mỗi bàn tiệc tại Hatoyama đong đầy cảm xúc lẫn sự thấu cảm.

Hành trình “Taste of Japan 2026” diễn ra từ 13/08 đến 19/08/2026 tại Hà Nội, Hải Phòng và Hạ Long. Ngày 13/08/2026, sự kiện trọng tâm khởi động tại nhà hàng Hatoyama cơ sở số 8 Vạn Phúc, Hà Nội.

Thông tin chi tiết xem tại: Hatoyama.vn

Bích Đào