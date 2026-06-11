Ngày 3/6, hai học sinh vinh dự được kết nạp Đảng đó là em Quan Thị Lệ Khuyên và Nguyễn Ngân Chi, học sinh lớp 12C1. Đây là những học sinh DTTS tiêu biểu, không ngừng nỗ lực vươn lên trong học tập, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, phong trào thanh niên, các hoạt động tình nguyện và công tác xã hội. Qua 3 năm học dưới mái trường nội trú Lào Cai, các em đã từng bước khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu của tuổi trẻ.

Cô giáo Lê Ngọc Quỳnh trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho 2 em học sinh. Ảnh: NTCC

Cô giáo Lê Ngọc Quỳnh, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Việc kết nạp đảng viên là học sinh không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân các em và gia đình mà còn là kết quả của quá trình giáo dục toàn diện của nhà trường. Các em sẽ là những tấm gương sáng để các thế hệ học sinh kế tiếp học tập và phấn đấu. Đồng thời, cũng khẳng định việc chú trọng trong công tác phát hiện, bồi dưỡng và "ươm mầm những hạt giống đỏ" cho vùng đồng bào DTTS, góp phần tạo nguồn cán bộ trẻ, đảng viên trẻ cho tỉnh Lào Cai trong tương lai.

“Với truyền thống đoàn kết, đổi mới và phát triển, nhà trường sẽ tiếp tục chú trọng công tác bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, tạo điều kiện để học sinh DTTS phát huy năng lực, khát vọng cống hiến. Qua đó, giúp các em trở thành những công dân có ích, những đảng viên ưu tú, đóng góp vào sự phát triển bền vững cho quê hương”, cô Lê Ngọc Quỳnh nhấn mạnh.