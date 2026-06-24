Kỹ năng cần có của người làm truyền thông thời đại AI

Báo cáo Tin tức Kỹ thuật số (Digital News Report) 2025 của Reuters Institute cho thấy mạng xã hội, nền tảng video ngắn và AI đang làm thay đổi căn bản cách thức sản xuất, phân phối và tiếp nhận thông tin. Trong bối cảnh đó, kỹ năng sử dụng công cụ hay sản xuất nội dung đơn lẻ không còn là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh. Điều được thị trường lao động quan tâm nhiều hơn là năng lực nghiên cứu công chúng, xây dựng chiến lược nội dung, phân tích dữ liệu và quản trị các kênh truyền thông một cách tổng thể.

Đây là yêu cầu mới cho việc xây dựng chương trình đào tạo các ngành Truyền thông bậc đại học. Theo TS. Võ Văn Tuấn, Trưởng Khoa Quan hệ Công chúng - Truyền thông Trường Đại học Văn Lang, chương trình đào tạo ngành Truyền thông Đại chúng của trường được phát triển theo định hướng “tư duy tòa soạn” (newsroom mindset), giúp người học hiểu cách thiết kế và vận hành hệ sinh thái nội dung thay vì chỉ thực hiện các nhiệm vụ sản xuất riêng lẻ. Mô hình tòa soạn hội tụ giả lập được tích hợp ngay trong giảng đường giúp sinh viên Văn Lang tự tin ra trường làm được việc ngay.

Mô hình “tòa soạn hội tụ” cùng các không gian thực hành như studio, phòng thu âm thanh và hệ thống thiết bị truyền thông hiện đại tại Trường Đại học Văn Lang

Từ định hướng này, chương trình đào tạo ngành Truyền thông Đại chúng được thiết kế liên ngành, kết hợp giữa nền tảng báo chí, truyền thông số, dữ liệu và công nghệ. Sinh viên được học nhiều học phần “thực chiến” như: Nghiệp vụ báo chí - truyền thông; Nhiếp ảnh kỹ thuật số; Kỹ thuật quay và dựng phim; Kỹ năng viết và biên tập; Sản xuất chương trình phát thanh và podcast; Sản xuất video và kể chuyện bằng hình ảnh; Sản xuất chương trình truyền hình; Sản xuất ấn phẩm truyền thông; Kể chuyện đa nền tảng bằng AI; Chiến lược và kế hoạch truyền thông…

Thay vì xem AI là công cụ thay thế con người, Trường Đại học Văn Lang hướng đến việc giúp sinh viên biết khai thác AI như một trợ lý trong quy trình làm nghề, đồng thời phát triển các năng lực cốt lõi như tư duy phản biện, khả năng kiểm chứng thông tin, sáng tạo nội dung và hiểu biết về đạo đức truyền thông.

Sinh viên Truyền thông Đại chúng rèn luyện kỹ năng xây dựng podcast, kênh video, bản tin điện tử và các dự án truyền thông thực tế ngay trong quá trình học tập

Hai chuyên ngành tiềm năng ngành Truyền thông Đại chúng

Trong bối cảnh AI đang hỗ trợ ngày càng nhiều khâu sản xuất nội dung, lợi thế cạnh tranh của người làm truyền thông không còn nằm ở việc sử dụng công cụ, mà ở khả năng tư duy, hoạch định và xây dựng hệ sinh thái thông tin có sức ảnh hưởng. Các doanh nghiệp, tổ chức và cơ quan báo chí ngày càng cần những nhân sự có khả năng xây dựng, vận hành và phát triển hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng.

Đây là định hướng đào tạo mà ngành Truyền thông Đại chúng Trường Đại học Văn Lang hướng tới thông qua hai chuyên ngành Báo chí đa nền tảng và Chiến lược nội dung & Phát triển kênh số - đáp ứng hai nhóm nhân sự: người tạo ra hệ sinh thái thông tin và người vận hành hệ sinh thái nội dung.

Nhiều vị trí việc làm tiềm năng đang được “săn đón” như: nhà báo đa phương tiện, biên tập viên số, chuyên viên chiến lược nội dung, quản lý mạng xã hội, quản lý cộng đồng trực tuyến, chuyên viên phát triển kênh số hay chuyên viên phân tích dữ liệu truyền thông. Điểm chung của các công việc này là khả năng kết hợp giữa tư duy chiến lược, kỹ năng sáng tạo nội dung, hiểu biết công nghệ và năng lực phân tích dữ liệu để tạo ra giá trị truyền thông bền vững - hướng đào tạo liên ngành của ngành Truyền thông Đại chúng.

Sinh viên Truyền thông Văn Lang trải nghiệm toàn bộ quy trình phát triển một sản phẩm truyền thông từ khâu lên ý tưởng, sản xuất, phân phối đến đánh giá hiệu quả

“Đầu ra” của sinh viên được đảm bảo hơn nhờ sự gắn kết chặt chẽ của nhà trường với các cơ quan báo chí, doanh nghiệp và tổ chức truyền thông xuyên suốt quá trình đào tạo. Theo đại diện nhà trường, mô hình đào tạo gắn kết doanh nghiệp đã tạo được hứng thú cho sinh viên tham gia hành trình trải nghiệm, “va chạm” để trưởng thành. Theo thông tin từ Khoa Quan hệ Công chúng - Truyền thông, hơn 100 doanh nghiệp đã ký kết hợp tác với Khoa về việc làm, thực tập và chuyên gia đào tạo truyền thông cho sinh viên. Đáng chú ý, gần 250 dự án thực tiễn theo đề bài của doanh nghiệp đã được sinh viên thực hiện trong học phần Dự án Đa phương tiện. Sau hơn 20 năm đào tạo ngành Quan hệ Công chúng, mạng lưới cựu sinh viên Văn Lang thành đạt hiện là lãnh đạo tại các tổ chức truyền thông là lợi thế lớn cho các khoá đàn em khi gia nhập thị trường.

Ngành Truyền thông Đại chúng là một lựa chọn nổi bật dành cho những thí sinh yêu thích lĩnh vực truyền thông hiện đại trong mùa tuyển sinh năm 2026

Trường Đại học Văn Lang là cơ sở giáo dục đại học tiên phong phía Nam đào tạo ngành Truyền thông Đại chúng từ năm 2025. Thí sinh và phụ huynh quan tâm tìm hiểu thêm về chuyên ngành, lộ trình học tập, phương thức xét tuyển và cơ hội nghề nghiệp ngành Truyền thông Đại chúng của Trường Đại học Văn Lang tại:

https://www.vlu.edu.vn/academics/majors/truyen-thong-dai-chung

(Nguồn: Trường Đại học Văn Lang)