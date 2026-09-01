Tình trăm năm tập 215:

2 năm ăn cơm tấm

Hơn 20 năm về trước, chị Trần Thị Hoàng Linh (SN 1977, quê Đồng Nai) và anh Trần Bá Linh (SN 1977, quê Đồng Nai) là bạn cùng xóm. Hai nhà gần như đối diện nhau nên anh chị rất thân thiết.

Dù vậy, anh chị không bao giờ ngờ sau những biến cố, cả hai sẽ về chung một nhà, trở thành vợ chồng. Tại chương trình Tình trăm năm tập 215, đôi vợ chồng cùng tên, cùng năm sinh chia sẻ câu chuyện tình thú vị.

Vợ chồng anh Bá Linh tại chương trình Tình trăm năm

Trước đó, vì là hàng xóm, anh Bá Linh thường xuyên sang nhà chị Hoàng Linh chơi. Thậm chí khi có người yêu, anh cũng đưa đến chơi ở nhà cô bạn cùng xóm.

Sau đó, chị Hoàng Linh lập gia đình, anh Bá Linh vẫn độc thân. Sau khi sinh con gái, chị Hoàng Linh tan vỡ hạnh phúc. Chị đưa con về sống với mẹ ruột, cùng bà bán cơm tấm mưu sinh.

Biết cô bạn hàng xóm gặp biến cố, anh Bá Linh thường xuyên đến chia sẻ. Sau thời gian tiếp xúc, trò chuyện, anh thấy cô bạn thân có những tính cách, sở thích giống mình. Anh dần cảm mến và quyết định theo đuổi chị.

Tại chương trình, chị Hoàng Linh kể: “Biết tôi giúp mẹ bán cơm tấm, sáng nào anh cũng đến quán ăn món này. Suốt 2 năm liền anh chỉ ăn cơm tấm ở quán của tôi.

Anh ăn nhiều đến nỗi cả xóm ai cũng biết. Em gái tôi còn ra lời, mời anh ăn món khác vì thấy anh gần như ăn không nổi cơm tấm nhưng vẫn gọi món này vào mỗi sáng.

Anh không lãng mạn nhưng luôn để ý tôi thích gì và cố gắng đáp ứng những mong muốn đó. Biết tôi thích đi Đà Lạt nhưng không dám vì sợ say xe anh liền ngỏ lời đưa tôi đi bằng xe máy.

Anh Bá Linh và chị Hoàng Linh vốn là hàng xóm và có nhiều tính cách, sở thích tương đồng

Sự chân thành của anh dần khiến tôi rung động. Dù vậy, tôi vẫn còn nhiều e ngại bởi đã một lần gãy đổ. Sau cùng, tôi thấy mình còn trẻ nên muốn mạo hiểm thêm một lần. Tôi mở lòng, chấp nhận tình cảm của anh”.

Trong khi đó, vì chọn yêu mẹ đơn thân anh Bá Linh khiến gia đình không vui. Dù vậy, anh vẫn quyết định nghe theo trái tim của mình.

20 năm hạnh phúc

Sau 2 năm quen biết, cả hai về chung một nhà mà không làm đám cưới rình rang. Dù trước đó gia đình chồng không mấy vừa ý, nhưng sau khi cưới, chị Hoàng Linh lại được mẹ chồng, em chồng hết mực yêu thương.

Hai vợ chồng đến sống trong căn nhà cấp 4 đơn sơ. Để mưu sinh, chị Hoàng Linh bán nước giải khát, anh Bá Linh làm nghề rửa xe rồi chuyển sang nghề lái xe chở thực phẩm cho các đơn vị chế biến suất ăn công nghiệp.

Vì đã có con riêng, chị Hoàng Linh chia sẻ với chồng việc không muốn sinh thêm. Chị muốn dồn hết tình yêu thương cho cô con gái của mình.

Cả hai thích du lịch, chụp ảnh cùng nhau

Nghe vậy, anh Bá Linh không phản đối, vẫn dành hết tình yêu thương cho mẹ con chị Hoàng Linh. Thậm chí, chị Hoàng Linh còn thấy chồng thương yêu, chăm sóc con riêng hơn cả mình.

Những tình cảm ấy khiến chị xúc động, quyết định sinh con cho anh. Ngày biết tin vợ mang thai, anh Bá Linh vỡ òa trong hạnh phúc.

Anh gác lại mọi việc để chăm sóc vợ. Đến ngày chị Hoàng Linh vượt cạn, anh cũng xin nghỉ để vào bệnh viện chăm vợ.

“Lúc đó, ở bệnh viện tôi có người thân chăm sóc rồi nhưng anh vẫn nhất quyết ở bên cạnh. Sinh xong về nhà, anh cũng kề cận. Tôi nằm giường thì anh kê gối, trải chiếu nằm dưới sàn nhà…

Hiện, vợ chồng anh Bá Linh có cuộc hôn nhân hạnh phúc cùng 2 người con

Sau khi giao hàng, anh đi chợ nấu cơm cho tôi ăn. Trong thời gian tôi ở cữ, tất cả việc nhà anh đều làm hết. Anh chăm sóc tôi và con từng li từng tí.

Những hành động ấy cho tôi thấy anh thương yêu mình thật lòng. Tôi tự nhủ, mình đã chọn đúng người. Đến nay, ngoài việc chưa bỏ được thuốc lá, tôi thấy anh không có tật xấu nào”, chị Hoàng Linh bộc bạch.

Cuối chương trình, chị Hoàng Linh cho biết sau 20 năm kết hôn, vợ chồng chị có cuộc hôn nhân hạnh phúc cùng 2 người con. Chị khẳng định, anh Bá Linh là người chồng, người cha mẫu mực.

Ảnh: Chụp lại từ chương trình