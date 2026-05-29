Dịp đặc biệt

Ngày 1/5 đã trở thành dịp đặc biệt trong suốt nhiều năm qua của vợ chồng ông Lê Công Thế (86 tuổi) và bà Nguyễn Thị Nga (79 tuổi, quê Ninh Bình). Vào ngày này hằng năm, 5 người con gái của ông thường tổ chức sinh nhật và lễ kỷ niệm ngày cưới cho bố mẹ.

Những lời chúc tốt đẹp, những món quà nhỏ nhưng ý nghĩa của con cháu trở thành kỷ niệm đẹp của ông bà suốt bấy nhiêu năm.

Vợ chồng ông Thế đã có 55 năm nên duyên vợ chồng

Dịp 1/5 năm nay trở nên đặc biệt hơn khi đánh dấu tròn 55 năm ông Thế và bà Nga nên duyên vợ chồng. Nhân cột mốc ý nghĩa ấy, con cháu đã tổ chức “đám cưới ngọc bích”, gợi nhắc về chuyện tình son sắt, bền chặt suốt hơn nửa thế kỷ của ông bà.

“Mẹ chồng tôi – con gái cả của ông bà, cùng các chú/dì đã lên kế hoạch cho buổi lễ từ trước đó. Mọi người họp bàn qua nhóm chat gia đình, phân công công việc rõ ràng. Người lo cỗ bàn, người in phông nền, người chuẩn bị hoa tươi, trang phục…

Chúng tôi là thế hệ cháu, chắt cũng ủng hộ nhiệt tình”, Đỗ Thùy Linh (SN 1994, hiện sống tại Hà Nội) - cháu dâu của ông Thế, cho hay.

Sáng 1/5, con cháu sum họp đông đủ tại nhà ông Thế. Mỗi người một tay, cùng quét dọn, căng phông nền, cắm hoa tươi… khiến cho căn nhà nhỏ của vợ chồng ông như được thay áo mới. Không khí hân hoan, rộn ràng khiến ông bà thêm phấn khởi.

“Ông bà tôi được đưa vào phòng riêng. Các cháu gái trang điểm cho bà, còn các cháu trai thì sửa soạn cho ông. Bà tôi mặc áo dài đỏ, đầu cài voan, tay cầm hoa cưới, ông thì mặc vest. Chúng tôi như được quay lại 55 năm về trước, tham dự đám cưới của ông bà”, chị Linh chia sẻ.

Các cháu sửa soạn cho ông bà trong "đám cưới ngọc bích"

Vợ chồng ông Thế nắm tay nhau bước đi giữa tiếng reo hò của con cháu. Ông bà thắp hương kính báo gia tiên, cùng thổi bánh kem chúc mừng, sau đó chụp ảnh kỷ niệm cùng gia đình.

Trong khoảnh khắc xúc động, ông Thế nhắn nhủ đến vợ: “Chúng ta đã hạnh phúc bên nhau suốt 55 năm, đó là điều tuyệt vời. Cảm ơn bà đã cùng tôi xây dựng một gia đình êm ấm, con cháu đủ đầy. Tôi mong rằng, chúng ta sẽ được nắm tay nhau thật chặt và thật lâu trên chặng đường phía trước”.

Bà Nga rưng rưng nước mắt nói cảm ơn chồng: “Ông là một người chồng, người cha, người ông tuyệt vời. Hy vọng kiếp sau, chúng ta vẫn được gặp lại nhau”.

Ông bà thắp hương kính báo gia tiên, đánh dấu cột mốc hơn nửa thế kỷ bên nhau

“Chứng kiến khoảnh khắc ấy, tôi xúc động và hạnh phúc. Với tôi, cột mốc 55 năm không chỉ là minh chứng cho một tình yêu đẹp, bền bỉ và còn là sự hy sinh cao cả vì con cháu của ông bà”, Linh chia sẻ.

Gia đình Linh làm 4 mâm cỗ, quây quần bên nhau, kể lại kỷ niệm đẹp và hát hò vui vẻ. Cả một ngày sum họp, hình ảnh Linh nhớ nhất là nụ cười hạnh phúc của ông bà.

Tình yêu bền bỉ qua năm tháng

Trong 5 năm làm dâu, Linh nhiều lần được nghe kể về chuyện tình yêu của ông bà. Câu chuyện tình mộc mạc mà sâu đậm đã trở thành giai thoại của đại gia đình.

Vợ chồng ông Thế bên 5 người con gái (ảnh phải)

Nhiều năm trước, ông Thế và bà Nga đều là giáo viên, gặp nhau trong một lần đi coi thi ở tỉnh Hà Nam cũ.

Dịp đó, bà Nga suýt lỡ hẹn với điểm thi vì sức khỏe có vấn đề. Nhờ người thân trong gia đình đưa đón, bà đã có thể đến coi thi như dự kiến. Nhờ đó, ông bà mới có duyên gặp gỡ.

“Ông tôi xem đó là một nhân duyên đặc biệt vì nếu không có sự giúp đỡ ấy của người thân, ông đã không thể gặp bà.

Sau buổi coi thi, ông bà nói chuyện với nhau. Bà mời ông ăn kẹo, còn ông mời bà ăn mận. Khi nhận quả mận, bà không ăn ngay mà nói vui rằng: ‘Tôi sẽ đem về làm giống, trồng cây để có mận ăn lâu dài’. Câu nói đơn giản mà giống như lời hẹn trước về mối nhân duyên bền bỉ của ông bà”, Linh kể.

Vợ chồng ông Thế yêu thương, chăm sóc cho nhau từng chút một ở tuổi xế chiều

Trong suốt mấy chục năm sau đó, vợ chồng ông Thế cùng nhau nuôi dạy 5 người con gái khôn lớn, trưởng thành. Thời điểm khó khăn, thiếu thốn nhất, ông bà vẫn cùng nhau gồng gánh với mục tiêu xây dựng mái ấm hạnh phúc, làm điểm tựa tinh thần cho các con.

“Mẹ chồng tôi và các dì đều nhìn nhận rằng, trong suốt cuộc đời, ông bà đã yêu thương, chăm lo chu toàn cho con cháu. Mái ấm hạnh phúc ông bà tạo dựng đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chãi cho cả gia đình”, Linh chia sẻ.

Hiện tại, 5 người con gái của ông Thế sống ở Hà Nội và Ninh Bình. Vợ chồng ông sống riêng trong căn nhà nhỏ tại quê nhà.

Linh ngưỡng mộ tình cảm của ông bà ngoại chồng

Ở tuổi xế chiều, vợ chồng ông Thế yêu thương và chăm sóc nhau từng chút một. Ông bà vẫn xưng hô “anh - em”, chăm lo cho nhau từ bữa ăn đến giấc ngủ.

Mỗi khi thấy tóc vợ dài, ông Thế lại gọi điện cho các con về đưa mẹ đi cắt tóc. Khi vợ đau ốm, ông nấu cháo, đút thuốc cho vợ.

Hai ông bà có mảnh vườn trước nhà, mỗi ngày vẫn cùng nhau xới đất, trồng rau. Dù là làm việc hay nghỉ ngơi, ông bà cũng gắn bó không rời.

“Tôi ngưỡng mộ tình cảm của ông bà. Tôi chỉ mong, mai này vợ chồng mình cũng có thể gắn bó và trân trọng nhau như thế”, Linh chia sẻ.

Ảnh: NVCC