Quyền Linh - "ông bố quốc dân" của Lọ Lem và Hạt Dẻ

MC Quyền Linh kết hôn với doanh nhân Nguyễn Dạ Thảo vào tháng 9/2005, sau nhiều năm hẹn hò. Trải qua hơn 2 thập kỷ gắn bó, cuộc sống hôn nhân của cặp đôi được đánh giá viên mãn. Họ có 2 con gái là Lọ Lem (tên thật Mai Thảo Linh), sinh năm 2006 và Hạt Dẻ (tên thật Mai Thảo Ngọc) sinh năm 2008.

Lọ Lem hiện là sinh viên ngành quản trị kinh doanh tại một trường đại học quốc tế ở TPHCM, được nhiều người chú ý bởi ngoại hình nổi bật cùng tin đồn hẹn hò một thiếu gia du học Mỹ hồi đầu năm nay, dù cả 2 phía chưa lên tiếng xác nhận. Cô gái trẻ gây ấn tượng khi luôn giữ thái độ im lặng, tập trung phát triển sự nghiệp cá nhân trước những đồn đoán về mình.

Gia đình MC Quyền Linh - Dạ Thảo.

Giữa tháng 6/2026, gia đình Quyền Linh có dịp đoàn tụ đông đủ trong lễ tốt nghiệp trung học phổ thông của Hạt Dẻ. Trên trang cá nhân, cả Quyền Linh, vợ Dạ Thảo và Lọ Lem đều đăng tải những lời nhắn đầy tình cảm dành cho cô con gái út. Nam MC bày tỏ niềm hạnh phúc khi nhìn con gái trưởng thành từng ngày, còn doanh nhân Dạ Thảo không giấu được xúc động khi con út đã hoàn thành xong bậc phổ thông. Ở tuổi 18, Hạt Dẻ sở hữu chiều cao khoảng 1,7m, vóc dáng cân đối và thành tích học tập tốt.

Về phía doanh nhân Dạ Thảo dù ít xuất hiện trước truyền thông nhưng vẫn được xem là hậu phương vững chắc, đồng hành cùng Quyền Linh trong mọi cột mốc quan trọng của gia đình lẫn các dự án thiện nguyện mà nam MC theo đuổi suốt nhiều năm qua. Cả 2 từng chia sẻ nguyên tắc nuôi dạy con là tôn trọng quyền tự quyết của các con trong chuyện tình cảm, miễn là luôn thông báo để cha mẹ nắm được.

MC Quyền Linh hát "Cho con":

Bình Minh - từ siêu mẫu đình đám đến doanh nhân kín tiếng

MC Bình Minh sinh năm 1981 tại Lạng Sơn, từng là gương mặt siêu mẫu, diễn viên hàng đầu của showbiz Việt trong giai đoạn thập niên 2000. Năm 2008, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, anh kết hôn với doanh nhân Anh Thơ - người hơn anh 4 tuổi khiến dư luận khi đó có không ít ý kiến trái chiều vì khoảng cách tuổi tác.

Anh Thơ được biết đến là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn tại TPHCM từ đầu những năm 2000, từng tham gia tư vấn và huấn luyện nhân sự cho nhiều khách sạn lớn trước khi lập gia đình. Bình Minh từng chia sẻ bị thu hút bởi sự thông minh, bản lĩnh và khéo léo của vợ, trong khi Anh Thơ nhận xét chồng là người đàn ông trách nhiệm, ít nói lời hoa mỹ nhưng luôn thể hiện tình cảm qua hành động.

Gia đình MC Bình Minh - Anh Thơ.

Cặp đôi có 2 con gái là An Nhiên, sinh năm 2009 và An Như, sinh năm 2012. Cả 2 đều sở hữu chiều cao vượt trội, An Nhiên hiện cao khoảng 1,76m còn An Như cao vượt cả mẹ dù mới 14 tuổi.

An Nhiên đam mê thể thao với các môn cầu lông, bơi lội, bóng chuyền, từng được nhiều người khuyên nên thử sức ở các cuộc thi nhan sắc hoặc lĩnh vực người mẫu nhưng Bình Minh cho biết con gái không bị thu hút bởi ánh hào quang nổi tiếng. Trong khi đó, An Như nổi bật với thành tích thể thao học đường, giữ vai trò đội trưởng ở nhiều đội tuyển bóng rổ, bóng chuyền và vừa được vinh danh vận động viên xuất sắc nhất năm tại một trường quốc tế ở TPHCM giữa tháng 6 vừa qua.

Sau khi rời showbiz, Bình Minh chuyển hướng sang kinh doanh và từ tháng 7/2023 anh giữ vai trò lãnh đạo một công ty trong lĩnh vực thể thao. Gia đình 4 người hiện sống trong một biệt thự tại TPHCM. Lúc rảnh rỗi, nam diễn viên thường chơi golf hoặc tự tay chăm sóc không gian sống.

Trải qua gần 20 năm hôn nhân, cặp đôi vẫn duy trì cuộc sống kín tiếng nhưng viên mãn, thường xuyên đăng tải khoảnh khắc gia đình sum vầy trên mạng xã hội.

Minh Phi

Ảnh, video: Tư liệu