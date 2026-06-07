Hào quang của sân khấu hôm nay khiến nhiều người mặc nhiên nghĩ rằng nghệ sĩ luôn sống trong giàu sang, hào nhoáng. Thế nhưng, phía sau những căn biệt phủ rộng lớn, những khu nhà vườn xanh mát hay những công trình trị giá hàng chục, hàng trăm tỷ đồng là những tháng năm cơ cực mà chính các nghệ sĩ từng nhiều lần nghẹn ngào kể lại. Cuộc đời họ là những câu chuyện đi lên từ nghèo khó bằng ý chí, lao động và tài năng.

Quyền Linh: Từ những ngày ăn lá cây chống đói đến khu biệt thự sân vườn 500m²

Quyền Linh chăm sóc cây cối trong biệt thự.

Nhắc đến hành trình vượt khó của nghệ sĩ Việt, cái tên đầu tiên thường được khán giả nhớ tới là MC, diễn viên Quyền Linh.

Sinh ra trong một gia đình đông con tại vùng quê nghèo miền Tây, tuổi thơ của anh gắn liền với những ngày thiếu ăn. Nhiều lần chia sẻ trên truyền hình và báo chí, Quyền Linh kể rằng gia đình nghèo đến mức bữa cơm chỉ có rau, củ rừng. Có những thời điểm khó khăn, anh phải ăn lá cây để qua cơn đói. Sau khi anh lên TPHCM học trường ĐH Sân khấu & Điện ảnh, cuộc sống vẫn không khá hơn là bao.

Những ngày đầu lập nghiệp, nam nghệ sĩ sống trong những căn phòng trọ chật hẹp, thường xuyên thiếu tiền. Để tồn tại, anh làm đủ nghề từ bốc vác, phụ hồ, bán rau ngoài chợ đến lao động chân tay. Có lần quá đói, anh phải trở về quê tìm mẹ vì không còn tiền sinh hoạt. Quyền Linh từng kể về giai đoạn phải ăn gạo sống vì không có thức ăn.

Chính những tháng ngày khốn khó ấy đã tạo nên hình ảnh một Quyền Linh gần gũi với người nghèo suốt nhiều năm làm nghề. Từ một diễn viên điện ảnh nổi tiếng thập niên 1990, anh dần trở thành MC được yêu thích qua hàng loạt chương trình thiện nguyện.

Sau hơn 3 thập kỷ lao động nghệ thuật, cuộc sống của Quyền Linh thay đổi hoàn toàn. Hiện anh cùng gia đình sống trong căn biệt thự sân vườn rộng khoảng 500m² tại TPHCM phủ đầy cây xanh, hoa cỏ và nhiều loại cây ăn trái. Ngôi nhà được xem là thành quả của một hành trình dài vượt lên nghịch cảnh.

Dù giờ cuộc sống sung túc, Quyền Linh vẫn thường nhắc về tuổi thơ nghèo khó như một cách nhắc nhở bản thân không quên nơi mình đã bắt đầu.

Nghệ sĩ Xuân Hinh: Từ thu mua đồng nát tới xây Bảo tàng Đạo Mẫu 5.000m2

Nghệ sĩ Xuân Hinh tại Bảo tàng Đạo Mẫu.

Sinh ra trong gia đình có 7 anh chị em và là con trưởng nên từ nhỏ nghệ sĩ Xuân Hinh đã phải sớm phụ giúp cha mẹ. Gia đình nghèo nên bất cứ nghề gì kiếm ra tiền, ông đều làm. Từ buôn gà, buôn lợn, bán nước mắm đến thu mua sắt vụn, quần áo cũ, đồng nát... ông đều từng trải qua.

Ngay cả khi đã thi đỗ trường nghệ thuật, cuộc sống của ông vẫn không khá hơn. Xuân Hinh vừa học vừa phải tiếp tục buôn bán, thu gom đồng nát để có tiền trang trải cuộc sống. Những năm tháng ấy giúp ông hiểu sâu sắc giá trị của đồng tiền và sự nhọc nhằn của người lao động.

Sau khi thành công, Xuân Hinh dành gần 20 năm để kiến tạo một công trình mang đậm hồn cốt văn hóa Việt mang tên Bảo tàng Đạo Mẫu (Linh Từ) trên khu đất rộng khoảng 5.000m² tọa lạc tại Sóc Sơn (Hà Nội). Đây vừa là nơi thờ Mẫu, vừa là không gian lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống. Ông ví việc xây dựng Linh Từ như "kiến tha mồi về tổ", ngày nào cũng góp nhặt từng chút một cũng giống như việc làm nghề, mỗi ngày tích thêm chút kiến thức để vững vàng hơn.

Đặc biệt, trong khu Linh Từ rộng khoảng 5.000m², Xuân Hinh còn cho dựng mô hình tái hiện ngôi nhà thời thơ ấu của mình như một cách lưu giữ ký ức về những năm tháng nghèo khó. Công trình nhỏ này có giếng nước, sân gạch, hàng cau, ao bèo... gợi nhớ hình ảnh làng quê Bắc Bộ xưa.

NSƯT Việt Hoàn từ những ngày ăn rau dại qua ngày tới cơ ngơi 12.000m²

Việt Hoàn sở hữu biệt phủ rộng khoảng 12.000m² ở ngoại thành Hà Nội.

Khác với sự sôi động của giới giải trí, cuộc đời của NSƯT Việt Hoàn gắn với dòng nhạc cách mạng. Con đường nghệ thuật của anh không trải đầy hoa hồng. Để có được vị trí trong dòng nhạc đỏ, Việt Hoàn đã trải qua nhiều năm miệt mài học tập, biểu diễn và gây dựng tên tuổi bằng chính thực lực.

Việt Hoàn nhiều lần cho biết anh sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo của tỉnh Thái Bình, hàng ngày phải đi gánh nước, xếp hàng đong gạo. Gia đình không có điều kiện kinh tế khá giả nên từ nhỏ anh đã quen với cuộc sống giản dị, tiết kiệm của người nông dân Bắc Bộ.

Vì thế, khi kinh tế đủ đầy, không chạy theo sự hào nhoáng, nam ca sĩ chọn cách sống lặng lẽ và bền bỉ với nghề. Chính điều đó giúp anh xây dựng được vị trí vững chắc trong lòng khán giả yêu nhạc.

Nhiều người không khỏi bất ngờ khi biết Việt Hoàn sở hữu biệt phủ rộng 12.000m² ở ngoại thành Hà Nội. Trong nhiều chia sẻ, nam ca sĩ cho biết niềm vui lớn nhất ở tuổi U60 là được chăm cây, nuôi cá và tận hưởng cuộc sống yên bình bên gia đình.

Bảo tàng Đạo Mẫu của Xuân Hinh