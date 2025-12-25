Thay vì chỉ tập trung vào sản phẩm, thương hiệu lựa chọn đồng hành cùng người dùng trong suốt hành trình sở hữu xe - từ dịch vụ hậu mãi đến xây dựng cộng đồng, hướng tới vai trò một thương hiệu phong cách sống.

“Có ba từ tôi dành cho Lynk & Co: sáng tạo - phong cách - kết nối”, chị Khánh Ái, chủ nhân chiếc Lynk & Co 06, chia sẻ sau buổi bảo dưỡng định kỳ. Với chị, điều để lại ấn tượng không nằm ở những thông số kỹ thuật khô khan, mà ở cách thương hiệu quan tâm đến cảm xúc và trải nghiệm của khách hàng.

Sở hữu xe từ đầu năm 2025, chiếc Lynk & Co 06 đã cùng chị Ái di chuyển hơn 3.000 km. Trong lần đầu đưa xe đi bảo dưỡng, sự bỡ ngỡ ban đầu nhanh chóng được xóa bỏ khi đội ngũ kỹ thuật giải thích rõ ràng từng hạng mục, giúp khách hàng dễ hiểu và an tâm. Không gian chờ được thiết kế hiện đại, có cà phê và trái cây, mang lại cảm giác thoải mái như một điểm dừng phong cách sống hơn là một xưởng dịch vụ thuần túy.

“Ngay cả khi xe gặp vấn đề vào buổi tối muộn, tôi vẫn nhận được sự hỗ trợ kịp thời. Không chỉ khi đến showroom, mà ở bất cứ đâu tôi cũng cảm nhận được sự đồng hành của Lynk & Co”, chị Ái cho biết.

Chị Khánh Ái là một trong hàng nghìn khách hàng đã gắn bó với Lynk & Co trong hai năm qua. Với thông điệp “2 năm kết nối - Kiến tạo hành trình mới”, dịp kỷ niệm này không chỉ để nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn thể hiện rõ định hướng phát triển bền bỉ, lấy khách hàng làm trọng tâm của thương hiệu.

Co:Talk là buổi giao lưu chia sẻ về Lynk & Co với hành trình 2 năm kết nối - Kiến tạo hành trình mới. Ảnh: Lynk & Co

Chinh phục khách hàng Việt bằng những điều tinh tế và đầy cảm xúc

Gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 2023, Lynk & Co đối diện với không ít thách thức trong bối cảnh ngành ô tô cạnh tranh gay gắt. Tuy nhiên, thiết kế trẻ trung, tư duy khác biệt và mô hình tiếp cận mới đã giúp thương hiệu nhanh chóng thu hút nhóm khách hàng đô thị. Sau hai năm, dấu ấn đó ngày càng rõ nét.

Khách hàng Lynk & Co mừng kỷ niệm 2 năm thành lập thương hiệu. Ảnh: Lynk & Co

Tính đến nay, Lynk & Co đã xây dựng mạng lưới gần 40 showroom và hơn 70 xưởng dịch vụ trên toàn quốc. Dù vậy, hãng không đặt nặng yếu tố số lượng mà chú trọng chất lượng từng điểm chạm. Từ không gian trưng bày đến khu vực dịch vụ, tất cả đều được vận hành theo chuẩn trải nghiệm thống nhất, nơi khách hàng được lắng nghe và đồng hành lâu dài.

Triết lý “New Premium” mà Lynk & Co theo đuổi được thể hiện rõ qua cách tiếp cận này: cao cấp không phải là khoảng cách, mà là sự dễ tiếp cận, thoải mái và phù hợp với nhịp sống hiện đại. Song song đó, đội ngũ tư vấn và kỹ thuật viên được đào tạo theo tiêu chuẩn toàn cầu, kết hợp linh hoạt với điều kiện thực tế tại Việt Nam.

Lynk & Co 06 là một trong những mẫu xe được đông đảo khách hàng Việt yêu thích. Ảnh: Lynk & Co

Xác định dịch vụ hậu mãi là yếu tố then chốt, Lynk & Co duy trì tỷ lệ dự trữ phụ tùng ở mức 95 - 97%, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi và giảm gián đoạn trong quá trình sử dụng xe. Quy trình dịch vụ minh bạch, chủ động thông tin và chú trọng cá nhân hóa đã góp phần tạo nên sự gắn bó dài hạn.

Sau hai năm, thương hiệu đã hình thành cộng đồng hơn 1.000 khách hàng, nhiều người hoạt động trong các lĩnh vực sáng tạo và chuyên môn cao. Các hoạt động kết nối thường xuyên cho thấy mối quan hệ hai chiều giữa thương hiệu và người dùng, vượt ra ngoài khuôn khổ mua bán.

Cộng đồng Khách hàng Lynk & Co tham gia sự kiện kỷ niệm 2 năm thành lập thương hiệu. Ảnh: Lynk & Co

Xe không chỉ để đi, mà để “sống cùng”

Lynk & Co định vị xe không chỉ là phương tiện di chuyển, mà là một phần của phong cách sống. Từ thiết kế ngoại thất mang tính nhận diện cao, không gian nội thất giàu cảm xúc đến hệ thống công nghệ và an toàn tiêu chuẩn, tất cả hướng đến trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

Cách tiếp cận này giúp Lynk & Co chinh phục nhóm khách hàng trẻ, sống tại đô thị và có gu lựa chọn rõ ràng. Việc mở rộng dải sản phẩm từ động cơ đốt trong đến các dòng PHEV ứng dụng công nghệ EM-P cho thấy sự chuẩn bị dài hạn trước những thay đổi của thị trường. Dự kiến từ năm 2026, thương hiệu sẽ bổ sung trạm sạc điện tại hệ thống showroom, song song kế hoạch phát triển ICE, PHEV và EV.

Nhân dịp kỷ niệm hai năm hoạt động, Lynk & Co triển khai chương trình tri ân “2 năm kết nối - Kiến tạo hành trình mới” với nhiều ưu đãi dành cho khách hàng hiện hữu và khách hàng mới. Đây được xem là lời cam kết tiếp tục đồng hành cùng người dùng trên chặng đường dài phía trước.

Nhìn lại hai năm tại Việt Nam, Lynk & Co đang từng bước khẳng định bản sắc riêng. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng coi trọng giá trị dài hạn và trải nghiệm cá nhân, hành trình “kết nối phong cách sống” của thương hiệu được đánh giá là hướng đi giàu dấu ấn và đang bước sang giai đoạn trưởng thành hơn cùng khách hàng.

Bích Đào