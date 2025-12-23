Dù vẫn còn một tháng nữa mới khép lại năm 2025, nhưng khoảng cách bán hàng đủ lớn, cùng sức hút ổn định từ sản phẩm, thương hiệu và chính sách bán hàng, khiến cuộc đua của thị trường ô tô gần như đã được định đoạt.

Thực tế cho thấy, người tiêu dùng Việt ngày càng tập trung vào những mẫu xe đã "được kiểm chứng” về độ bền bỉ, chi phí sử dụng và khả năng giữ giá, thay vì chạy theo các cái tên mới. Trong bối cảnh đó, nhiều mẫu xe tiếp tục giữ vững phong độ, bỏ xa phần còn lại và gần như chắc chắn khép lại năm 2025 với danh xưng “vua phân khúc”.

Dưới đây là 5 mẫu xe đã gần như chắc chắn dẫn đầu phân khúc của mình trong năm 2025:

Xe MPV: Mitsubishi Xpander

Không chỉ "vua phân khúc" xe MPV, Mitsubishi Xpander còn là cái tên bán chạy nhất trong tất cả các xe sử dụng động cơ đốt trong tại thị trường Việt Nam năm 2024 với gần 20.000 chiếc và tiếp tục duy trì vị trí số 1 trong những tháng cuối năm năm 2025.

Mitsubishi Xpander là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường Việt Nam năm 2024. Ảnh: MMV

Sau 11 tháng, mẫu xe này đạt doanh số 17.316 chiếc, cao gấp 2,5 lần Toyota Veloz Cross – đối thủ xếp thứ hai với 7.036 xe. Vị trí số 1 đã "cầm chắc" trong tay và điều được quan tâm nhất là liệu mẫu xe của Mitsubishi có vượt qua doanh số 19.498 chiếc của năm 2024 hay không.

Mitsubishi Xpander 2025 vừa được nâng cấp giữa vòng đời (facelift) với giá bán niêm yết từ 560-699 triệu đồng, trải dài trên 4 phiên bản. Xe dùng động cơ xăng 1.5 L MIVEC 4 xi-lanh, công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 141Nm, kết hợp hộp số sàn hoặc tự động, dẫn động cầu trước.

Xe bán tải: Ford Ranger

Tiếp nối những năm trước, Ford Ranger tiếp tục khẳng định vị thế áp đảo tuyệt đối ở phân khúc xe bán tải. Sau 11 tháng của năm 2025, mẫu xe này đạt doanh số 16.493 chiếc, chiếm khoảng 70% tổng lượng xe bán tải bán ra thị trường và cao gấp 4,4 lần Mitsubishi Triton ở vị trí thứ hai.

Ford Ranger chiếm tới 70% doanh số của phân khúc xe bán tải. Ảnh: FVN

Ranger là mẫu bán tải duy nhất được lắp ráp trong nước, cùng thiết kế bắt mắt, trang bị phong phú và khả năng vận hành linh hoạt. Chính những yếu tố đó giúp "vua bán tải" duy trì sức hút bền bỉ với khách hàng Việt nhiều năm nay.

Hiện, Ford Ranger được phân phối với 6 phiên bản: XL, XLS, Sport, Wildtrak, Stormtrak và Raptor với giá niêm yết từ 669 triệu đến 1,299 tỷ đồng. Mẫu xe được trang bị động cơ 2.0L single-turbo cho các bản phổ thông và động cơ 2.0L bi-turbo mạnh mẽ hơn cho các bản cao cấp.

SUV/crossover cỡ D: Ford Everest

Giống như "người anh em" của mình ở phân khúc bán tải, cuộc đua doanh số ở nhóm xe gầm cao đa dụng (SUV/crossover) cỡ D cũng sớm ngã ngũ khi Ford Everest gần như nắm chắc ngôi vương năm 2025.

Ford Everest vẫn không có đổi thủ ở phân khúc SUV 7 chỗ ngồi. Ảnh: FVN

Sau 11 tháng, mẫu SUV này đạt doanh số 11.209 xe, cao gấp gần 4 lần Toyota Fortuner - đối thủ bám đuổi phía sau với 2.841 chiếc và gấp 5 lần Hyundai Santa Fe (với 2.380 chiếc).

Được nhập khẩu từ Thái Lan và phân phối với 5 phiên bản tại Việt Nam, Ford Everest có giá từ 1,099 đến 1,545 tỷ đồng. Dù mức giá không thấp, nhưng các chương trình ưu đãi từ đại lý cùng lợi thế về thiết kế, công nghệ và trải nghiệm vận hành đã giúp mẫu xe Mỹ duy trì sức hút mạnh mẽ với khách hàng.

SUV/crossover cỡ C: Mazda CX-5

Dù cạnh tranh ở phân khúc xe gầm cao cỡ C khá "chật chội" với khoảng trên dưới 20 mẫu xe, tuy nhiên Mazda CX-5 vẫn là cái tên thu hút được sự chú ý của đông đảo khách hàng Việt. Đây cũng là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy thứ 3 tại thị trường Việt Nam trong năm 2024 với 14.781 chiếc.

Mazda CX-5 gần nhưu chắc chắn giữ vững vị trí số 1 tại phân khúc SUV/crossover cỡ C trong năm 2025. Ảnh: THACO

Trong 11 tháng đầu năm 2025, Mazda CX-5 đã bán ra tới 14.666 chiếc, hơn mẫu xe xếp thứ hai là Ford Territory khoảng 3.500 chiếc. Khoảng cách trên là quá an toàn và gần như không thể san lấp trong vòng 1 tháng.

Mazda CX-5 đang được THACO lắp ráp trong nước với 7 phiên bản, giá niêm yết dao động từ khoảng 749-979 triệu đồng. Xe được trang bị động cơ 2.5L trên hai phiên bản cao cấp nhất là Signature Sport và Signature Exclusive và các phiên bản còn lại sử dụng động cơ 2.0L.

Sedan cỡ B: Toyota Vios

Sedan cỡ B bị ảnh hưởng khá nhiều từ các mẫu xe gầm cao cỡ A-B trong một vài năm vừa qua, tuy nhiên ở phân khúc này, Toyota Vios vẫn tỏ ra mình là cái tên nổi trội nhất.

Trong 11 tháng đầu năm 2025, đã có 11.452 chiếc Vios được bán ra thị trường. Trong khi đó, các đối thủ trực tiếp như Honda City (9.214 chiếc) hay Hyundai Accent (6.300 chiếc), có doanh số thấp hơn khá nhiều so với mẫu xe của Toyota.

Toyota Vios vẫn dẫn đầu phân khúc sedan cỡ B với khoảng cách khá xa so với các đối thủ. Ảnh: TMV

Dù vẫn còn khá xa mới đạt mức 14.201 chiếc bán ra trong cả năm 2024, nhưng khoảng cách với các đối thủ đủ lớn để Vios có thể tự tin tiếp tục dẫn đầu phân khúc sedan cỡ B trong năm 2025.

Toyota Vios 2025 tại Việt Nam có 3 phiên bản chính với giá niêm yết từ 458-545 triệu đồng, bao gồm Vios 1.5E MT (số sàn), Vios 1.5E CVT (số tự động), và Vios 1.5G CVT (số tự động cao cấp). Các phiên bản đều sử dụng động cơ 1.5L kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động vô cấp CVT.

(Tổng hợp)

