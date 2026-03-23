Từ chàng sinh viên Ngoại thương đến Tiến sĩ Quản trị kinh doanh

Hoàng Anh Duy sinh năm 1984 tại Hà Nội, là cựu sinh viên Trường Đại học Ngoại thương. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh quyết định xin học bổng du học Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Leicester (Anh) - một trong những trường hàng đầu châu Âu về lĩnh vực kinh tế.

Tốt nghiệp Thạc sĩ với học bổng dành cho sinh viên quốc tế xuất sắc lẫn học bổng toàn phần của World Bank năm 2009, Hoàng Anh Duy đứng trước một ngã rẽ quan trọng: ở lại nước ngoài hay trở về.

MC Hoàng Anh Duy.

Trở về Việt Nam, anh gắn bó với Trường Đại học Ngoại thương với tư cách giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh. Không dừng lại ở đó, năm 2016 anh tiếp tục đăng ký nghiên cứu sinh khóa 21 (2016–2020) tại chính ngôi trường nơi mình giảng dạy. Đến năm 2021, anh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh với đề tài Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp của các công ty du lịch Việt Nam. Điều đáng chú ý, anh thuộc số ít nghiên cứu sinh hoàn thành đúng hạn.

Song song với việc giảng dạy, Hoàng Anh Duy sớm bén duyên với nghề MC. Năm 2009, anh giành giải Nhất cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình Én vàng - bệ phóng đưa anh đến với hàng loạt chương trình truyền hình như: Tư vấn mùa thi (VTV2), Rung chuông vàng (VTV9), Trà chanh (VTV6), Thần đồng đất Việt (VTC1). Anh còn được biết đến là một trong những MC song ngữ được mời dẫn các sự kiện quốc gia và quốc tế bằng tiếng Anh.

Không ít lần khán giả ngạc nhiên khi biết MC điển trai, hài hước là giảng viên môn Quản trị nguồn nhân lực và Kỹ năng lãnh đạo trên giảng đường. Đó cũng là lý do biệt danh "thầy giáo hot boy" ra đời và gắn liền với anh cho đến tận bây giờ. Ngoài sự nghiệp truyền hình, Hoàng Anh Duy từng đảm nhận vai chính trong bộ phim truyền hình Những cánh hoa tình yêu năm 2018.

Với Hoàng Anh Duy, việc vừa giảng dạy vừa làm MC không phải mâu thuẫn - đó là sự bổ trợ hoàn hảo. Hiện tại, ngoài giảng dạy tại Khoa Quản trị Kinh doanh, anh đảm nhận chức vụ Trưởng Bộ môn Nghiệp vụ tại Viện VJCC – Trường Đại học Ngoại thương.

Thủ khoa tốt nghiệp, hơn 2 thập kỷ cầm mic trên sóng VTV

Trịnh Lê Anh sinh năm 1977 tại Hà Nội. Ngay từ thời phổ thông, anh đã nổi bật với danh hiệu Học sinh Thanh lịch toàn thành phố. Năm 1995, Trịnh Lê Anh đồng thời đỗ vào 2 ngôi trường danh giá: Học viện Ngoại giao và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội). Anh chọn theo học ngành Quan hệ quốc tế tại trường Nhân văn.

Tốt nghiệp thủ khoa đầu ra vào tháng 6/2000, Trịnh Lê Anh được nhà trường giữ lại làm giảng viên - cơ duyên với nghề giáo đến trước cả khi anh kịp thực hiện giấc mơ truyền hình từ thuở học sinh. Anh tiếp tục học Thạc sĩ Du lịch tại trường Nhân văn, tốt nghiệp năm 2006.

Không dừng lại ở đó, từ năm 2011 - 2017, Trịnh Lê Anh là nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản lý Văn hóa tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam và nhận học vị Tiến sĩ Văn hóa - Du lịch sau hành trình 6 năm miệt mài nghiên cứu.

MC Lê Anh.

Hiện nay, TS. Trịnh Lê Anh đảm nhiệm vai trò Trưởng Bộ môn Quản trị Sự kiện, Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Trước đó, anh từng giữ chức Phó Chủ nhiệm Khoa Du lịch học của trường.

Trịnh Lê Anh bắt đầu đặt chân vào nghề MC từ năm 2003. Với ngoại hình lịch lãm, giọng nói trầm ấm chuẩn mực và lối dẫn điềm đạm, thông minh, anh nhanh chóng trở thành cái tên được tin tưởng trong các chương trình lớn của VTV như Giai điệu tự hào, Cafe sáng với VTV3, Chắp cánh thương hiệu, Sức nước ngàn năm, Robocon.

Trịnh Lê Anh còn là gương mặt thường xuyên được giao trọng trách dẫn dắt các sự kiện chính trị – xã hội tầm cỡ quốc gia và quốc tế, trở thành người bạn dẫn đôi quen thuộc của nhiều nữ BTV nổi tiếng như Hoài Anh, Thụy Vân, Mỹ Lan. Tính đến nay, Trịnh Lê Anh đã có hơn 2 thập kỷ gắn bó với VTV.

Nam MC có triết lý nghề nghiệp rõ ràng: "Tôi từng nghĩ công việc MC của mình như một con diều, còn công việc giảng dạy như sợi dây diều. Là một giảng viên đại học có chất lượng là nhu cầu tự thân, khi tôi quan niệm về nghề nghiệp của mình phải là một công việc gắn bó với kiến thức và tư duy nên tôi sẽ cố gắng thu xếp để không phải bỏ nghề giáo".

Trong cuộc sống riêng, TS. Trịnh Lê Anh có cuộc hôn nhân hạnh phúc với người vợ Thu Hảo - từng là học trò cũ, kém anh 10 tuổi, hiện là Thạc sĩ, Trưởng khoa Du lịch - Khách sạn tại một trường cao đẳng ở Hà Nội. Hai người trải qua 10 năm tìm hiểu trước khi tiến tới hôn lễ - một câu chuyện tình đẹp, bền chặt và trọn vẹn giữa người thầy và học trò cũ.

