Có lúc tôi cũng sợ

- Nhiều khán giả bất ngờ khi thấy Ngọc Thanh Tâm - một "tiểu thư nhà giàu" - lại rất đảm đang, từ nấu ăn, đi chợ đến làm việc đồng áng. Bí quyết nào giúp chị thích nghi nhanh với môi trường khắc nghiệt như ở bản Liền?

Tôi yêu thích nấu nướng, làm bánh, từng mở tiệm bánh online và trong thời gian cách ly cũng hay mày mò các món từ Á đến Âu nên công việc bếp núc không xa lạ. Cái khó là những việc đồng áng tôi chưa từng trải nghiệm, ban đầu sẽ mất thời gian làm quen. Nhưng tôi tin nếu nông dân và người dân bản Liền làm được, tôi cũng có thể, chỉ cần có ý chí và nỗ lực.

Hình ảnh hài hước của Ngọc Thanh Tâm tại "Gia đình haha".

- Trong "Gia đình haha", Ngọc Thanh Tâm luôn nói "Em ok, em làm được, em không sao". Điều gì giúp chị giữ được tinh thần tích cực như vậy, ngay cả khi đối mặt với những thử thách mới?

Đó thật sự là những câu nói tôi luôn ghi sâu trong đầu mình trước khi bắt đầu làm một việc gì đó. Câu ấy tôi vừa nói cho mọi người nghe cũng là câu tôi tự nói với bản thân mình. Có lúc tôi cũng sợ nhưng nghĩ chỉ cần có lòng tin và sự cố gắng sẽ vượt qua các thử thách.

- Khoảnh khắc nào trong "Gia đình haha" khiến chị cảm thấy hạnh phúc hoặc tự hào nhất về bản thân, đặc biệt khi mọi người nhận xét chị "lăn xả" và "không ngại khó"?

Trong Gia đình haha, giây phút nào cũng khiến tôi nhớ và hạnh phúc vì không phải lúc nào cũng có cơ hội trải nghiệm như vậy. Nhưng hạnh phúc và tự hào nhất là khi tôi vượt qua mệt mỏi thể chất, dùng ý chí hoàn thành những hoạt động vất vả để rồi nhận thêm nhiều kiến thức và trân trọng hơn cuộc sống thường ngày.

Ngọc Thanh Tâm và dàn cast của "Gia đình haha".

Chưa bao giờ bi áp lực chứng minh "giàu mà vẫn giỏi"

- Tốt nghiệp loại Giỏi tại RMIT với học bổng, Ngọc Thanh Tâm có bao giờ cảm thấy áp lực phải chứng minh mình "giàu mà vẫn giỏi" trong mắt công chúng?

Thật ra tôi chưa bao giờ đặt áp lực phải chứng minh điều gì. Việc học tốt và nhận học bổng ở RMIT là mục tiêu tôi tự đặt ra, không phải để so sánh hay đáp lại định kiến. Tôi tin rằng, bất kể xuất thân ra sao, kiến thức luôn thiết yếu và không ai có thể lấy đi. Khi có điều kiện, càng cần biết tận dụng để phát triển bản thân.

- Khán giả rất ấn tượng với sự gần gũi và lễ phép của Ngọc Thanh Tâm khi giao tiếp, kể cả với nhân viên khách sạn hay người dân bản Liền. Đó là điều chị học được từ gia đình hay tự rèn luyện?

Tôi nghĩ đó là sự kết hợp của cả hai. Từ nhỏ, gia đình đã dạy tôi tôn trọng và đối xử tử tế với mọi người, không phân biệt họ là ai hay làm gì. Khi lớn lên, trải nghiệm cho tôi thấy cách mình đối xử với người khác sẽ được đáp lại tương tự nên luôn chọn cư xử như cách mình muốn được đối xử. Giữ sự gần gũi và lễ phép đã trở thành thói quen tự nhiên của tôi.

- Ngọc Thanh Tâm từng nhắc đến mẹ với sự yêu thương và ngưỡng mộ. Bà đã ảnh hưởng thế nào đến cách chị sống và làm việc, từ công việc nghệ thuật đến những việc giản dị như nấu ăn?

Tôi may mắn có một người mẹ luôn ở bên và ủng hộ như một người bạn thân đúng nghĩa. Mẹ làm việc gì cũng hết mình nhưng vẫn giữ tinh thần tích cực, điều đó dạy tôi rằng trong công việc hay cuộc sống đều phải nỗ lực. Mẹ cũng dạy tôi cách tự học, thích gì sẽ biết cách tự tìm người dạy hoặc nguồn thông tin đáng tin cậy để tìm hiểu và học hỏi thêm.

- Nếu được chọn một giá trị lớn nhất mà "Gia đình haha" mang lại cho Ngọc Thanh Tâm, đó sẽ là gì?

Với tôi, giá trị lớn nhất Gia đình haha mang lại là cảm giác bình yên. Chương trình cho tôi cơ hội sống chậm lại, kết nối với nhiều người và trải nghiệm những điều chưa từng thử. Mỗi thử thách, mỗi cuộc trò chuyện với người dân giúp tôi thấy cuộc sống rộng lớn, nhiều màu sắc hơn. Quan trọng nhất, tôi nhận ra hạnh phúc đôi khi đến từ những điều rất giản dị: một bữa cơm chung, một nụ cười hay một cái ôm ấm áp.

Tôi và anh Kay Trần chỉ là bạn

- Màn "khẩu chiến" dí dỏm giữa Ngọc Thanh Tâm và Duy Khánh trong "Gia đình haha" khiến khán giả cười nghiêng ngả. Chị có thể chia sẻ thêm một kỷ niệm vui nhộn khác với các anh em trong đoàn mà chị nhớ mãi?

Có lẽ đáng nhớ nhất là lúc anh Thanh Duy bày tôi hát Em tên là Tây Thi. Anh ấy bất ngờ cùng năng lượng với tôi, tạo nên màn tương tác ăn ý mà không ai ngờ tới. Cũng xin lỗi khán giả nếu bị “dính” bài hát này trong đầu vì chính tôi đến giờ vẫn chưa thoát ra được.

- Là một diễn viên từng tham gia nhiều show thực tế, Ngọc Thanh Tâm thấy đâu là thử thách lớn nhất khi phải cân bằng giữa việc thể hiện bản thân thật và giữ hình ảnh trước công chúng?

Khi camera quay 24/7, khó mà giữ hình ảnh vì tôi cũng chỉ là người bình thường, có đủ buồn vui, mạnh yếu, hí hửng, quạu quạu như bao người. Quan trọng là tôi sống thật, để khán giả cảm nhận và bỏ qua những lúc không hoàn hảo, từ đó tận hưởng những câu chuyện chân thật nhất của anh em và ê-kíp.

- Có tin đồn về chuyện tình cảm của Ngọc Thanh Tâm với Kay Trần, chị có thể chia sẻ về điều này. Quan điểm của chị trong tình yêu, về tiêu chuẩn lựa chọn bạn trai, đặc biệt là khi cả hai đều là người nổi tiếng?

Tôi và anh Kay Trần chỉ là bạn, tôi quý anh như một đồng nghiệp dễ thương, vui tính. Với tình yêu, tôi cho rằng điều quan trọng nhất là thấu hiểu và tin tưởng, mang lại cho nhau cảm giác bình yên và an toàn, nhất là khi cả hai đều là người của công chúng. Tôi bị thu hút bởi những người thích tìm hiểu thế giới, ham học và thích đọc.

Ngọc Thanh Tâm được chúc mừng sinh nhật bất ngờ ở "Gia đình haha":

Ảnh, video: FBNV