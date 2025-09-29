Ở tập 82 của 2 ngày 1 đêm, dàn người chơi tiếp tục chặng hành trình tại tỉnh Vĩnh Long. Sau màn thi đấu xếp màu gạch, đội Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan và khách mời Lâm Hùng chiến thắng. Đội thua cuộc gồm Trường Giang, HIEUTHUHAI, Kiều Minh Tuấn, Rhyder phải dọn chuồng, cho heo rừng ăn.

Dù khởi đầu hăng hái, các thành viên nhanh chóng gặp khó, "tím mặt" vì mùi hương của chuồng heo. Kiều Minh Tuấn nhiều lần suýt nôn, còn HIEUTHUHAI cố gắng vừa nín thở vừa dọn chuồng. "Em út" của đội - Rhyder gây ấn tượng vì sự tháo vát.

Đội thua cuộc trong thử thách đầu phải dọn chuồng heo.

Ở thử thách chuyền gạch, 2 thành viên của mỗi đội sẽ vừa chạy xe điện, vừa giữ thăng bằng với chồng gạch trên đầu. Đội đối thủ sẽ dùng súng nước để cản phá.

Đến lượt chơi của HIEUTHUHAI - Trường Giang, Ngô Kiến Huy và Cris Phan chỉ tập trung tấn công HIEUTHUHAI, khiến rapper không thể nhìn đường, liên tục mất thăng bằng. Kiều Minh Tuấn vật lộn với Lê Dương Bảo Lâm, quyết không để anh có cơ hội dùng súng nước.

Thấy HIEUTHUHAI gặp bất lợi, Trường Giang “nổi đóa”, chấp nhận thua cuộc để "xử tội" Cris Phan, Ngô Kiến Huy. Anh trách đối thủ hầu hết đều bắn nước vào tai, mũi, họng của mình, khiến "nước lên tới não". Kiều Minh Tuấn dí dỏm cho biết đồng đội thậm chí bị "lệch vách ngăn mũi". HIEUTHUHAI không thể nghe thấy hướng dẫn từ đồng đội vì không ngừng bị bắn nước vào tai.

HIEUTHUHAI gặp khó ở thử thách chuyền gạch.

Kết thúc tập 82, đội Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan và khách mời Lâm Hùng giành chiến thắng.

