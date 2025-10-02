Theo truyền thông địa phương, mâu thuẫn giữa hai cộng đồng dân cư làng Tiên Môn Thành và Thẩm Tây (Sán Đầu, Quảng Đông) bắt nguồn từ cuối thời nhà Thanh (1636-1912).

Suốt hơn một thế kỷ, những tranh cãi không hồi kết về nguồn nước đã biến mối quan hệ giữa hai làng thành cảnh “không nhìn mặt nhau”, người dân kiên quyết không qua lại.

Rào cản vô hình giữa 2 ngôi làng ở Sán Đầu đã được "dựng lên" trong suốt hơn 1 thế kỷ. Ảnh: Xiancheng Travel Guide

Ông Lưu Vĩnh Vũ, Bí thư Đảng ủy Thẩm Tây, cho biết mâu thuẫn kéo dài nhiều năm giữa hai làng không chỉ gây khó khăn trong đời sống cộng đồng, mà còn ảnh hưởng đến tình cảm của lớp trẻ, cản trở giao lưu kinh tế - văn hóa và thậm chí tác động tới cả việc hợp tác làm ăn của những người dân xa quê.

Những năm gần đây, mâu thuẫn trong quá khứ giữa 2 cộng đồng được địa phương quan tâm nhiều hơn. Nhờ những nỗ lực chung, chủ trương "hóa giải khúc mắc, thúc đẩy phát triển" đã dần nhận được sự ủng hộ cũng như đồng thuận giữa 2 làng.

Người dân bày tỏ quyết tâm gạt bỏ định kiến, xóa tan rào cản, xây dựng lại mối quan hệ láng giềng hữu nghị.

Buổi gặp mặt giữa đại diện lãnh đạo 2 bên diễn ra hồi tháng 6. Ảnh: Jimu News

Tháng 6 năm nay, đại diện lãnh đạo 2 làng đã có buổi lễ trao tặng nhau những tấm bảng khắc dòng chữ "Thúc đẩy tình làng nghĩa xóm tốt đẹp", chính thức đánh dấu ngày phá bỏ mâu thuẫn, hiềm khích và khôi phục tình hữu nghị.

Vừa qua, vào ngày 29/9, người dân 2 làng cũng tổ chức một buổi gặp gỡ, giao lưu thân mật.

Người dân 2 làng giao lưu hồi cuối tháng 9. Ảnh: Sohu

Động thái tích cực này được cho là sẽ góp phần không nhỏ cho sự phát triển chung của khu vực Sán Đầu. Ngay sau khi "bắt tay giảng hòa", 2 cộng đồng đã cùng nhau đầu tư hơn 3 triệu NDT (11,1 tỷ đồng) cải thiện môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Về kết nối cơ sở hạ tầng, chính quyền Tiên Môn Thành và Thẩm Tây cũng đã cùng nhau thúc đẩy việc xây dựng các tuyến đường cao tốc trọng điểm, cải thiện hệ thống chiếu sáng cảnh quan xung quanh và xây dựng các mương thủy lợi.

Khu du lịch Thúy Hồ. Ảnh: HK01

Chưa dừng lại, 2 cộng đồng thậm chí còn vượt qua ranh giới địa lý để cùng nhau xây dựng, phát triển "khu du lịch Thúy Hồ", tạo bước tiến cho nhiều hoạt động hợp tác hơn nữa trong tương lai.

Theo HK01, Sohu