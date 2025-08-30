Theo tờ Red Star News, vụ việc xảy ra vào tối 27/8. Những người được thuê chủ yếu là nam sinh viên hoặc thanh niên trẻ khỏe muốn làm thêm, trong độ tuổi từ 19 tới 26.

24 nam 'trợ lý' được chia làm 2 nhóm, mỗi nhóm 12 người để hỗ trợ 2 nữ du khách. Ảnh: Sohu

Mỗi người được nhận thù lao khoảng 1.000 NDT (3,6 triệu đồng) và tiền bồi dưỡng vì leo núi ban đêm.

Một nam thanh niên trong nhóm kể lại rằng họ bắt đầu leo từ chân núi, thay phiên nhau bế bé trai nặng khoảng 20kg, giúp bé không phải đi bộ mà vẫn lên tới đỉnh núi.

Em nhỏ được bế lên núi. Ảnh chụp màn hình

Ngoài ra, họ còn có nhiệm vụ quạt mát, pha trò để tạo không khí vui vẻ, động viên tinh thần cả đoàn. Trước và sau chuyến leo núi, nhóm này còn được khách thuê mời ăn uống và bố trí chỗ nghỉ ngơi.

Bà Dương, 1 trong 2 nữ du khách, chia sẻ: “Chúng tôi bắt đầu leo núi từ khoảng 20h30, nghỉ giữa chừng khoảng 2 tiếng, đến hơn 2h sáng hôm sau thì lên tới đỉnh.

Ảnh chụp màn hình

Nhờ có các bạn trẻ hỗ trợ, việc leo núi nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không khí lại vui vẻ. Bình thường tôi chỉ leo từ nửa đường, lần này mới có thể leo từ chân núi đến tận đỉnh. Thật sự không ngờ lại làm được”.

Bà cho biết thêm, những người được thuê rất có trách nhiệm. Ngoài việc chăm sóc bé trai, họ còn nhiệt tình chỉ dẫn cách đi bộ, tạo động lực cho mọi người. Tổng chi phí bao gồm cả tiền công, ăn uống và nghỉ ngơi lên đến gần 30.000 NDT (khoảng 110 triệu đồng).

Sau khi được đăng tải, câu chuyện nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng đây giống như một “chuyến leo núi xa xỉ”, chỉ những người có điều kiện mới dám chi bằng đó tiền để có trải nghiệm như vậy.

Một số người lại tỏ ra ngưỡng mộ, cho rằng đây là trải nghiệm độc đáo và cũng tạo thêm thu nhập cho các nam thanh niên trẻ tuổi, đôi bên cùng có lợi.

Theo tờ Singtao, ngành “du lịch đồng hành” ở Trung Quốc ngày càng phát triển. Đây là dịch vụ cho thuê người đi cùng để hỗ trợ, chăm sóc hoặc tạo không khí vui vẻ cho du khách trong chuyến đi.

Tuy nhiên, loại hình này vẫn đang tồn tại không ít bất cập do thiếu khung pháp lý và giám sát rõ ràng. Các chuyên gia kêu gọi cần có quy định cụ thể để đảm bảo quyền lợi cho cả khách hàng lẫn người làm dịch vụ, giúp mô hình phát triển lành mạnh và bền vững.

Núi Thái Sơn Nằm ở phía Bắc của thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông, Thái Sơn là ngọn núi có ý nghĩa lịch sử và văn hóa đặc biệt của Trung Quốc. Núi Thái Sơn có tổng diện tích lên tới 426km2, điểm cao nhất là đỉnh Ngọc Hoàng, cao 1.545m. Trên núi có 22 ngôi đền, 97 tàn tích,... Nhiều công trình có giá trị nghệ thuật to lớn. Tuy nhiên, hành trình chinh phục đỉnh núi này không hề dễ dàng với hơn 6.293 bậc thang chính, tương đương với khoảng 7.200 bước chân.